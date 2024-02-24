L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1752

mytarmailS:

))))

No sneak peek, fix lot

econometria + Les :)


 
Maxim Dmitrievsky:

Wizard straight)))) cos'è una foresta?
Valeriy Yastremskiy:
Foresta casuale

Voglio un sacco di accordi, non funziona ancora
 
Maxim Dmitrievsky:

Max, Dio ti benedica e ti protegga!

Riempitevi le tasche di denaro e si scatena l'inferno. Amen.

Alexander_K2:

)))

 
Maxim Dmitrievsky:

Beh, troppo bello. Soprattutto considerando quanto è stato diverso il mercato nell'ultimo mese e mezzo. Avrebbe dovuto salire o scendere.

 
Maxim Dmitrievsky:

gli affari vogliono molto, non uscire ancora
Divertente, l'implementazione dell'autore era in Fortran)))) quanti segni c'erano (quali))))?
Valeriy Yastremskiy:
regressioni a livello locale, incrementi. Seleziona le caratteristiche da solo, ne lascia 10-15 su 250

ah, altri numeri dell'orologio via van hott
Andrey Khatimlianskii:

Assolutamente no, è brutto...

 
Maxim Dmitrievsky:

Perché ci sono molti accordi? Per nutrire un broker?
La cosa principale è la qualità, non la quantità.
Se si aggiunge la gestione dei lotti, la curva sarà più veloce.

