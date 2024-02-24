L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1945

Nuovo commento
 
Maxim Dmitrievsky:

e poi anatemizzare

Che cos'è? Non lo capisco per niente.

 
mytarmailS:

Cosa c'è? Non lo capisco affatto.

Beh, è un po' come strappare il suo cucan open..... se ho capito bene... :-)
[Eliminato]  
mytarmailS:

Che cos'è? Non lo capisco per niente.

scomunicare ))

 
Maxim Dmitrievsky:

che aspetto ha l'array? qual è l'ultimo valore nell'altra dimensione

print(tmpIn[I[0],-6:],tmpOut[I[0]])
print(In[0,-6:],Out[0])
 
Evgeny Dyuka:

Avete capito come determinare l'importanza degli input?

 
mytarmailS:

...

Quanto tempo si può sopportare, solo il 5% delle informazioni utili si perde nella spazzatura di imbecilli che non sanno nemmeno programmare, ma stanno dimostrando qualcosa, criticando ... Mentre la mamma fa la zuppa di cavoli in cucina ...

Guarda come posso programmare in MQL:


Costruttore di GUI visive per programmi mql con collegamento al codice))
 
ReTeg Konow:

Vedere come posso programmare in MQL:


Costruttore di GUI visive per programmi mql con collegamento al codice)))
È particolarmente divertente, quando si usano le frecce per inserire le coordinate. È facile vedere un programmatore da quando portava i pannolini.... Hai qualcosa da dire o puoi semplicemente usare le definizioni di Wikipedia?
 
Maxim Dmitrievsky:

Propongo che venga segnalato per divertimento (il tasto "infrazione") e poi anatemizzato

I tuoi compagni non conoscono il significato della parola. Ora sei tu il più intelligente qui)).

[Eliminato]  
Rorschach:

https://colab.research.google.com/drive/1quPL9ebBUxMK62bXWSVsIhjsKAMKdTgZ?usp=sharing

tutto è anche ricollegato lì sopra

Out=In[1:,-1]
In=In[:-1,:]

qui, nella seconda linea, In cambia non solo In, ma anche Out

dovete evitare queste assegnazioni se possibile, per evitare confusione quando un cambiamento in una variabile causa un cambiamento nell'altra

 
Rorschach:

Avete capito come determinare l'importanza degli input?

Cosa intende per "ingressi"?
1...193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952...3399
Nuovo commento