L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2672

Nuovo commento
 
mytarmailS #:
Cosa stai facendo di nuovo con le tue medicine?)))
Tu hai detto che non si può usare una finestra scorrevole per evidenziare le armonie in movimento, io ho detto che si può, è su questo che verteva la conversazione, per come la vedo io.

No, certo che si può, e si possono anche confrontare i segnali forti, ma non quelli deboli. Per confrontare i segnali deboli o tutti i segnali, abbiamo bisogno di una scomposizione più frequente nel tempo, forse, o di qualcos'altro. Ci rendiamo conto che l'impulso dà un'onda smorzata. Ma non possiamo ancora calcolarla.

 
Valeriy Yastremskiy #:

No, è possibile, naturalmente, e si possono anche confrontare i segnali forti, ma non ancora quelli deboli. Per confrontare i segnali deboli o tutti i segnali, abbiamo bisogno di una decomposizione temporale più frequente, forse, o di qualcos'altro. Ci rendiamo conto che l'impulso dà un'onda smorzata. Ma non possiamo ancora calcolarla.

Allora non ci capiamo.

 
Valeriy Yastremskiy #:

No, è possibile, naturalmente, e si possono anche confrontare i segnali forti, ma non ancora quelli deboli. Per confrontare i segnali deboli o tutti i segnali, abbiamo bisogno di una decomposizione temporale più frequente, forse, o di qualcos'altro. Ci rendiamo conto che l'impulso dà un'onda smorzata. Ma non possiamo ancora calcolarla.

La natura ha già calcolato tutto per noi. Bisogna solo osservare con attenzione.

 
Valeriy Yastremskiy #:

No, è possibile, naturalmente, e si possono anche confrontare i segnali forti, ma non ancora quelli deboli. Per confrontare i segnali deboli o tutti i segnali, abbiamo bisogno di una decomposizione temporale più frequente, forse, o di qualcos'altro. Ci rendiamo conto che l'impulso dà un'onda smorzata. Ma non possiamo ancora calcolarla.

Avete un esempio di questo problema? È interessante curiosare.

[Eliminato]  
mytarmailS #:


è questo l'aspetto che dovrebbe avere?


P[i] - log( media(P[ii] )) * sd( P[ii] )*150

dove " P[ii ] " è il prezzo degli ultimi 20 prezzi

e " P[i] " è il prezzo corrente.

Ecco cosa dovrebbe apparire con un fattore di 150.

250

Se si aumenta il periodo di Mashka, l'aspetto è il seguente


 
Maxim Dmitrievsky #:

il punto è racchiudere il maggior numero possibile di informazioni in un'unica funzione, rendendola al contempo stazionaria

quindi confrontarla con i propri tag in base a un criterio di informazione e passare al setaccio fino a ottenere il massimo.

Questo sarà il migliore in tutti i sensi.

Ed è più veloce di Forest o NS.

Come si misura l'informatività? Cosa si usa per cambiare la vecchiaia? Come si misura che questa funzione è migliore di altre?
[Eliminato]  
mytarmailS #:
Cosa utilizzate per misurare le informazioni? Che cosa utilizzate per cambiare la vecchiaia? Come si misura che questo attributo è migliore di altri?

A me interessa solo la stazionarietà. In modo che i segni non vadano fuori campo su quelli nuovi e che non rimangano fermi in una certa posizione.

Il resto è sopra.

tu e le tue sinusoidi avete preso le distanze dal MO in generale, a quanto pare :) non ci sono più specialisti nell'argomento, solo Alexey a volte scrive qualcosa su statistiche e distribuzioni.
 
Maxim Dmitrievsky #:

il resto sopra

tu e i tuoi sinusoidi vi siete allontanati del tutto dal Ministero della Difesa, a quanto pare :) non ci sono più specialisti in materia.
A cosa serve che tutti facciano la stessa cosa?

Le sinusoidi sono un tipo di funzioni base, cioè uno dei metodi di approssimazione/addestramento, così come i polinomi, le reti neurali, i forrests....

Solo le sinusoidi sono prive di rumore, hanno parametri chiari ed è chiaro come fare l'invarianza con esse, quindi penso di essere almeno al passo con gli esperti))).


Ahah, stai violentando la tua stessa macchina e stai ridendo con le sinusoidi))))
[Eliminato]  
mytarmailS #:
A cosa serve se tutti fanno la stessa cosa?

Le sinusoidi sono un tipo di funzioni base, cioè uno dei metodi di approssimazione/addestramento, così come i polinomi, le reti neurali, le forrests....

Solo le sinusoidi sono prive di rumore, hanno parametri chiari ed è chiaro come fare l'invarianza con esse, quindi penso di essere almeno al passo con gli esperti))).


Ahah, tu stesso stai violentando la macchina e stai ridendo con Sinusoidi)))).
Cosa c'entrano con le citazioni)?
Vengono utilizzati per codificare componenti temporali con una rigorosa periodicità, in nessun altro modo, credo. Per tradurre variabili categoriche in variabili continue. E anche con questo fanno un lavoro scadente, i kernel rbf sono più brillanti.
Definire l'ambito. Sembra di aver toccato il tetto del MOE, di aver capito che non funziona nulla e di aver deciso di iniziare a degradare per potersi spingere giù dal fondo con rinnovato vigore 🙄
1...266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679...3399
Nuovo commento