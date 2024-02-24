L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1750

mytarmailS:

1. analisi dello spettro

2. sistemi adattivi

3.previsione

4.MO

5. e due dummies alla fine "DEMA" )))) per lo smoothing del segnale

Ok, ma non prendere il rosso e l'arancione, preferisco il nero opaco o l'argento metallizzato
 
Maxim Dmitrievsky:
Ok, solo non prendere rosso e arancione, meglio nero opaco o argento metallizzato

ahah ok )


Ecco un'altra sezione, stesso modello, totale oos.

Non posso crederci, ho solo un pensiero: errore da qualche parte, errore da qualche parte, errore da qualche parte)) ma dove?

mytarmailS:

molto probabilmente non c'è nessun errore, si può andare in produzione e aprire una nuova vita buona

 
mytarmailS:

bella foto, meglio di quelle precedenti))) cosa è cambiato nelle foto precedenti?

 
Valeriy Yastremskiy:

Bella foto, meglio di quelle precedenti))) cosa è cambiato nelle foto precedenti?

ha aggiunto l'adattabilità

 
Maxim Dmitrievsky:

probabilmente non ci sono errori, si può andare in produzione e aprirsi alla nuova bella vita

Se vi aprite a una nuova vita buona per molto tempo, essa si aprirà a voi)

Aleksey Nikolayev:

Se ti apri a una nuova vita buona per molto tempo, essa comincerà ad aprirsi a te)

Vero )

 
mytarmailS:

ha aggiunto l'adattabilità

un falso filtro non male))))

 
mytarmailS:

ahah ok )


Ecco un'altra sezione, stesso modello, totale oos.

Non posso crederci, ho solo un pensiero: dove è un errore, dove è un errore, dove è un errore )) ma dove?

Controlla di nuovo al 100%, per casualità, sbirciate, ecc.
 
Mihail Marchukajtes:
Controlla di nuovo al 100%, per casualità, sbirciate, ecc.

Sì, bug trovato)

la conversione della matrice aveva 1 invece di 10 )

Beh, quello era un peek....

Di', quante volte...

