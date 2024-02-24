L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1754

mytarmailS:

Passiamo alla classificazione, le metriche sono chiare, si può sempre confrontare con qualcun altro ed è facile.

Ho un'idea interessante, una sorta di chlege utile

Cosa succede se creiamo un dataset (uguale per tutti) con target e prezzi + vari indicatori utili e lo postiamo qui, facciamo un test e una traccia e "test2" per la verifica completa OOS del modello già allenato.

La gente caricherà il dataset e cercherà di migliorare la qualità della classificazione, se qualcosa va bene, sarà aggiunto al dataset come chip/indicatore.

Il risultato:

1) il dataset sarà migliorato, le caratteristiche in esso contenute saranno migliorate.

2) I modelli migliorano

3) La comprensione di come lavorare con le caratteristiche e AMO si evolve.

4) Anche se remoto, ma lavoro di squadra

5) Buono per tutti, tutti ne beneficeranno e finalmente ci sarà unità, non battibecco, e la sfida è un incentivo a fare meglio di chiunque altro.

a ciascuno il suo...

 
Maxim Dmitrievsky:

ognuno sul proprio...

un unico set di dati con un unico obiettivo per tutti

Questa è la soluzione!

Allora si parlerà di più di un progetto invece che ognuno per il suo, e ci sarà più comprensione tra tutti perché ognuno è in un progetto invece che ognuno nel suo.

mytarmailS:

un unico set di dati con un unico obiettivo per tutti

Questa è la soluzione!

Allora la conversazione non sarebbe su una cosa sola, ma per il miglioramento di tutti, e ci sarebbe più comprensione tra tutti, perché tutti sono in un unico progetto, non ognuno nel suo.

Il socialismo è buono, ma quando la folla manca di comprensione comune, una fede comune non ci salverà.

Ognuno deve credere in ciò che crede, perché sarà ricompensato secondo la vostra fede e le vostre azioni.

 
Maxim Dmitrievsky:

Il socialismo è buono, ma quando la folla non è di una sola mente, una sola fede non salverà

Ognuno deve credere in qualcosa, perché vi sarà dato secondo la vostra fede e le vostre azioni.

sei ubriaco? ))

 
Maxim Dmitrievsky:

sarà lo stesso, ma da sinistra a destra

Non mi ero reso conto che era della traccia giusta. Allora non è interessante, non si può contrattare nel passato (non si può ottimizzare nel futuro)...

Andrey Khatimlianskii:

E non mi sono reso conto che la pista di destra. Allora non è interessante, non si può contrattare nel passato (non si può ottimizzare nel futuro)...

Avete un pregiudizio verso la posizione dei pezzi di prova. Molto più importante è la conservazione delle caratteristiche di TC sull'OOS

L'OOS dal davanti ha un certo senso in TS con l'analisi della tendenza a lungo termine, a seconda del tempo. Altrimenti, non c'è differenza
 
Maxim Dmitrievsky:

Avete un'idea preconcetta sulla posizione dei pezzi di prova. Molto più importante è la conservazione delle caratteristiche del TC sul CB

L'OOS dal davanti ha un certo senso in TS con l'analisi di una tendenza a lungo termine dipendente dal tempo. Altrimenti, non c'è differenza.

Beh, non è su un piano di parità.

Potete rivolgervi a me come voi.

Andrey Khatimlianskii:

Beh, non è su un piano di parità.

Va bene parlare con me per nome.

su di voi - tutti voi qui)

In generale, è un approccio imperfetto, si può montare accidentalmente qualsiasi pezzo, sia davanti che dietro.

 
Andrey Khatimlianskii:

Beh, non è su un piano di parità.

Potete parlare con me in base all'ordine di arrivo.

Se si prende l'altezza dei triangoli come probabilità di preservare il modello trovato, allora l'approccio di Maxim è più logico.


 
Maxim Dmitrievsky:

su di voi - tutti voi qui)

in generale, è un approccio imperfetto, si può inserire accidentalmente qualsiasi pezzo, davanti o dietro

cosa si guarda alle tendenze locali, sono diverse nel tempo, come si gradua, almeno la logica del come? Certo che lo è. La risposta è nel test su tutti i simboli da 70 a 20 tickwise )))) e se il profitto nel 90% della serie ))))) Anche se la probabilità di cagare è un gioco da ragazzi... e il 10% è sempre lì .... Si dovrebbe sempre imparare e si ottiene anche....

