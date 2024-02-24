L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1757
si dice che un berretto di carta stagnola protegga dalle entità spettrali
Se lo spiegasse, ne varrebbe la pena)))))
Può essere utile:
Il codice base ha indicatori che calcolano la fase trigonometrica (in gradi) dell'onda prevista.MT4,MT5.
L'onda sinusoidale digitalizzata è più facile da spostare (per regolare la fase).
Ditemi se esiste un indicatore di onda sinusoidale "standard", non so come fare.
Ditemi se è possibile "standardizzare il prezzo". Per standardizzazione intendo
in modalità tempo reale, modulare in modo adattivo le ampiezze e cambiare le frequenze in modo che la serie temporale abbia sempre le stesse caratteristiche, uno spettro, cioè a volte allargare o restringere le ampiezze e le frequenze del grafico in modo che alla fine abbia sempre le stesse caratteristiche
1. Alexey, vedo che conosci molto l'argomento dato che hai scritto un indicatore così complicato...
1. Non esagerare, leggi l'argomento:calcolo della differenza, esempi. È abbastanza semplice.
2. Ci sono molte lettere sconosciute.
E in generale si può fare tutto. Ci vuole solo molto tempo, e ci sono molti modi.
Per esempio, recentemente ho gettato una frase
Il valore cambia in ordine crescente. Il passo di taglio della barra può essere determinato dalla differenza di fase.
"Un grafico del delta uguale della fase trigonometrica." Potrebbe essere interessante come soggetto di un nuovo articolo?
.
È interessante leggere in DSP (che è una specie di sinusoidi stazionarie) i metodi per trattare la non stazionarietà. Menziona anche il logaritmo della serie.
È interessante confrontare questo con i metodi dell'econometria.
2. un sacco di lettere non familiari.
Quindi c'è una normalizzazione costante della frequenza, dell'ampiezza ed eventualmente della fase nella modalità in tempo reale.
Fanno proprio questo? Se sì, in quali compiti e per quale scopo?
)))
Non posso affermare, ma molto probabilmente lo fanno. E l'opzione è stata appena proposta nel post precedente.
Non lo padroneggerò, ma mi piacerebbe vedere come appare un grafico disegnato su un asse sinusoidale :)
Nel codice base ci sono indicatori che calcolano la fase trigonometrica (in gradi) della presunta onda,MT4,MT5. Il valore varia in ordine crescente. Il passo di taglio della barra può essere definito dalla differenza di fase.
"Grafico della fase trigonometrica a delta uguale" potrebbe essere interessante come soggetto di un nuovo articolo?
non è semplice, è primitivo, e sei sempre in ritardo, è come scambiare una macchina.
il calcolo della reazione a catena è anche primitivo, si moltiplica e si aggiunge, e si fa una bomba)))) decomposizione diFourier è anche fatta su primitivi, l'analisi di regressione, le medie mobili sono solo moltiplicando e aggiungendo.... bene a volte i logaritmi si diffondono e si integrano, ma solo a volte.... oh, e ho dimenticato il sines....
un ritardo di uno o cinque minuti non è così grave come un'ora o un mese))))
Il calcolo della reazione a catena è anche primitivo, moltiplicato e aggiunto, e una bomba nucleare è fatta)))) La decomposizione diFourier è anche fatta su primitivi, l'analisi di regressione, le medie mobili sono solo moltiplicate e aggiunte.... bene a volte i logaritmi si diffondono e si integrano, ma solo a volte.... oh, e ho dimenticato il sines....
un ritardo di uno o cinque minuti non è così grave come un'ora o un mese))))
beh, vai avanti ))
Beh, allora vai avanti ))
è solo una questione di come collegare dati ad alta frequenza a fenomeni a bassa frequenza e mona andare avanti)))))
la questione è come avvitare dati ad alta frequenza a fenomeni a bassa frequenza e mona forward)))))
se la domanda è formulata, forse qualcuno aiuterà