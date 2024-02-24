L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1750
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
1. analisi dello spettro
2. sistemi adattivi
3.previsione
4.MO
5. e due dummies alla fine "DEMA" )))) per lo smoothing del segnale
Ok, solo non prendere rosso e arancione, meglio nero opaco o argento metallizzato
ahah ok )
Ecco un'altra sezione, stesso modello, totale oos.
Non posso crederci, ho solo un pensiero: errore da qualche parte, errore da qualche parte, errore da qualche parte)) ma dove?
ahah ok )
Ecco un'altra sezione, stesso modello, totale oos.
Non posso crederci, ho solo un pensiero: dove è l'errore, dove è l'errore, dove è l'errore )) ma dove?
molto probabilmente non c'è nessun errore, si può andare in produzione e aprire una nuova vita buona
ahah ok )
Ecco un'altra sezione, stesso modello, totale oos.
Non posso crederci, ho solo un pensiero: dov'è l'errore, dov'è l'errore, dov'è l'errore )) ma dove?
bella foto, meglio di quelle precedenti))) cosa è cambiato nelle foto precedenti?
Bella foto, meglio di quelle precedenti))) cosa è cambiato nelle foto precedenti?
ha aggiunto l'adattabilità
probabilmente non ci sono errori, si può andare in produzione e aprirsi alla nuova bella vita
Se vi aprite a una nuova vita buona per molto tempo, essa si aprirà a voi)
Se ti apri a una nuova vita buona per molto tempo, essa comincerà ad aprirsi a te)
Vero )
ha aggiunto l'adattabilità
un falso filtro non male))))
ahah ok )
Ecco un'altra sezione, stesso modello, totale oos.
Non posso crederci, ho solo un pensiero: dove è un errore, dove è un errore, dove è un errore )) ma dove?
Controlla di nuovo al 100%, per casualità, sbirciate, ecc.
Sì, bug trovato)
la conversione della matrice aveva 1 invece di 10 )
Beh, quello era un peek....
Di', quante volte...