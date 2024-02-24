L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 954

Nuovo commento
[Eliminato]  
Yuriy Asaulenko:

Sì, è già stato detto tutto. Niente acqua).

Posso avere un diagramma di flusso? Mi piacciono i diagrammi di flusso, le immagini.

Preferisco i livelli con borse di denaro e il percorso che la strategia prende per arrivarci.

 
Maxim Dmitrievsky:

Posso avere un diagramma di flusso? Mi piacciono i diagrammi di flusso, le immagini.

Meglio sotto forma di livelli dove si trovano i sacchi di denaro, e da che parte arriva la strategia.

Non sto parlando della strategia, ma del canale. Chiesto, risposto.

Se ti piacciono gli schemi, vedi lo schema del canale.


[Eliminato]  
Yuriy Asaulenko:

Non sto parlando della strategia, ma del canale. Chiesto e risposto.

Beh, se ti piacciono i diagrammi, guarda il diagramma del canale.


Non credo nemmeno che ci sia del denaro.

 
Per coloro che non vogliono studiare R in profondità ma vogliono usarlo

Un esame comparativo dell'interfaccia grafica RKWard per R

Trascina e rilascia con il tuo mouse e sei pronto a partire. Provate.

Buona fortuna

A Comparative Review of the RKWard GUI for R
A Comparative Review of the RKWard GUI for R
  • r4stats.com
by Robert A. Muenchen Introduction RKWard is a free and open source Graphical User Interface for the R software, one that supports beginners looking to point-and-click their way through analyses, a…
 
Vladimir Perervenko:
Per coloro che non vogliono imparare profondamente R ma vogliono usarlo

Un esame comparativo dell'interfaccia grafica RKWard per R

Trascina e rilascia con il tuo mouse e sei pronto a partire. Provate.

Buona fortuna

il pacchetto 'RKWard' non è disponibile (per R versione 3.5.0)

 
C'è il codice sorgente e puoi compilarlo da solo, ma oltre a msvc devi mettere craft e oltre a quello python, e quando hai python, che copre completamente R, pensa se vale la pena continuare il trambusto per ottenere solo glucodrome additive da R)))
 
Maxim Dmitrievsky:

Non c'è nemmeno un accenno di denaro qui.

E nessuno ha promesso soldi.
[Eliminato]  
Yuriy Asaulenko:
E nessuno ti ha promesso soldi.

lo scopo di essere sul forum? il cervello degli altri?

 
Maxim Dmitrievsky:

lo scopo di essere sul forum? il cervello degli altri?

Lo stai chiedendo a me? Come faccio a sapere quali sono i vostri obiettivi,
[Eliminato]  
Yuriy Asaulenko:
Lo stai chiedendo a me? Come posso sapere quali sono i vostri obiettivi,

Capisco, sciocco

1...947948949950951952953954955956957958959960961...3399
Nuovo commento