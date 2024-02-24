L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1941

Maxim Dmitrievsky:

o non dare nulla, cerca modelli di diverse lunghezze (finestre) e mostra i migliori set nell'immagine

questo è molto buono...

come si chiama questa funzione?

 
Valeriy Yastremskiy:

Sto imparando python (sto leggendo un libro rosa), c'è una differenza tra linguaggi dinamici e statici all'inizio e la differenza è uguale tra riferimento e copia di assegnazione. È una bella lingua. Soprattutto dopo BASIC)))))

Sembra tutto familiare, ma il comportamento è diverso, ma è un peccato.

mytarmailS:

questo è molto buono...

come si chiama questa funzione?

ecco 3 diversi modelli migliori (in sottofinestra, rosso) e i loro vicini neri (simili)

è senza schema, l'ha trovato da solo.

profilo, figure= mp.analyze(fr_prices)

mp_profile, mp_figures= mp.analyze(fr_prices,windows=150)


Non capisco bene tutte le funzioni

 
Retag Konow:
Certo. Sai cos'è un invariante? Polimorfismo (multiformità), Oggetto, Forma, avete sentito? )

Cosa stai "spingendo" qui? - Metodi per "estrarre" l'invariante da sotto il guscio polimorfo dell'oggetto. È così che lo si identifica all'interno di un ambiente. Si applicano strumenti matematici e algoritmici.

Ma ti manca un modo di pensare astratto e filosofico per capirlo. Ma se lo capiste, migliorereste i metodi di elaborazione della busta (matrici di dati correlati dalle forme del fenomeno oggetto) e aprireste orizzonti finanziari molto più lontani).

Migliorate il MO stesso e sarete felici).

Perché questi termini generalizzanti qui. Essi distraggono dall'essenza del compito di ricerca di modelli e quindi sono inutili. E così, sì, è vero, e vero in generale per NS e MO in generale, ma solo senza alcuna utilità per i problemi locali. E non in questo thread.

 

Naturalmente. Sai cos'è un invariante? Polimorfismo, Oggetto, Forma, avete sentito? )

Cosa stai "spingendo" qui? - Metodi per "estrarre" l'invariante da sotto il guscio polimorfo dell'oggetto. È così che lo si identifica all'interno di un ambiente. Si applicano strumenti matematici e algoritmici.

Ma ti manca un modo di pensare astratto e filosofico per capirlo. Ma se lo capiste, migliorereste i metodi di elaborazione della busta (matrici di dati correlati dalle forme del fenomeno oggetto) e aprireste orizzonti finanziari molto più lontani).

Migliorate il MO stesso e sarete felici).

Wow, questo ragazzo ha cervello, lo capisco subito, conosce parole così incomprensibili... Vedo che ha esperienza, insomma, ha imparato lo zen e insegna agli altri...

Probabilmente, avete una soluzione sotto forma di robot o analisi di mercato come risultato dello sviluppo intellettuale?

Forse puoi mostrarmi il tuo lavoro, o tua madre non lo permette?

 
Maxim Dmitrievsky:

ecco 3 diversi modelli migliori (in sottofinestra, rosso) e i loro vicini neri (simili)

questo è senza schema, l'ha trovato da solo

profilo, figure= mp.analyze(fr_prices)

mp_profile, mp_figures= mp.analyze(fr_prices,windows=150)


Non capisco bene tutte le funzionalità

Cerca serie multidimensionali?

mytarmailS:

Può cercare serie multidimensionali, lo sai?

Non credo.

 
mytarmailS:

Sa come cercare serie multidimensionali?

Perché? la serie di TF diversi può ancora essere combinata in uno solo. o per cos'altro?

 
Valeriy Yastremskiy:

Perché ci sono questi termini generalizzanti. Essi distraggono dall'essenza del compito di ricerca di modelli e quindi sono inutili. E quindi, sì, vero, e vero per NS e MO in generale, ma solo senza il beneficio del compito qui. E non in questo thread.

Probabilmente senza alcun profitto, se prendiamo come assioma che il profitto è una ricompensa monetaria del Forex.
 
Reg Konow:
Probabilmente senza beneficio, se si prende come assiomatico che il beneficio è la ricompensa monetaria del forex.

No, vedere attraverso la semplice verità di Perelman. Ma qui è la lunghezza del vettore di revisione con i vostri termini aumenta. Quando si studia qualcosa, le generalizzazioni sono necessarie quando ci sono più di 2 domande. Ma qui ce n'è solo uno. Perciò non sono necessari.

