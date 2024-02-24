L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2672
Cosa stai facendo di nuovo con le tue medicine?)))
No, certo che si può, e si possono anche confrontare i segnali forti, ma non quelli deboli. Per confrontare i segnali deboli o tutti i segnali, abbiamo bisogno di una scomposizione più frequente nel tempo, forse, o di qualcos'altro. Ci rendiamo conto che l'impulso dà un'onda smorzata. Ma non possiamo ancora calcolarla.
Allora non ci capiamo.
La natura ha già calcolato tutto per noi. Bisogna solo osservare con attenzione.
Avete un esempio di questo problema? È interessante curiosare.
è questo l'aspetto che dovrebbe avere?
P[i] - log( media(P[ii] )) * sd( P[ii] )*150
dove " P[ii ] " è il prezzo degli ultimi 20 prezzie " P[i] " è il prezzo corrente.
Ecco cosa dovrebbe apparire con un fattore di 150.
250
Se si aumenta il periodo di Mashka, l'aspetto è il seguente
il punto è racchiudere il maggior numero possibile di informazioni in un'unica funzione, rendendola al contempo stazionaria
quindi confrontarla con i propri tag in base a un criterio di informazione e passare al setaccio fino a ottenere il massimo.
Questo sarà il migliore in tutti i sensi.
Ed è più veloce di Forest o NS.
Cosa utilizzate per misurare le informazioni? Che cosa utilizzate per cambiare la vecchiaia? Come si misura che questo attributo è migliore di altri?
A me interessa solo la stazionarietà. In modo che i segni non vadano fuori campo su quelli nuovi e che non rimangano fermi in una certa posizione.
Il resto è sopra.tu e le tue sinusoidi avete preso le distanze dal MO in generale, a quanto pare :) non ci sono più specialisti nell'argomento, solo Alexey a volte scrive qualcosa su statistiche e distribuzioni.
A cosa serve se tutti fanno la stessa cosa?