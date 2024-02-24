L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1756
Lo capisco, ma è per una media, o meglio per un diradamento, la questione è come fare lo stesso algoritmo per tutti i TF
È una domanda abbastanza complicata, io stesso ci penso continuamente, dirò solo che la direzione giusta è l'analisi spettrale
come decidere che invece di un timeframe di 5 minuti il target è di 15 minuti e poi guardiamo l'orario, poi l'orario è finito e siamo indietro di un minuto
Penso che la risposta giusta sia una simulazione, nessuno sa come farlo bene, quindi dobbiamo simulare tutte le attività e ottenere le statistiche dei risultati
Inoltre ci dovrebbe essere una certa adattabilità, a seconda delle caratteristiche del mercato dovremmo cambiare i parametri decisionali
Le azioni mirate sono ciò che supponiamo che le persone, gli artisti o gli amici debbano o vogliano fare quando fanno qualcosa insieme. Ma a volte dici una cosa e non ti capiscono nel modo che ti aspetti. Nei compiti monosillabici questo è facile da correggere. In quelli complessi è più difficile.
Sulla simulazione non capisco. Abbiamo una storia dal 70 per ogni strumento. Questo è quello che c'è nella risorsa e quello con cui possiamo lavorare.
Lei simula le sue azioni con una macchina...
A 5 min vedo una divergenza su m60, cosa succede se compro dopo il massimo giornaliero?
È così che si simula il trading sulla storia... Questo genera regole profonde per il processo decisionale
Penso che l'algoritmo sia semplice, guardare lo zigzag di ogni timeframe e fare la media tra il valore delle tendenze e il tempo delle tendenze. Analizziamo il valore delle tendenze essendo due volte più grande dello spread, significa che possiamo lavorare con questo lasso di tempo. Guardiamo anche la velocità, cioè il valore medio delle tendenze diviso per la durata media e troviamo il valore più alto. Ma qualcosa è sbagliato.... è così fottutamente facile.
Non è facile, è primitivo, e sei sempre dietro la curva, è come fare trading
Analisi spettrale
è stato inventato circa 100 anni fa ))
Può essere utile:
Il codice base ha indicatori che calcolano la fase trigonometrica (in gradi) dell'onda prevista.MT4,MT5.
Una sinusoide digitalizzata è più facile da spostare (per regolare la fase).
Ma non ci sono entità spettrali d'onda nella comunità umana,
Sì, ci sono.
Se non ti fai prendere la mano da ForEx... Le borse russe (MOEX, FORTS), per esempio, danno più informazioni sulle quotazioni. Questo è il rapporto delle posizioni aperte, una tabella di tutti gli affari. Un anno fa mi sono interessato a "tutti gli affari". Fatto un indicatore che mostra tutti gli accordi come saldo cumulativo . Mi ha dato l'opportunità di osservare cose interessanti:
Si possono spesso vedere discrepanze significative tra gli incrementi di prezzo e gli incrementi di saldo in tutti i trade (il che non dovrebbe essere logico). Si può osservare quando ci sono significativi download di volume con un prezzo appiattito. Poi arriva la rivincita dell'avidità! Dal momento che la chiusura delle posizioni Buy viene eseguita dalle operazioni Sell, infatti, non interferisce con la visualizzazione. La cosa importante qui è la preponderanza dell'interesse aperto. Voglio dire che tali informazioni aggiuntive sulle voci NS non interferirebbero con esso... :)