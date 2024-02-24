L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1941
o non dare nulla, cerca modelli di diverse lunghezze (finestre) e mostra i migliori set nell'immagine
questo è molto buono...
come si chiama questa funzione?
Sto imparando python (sto leggendo un libro rosa), c'è una differenza tra linguaggi dinamici e statici all'inizio e la differenza è uguale tra riferimento e copia di assegnazione. È una bella lingua. Soprattutto dopo BASIC)))))
Sembra tutto familiare, ma il comportamento è diverso, ma è un peccato.
ecco 3 diversi modelli migliori (in sottofinestra, rosso) e i loro vicini neri (simili)
è senza schema, l'ha trovato da solo.
profilo, figure= mp.analyze(fr_prices)
Non capisco bene tutte le funzioni
Certo. Sai cos'è un invariante? Polimorfismo (multiformità), Oggetto, Forma, avete sentito? )
Perché questi termini generalizzanti qui. Essi distraggono dall'essenza del compito di ricerca di modelli e quindi sono inutili. E così, sì, è vero, e vero in generale per NS e MO in generale, ma solo senza alcuna utilità per i problemi locali. E non in questo thread.
Naturalmente. Sai cos'è un invariante? Polimorfismo, Oggetto, Forma, avete sentito? )
Wow, questo ragazzo ha cervello, lo capisco subito, conosce parole così incomprensibili... Vedo che ha esperienza, insomma, ha imparato lo zen e insegna agli altri...
Probabilmente, avete una soluzione sotto forma di robot o analisi di mercato come risultato dello sviluppo intellettuale?
Forse puoi mostrarmi il tuo lavoro, o tua madre non lo permette?
Cerca serie multidimensionali?
Può cercare serie multidimensionali, lo sai?
Non credo.
Sa come cercare serie multidimensionali?
Perché? la serie di TF diversi può ancora essere combinata in uno solo. o per cos'altro?
Perché ci sono questi termini generalizzanti. Essi distraggono dall'essenza del compito di ricerca di modelli e quindi sono inutili. E quindi, sì, vero, e vero per NS e MO in generale, ma solo senza il beneficio del compito qui. E non in questo thread.
Probabilmente senza beneficio, se si prende come assiomatico che il beneficio è la ricompensa monetaria del forex.
No, vedere attraverso la semplice verità di Perelman. Ma qui è la lunghezza del vettore di revisione con i vostri termini aumenta. Quando si studia qualcosa, le generalizzazioni sono necessarie quando ci sono più di 2 domande. Ma qui ce n'è solo uno. Perciò non sono necessari.