Passiamo alla classificazione, le metriche sono chiare, si può sempre confrontare con qualcun altro ed è facile.
Ho un'idea interessante, una sorta di chlege utile
Cosa succede se creiamo un dataset (uguale per tutti) con target e prezzi + vari indicatori utili e lo postiamo qui, facciamo un test e una traccia e "test2" per la verifica completa OOS del modello già allenato.
La gente caricherà il dataset e cercherà di migliorare la qualità della classificazione, se qualcosa va bene, sarà aggiunto al dataset come chip/indicatore.
Il risultato:
1) il dataset sarà migliorato, le caratteristiche in esso contenute saranno migliorate.
2) I modelli migliorano
3) La comprensione di come lavorare con le caratteristiche e AMO si evolve.
4) Anche se remoto, ma lavoro di squadra
5) Buono per tutti, tutti ne beneficeranno e finalmente ci sarà unità, non battibecco, e la sfida è un incentivo a fare meglio di chiunque altro.
a ciascuno il suo...
ognuno sul proprio...
un unico set di dati con un unico obiettivo per tutti
Questa è la soluzione!
Allora si parlerà di più di un progetto invece che ognuno per il suo, e ci sarà più comprensione tra tutti perché ognuno è in un progetto invece che ognuno nel suo.
Il socialismo è buono, ma quando la folla manca di comprensione comune, una fede comune non ci salverà.
Ognuno deve credere in ciò che crede, perché sarà ricompensato secondo la vostra fede e le vostre azioni.
sei ubriaco? ))
sarà lo stesso, ma da sinistra a destra
Non mi ero reso conto che era della traccia giusta. Allora non è interessante, non si può contrattare nel passato (non si può ottimizzare nel futuro)...
Avete un pregiudizio verso la posizione dei pezzi di prova. Molto più importante è la conservazione delle caratteristiche di TC sull'OOSL'OOS dal davanti ha un certo senso in TS con l'analisi della tendenza a lungo termine, a seconda del tempo. Altrimenti, non c'è differenza
Beh, non è su un piano di parità.
Potete rivolgervi a me come voi.
su di voi - tutti voi qui)
In generale, è un approccio imperfetto, si può montare accidentalmente qualsiasi pezzo, sia davanti che dietro.
Se si prende l'altezza dei triangoli come probabilità di preservare il modello trovato, allora l'approccio di Maxim è più logico.
cosa si guarda alle tendenze locali, sono diverse nel tempo, come si gradua, almeno la logica del come? Certo che lo è. La risposta è nel test su tutti i simboli da 70 a 20 tickwise )))) e se il profitto nel 90% della serie ))))) Anche se la probabilità di cagare è un gioco da ragazzi... e il 10% è sempre lì .... Si dovrebbe sempre imparare e si ottiene anche....