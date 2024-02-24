L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1653
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Perché nessuno ha una tale strategia. Intendo non una fantasia, ma quella che fa più soldi con i soldi, ed è stabile e permanente.
Bene, avete un indicatore che predice il mercato, giusto?
Ti rendi conto che non sei il miglior esperto di AMO al mondo, vero? E non sei il miglior esperto di meccanica di mercato... il che significa che non hai implementato le migliori soluzioni nel tuo indicatore. Ora immaginate che il vostro indicatore possa essere migliorato del 30-50% usando le migliori soluzioni .... Poteteimmaginare? )
Bella domanda. Il senso pratico è lo stesso di tutti qui: fare soldi. Solo che il modo per arrivarci non è attraverso la guerra con i mulini a vento sotto forma di una "super strategia", ma attraverso la creazione di un nuovo prodotto. Oggi neuro non è peggio di molti indicatori, per esempio, non consiglierei di aprire una posizione contro i suoi segnali. Il fatto che questa non sia un'illusione è confermato dal carico dell'API - l'Expert Advisor viene utilizzato.
Esattamente, non vedo nessun segnale specifico nelle tue foto. La costruzione della linea di previsione sopra o sotto il quoziente non è un segnale. Un segnale è una condizione specifica, un momento competitivo. Dove sono segnati in questo modo?
Bella domanda. Ho lo stesso senso pratico di tutti gli altri qui: fare soldi. Solo che il modo per farlo non è attraverso la guerra con i mulini a vento sotto forma di "super strategia", ma attraverso la creazione di un nuovo prodotto. Oggi neuro non è peggio di molti indicatori, per esempio, non consiglierei di aprire una posizione contro i suoi segnali. Il fatto che questa non sia un'illusione è confermato dal carico dell'API - l'Expert Advisor viene utilizzato.
Ho capito bene? Che non vuoi commerciare ma vuoi guadagnare sul prodotto stesso?
Se ho capito bene, risulta che non credete nel vostro prodotto, non vi fidate dei segnali
La giornata non è stata vana, ho messo due previsioni in un unico grafico - lungo e corto.
Questo è il bitcoin sul M1 nelle ultime 24 ore. Colori:
1 - lungo giù
2 - lungo fino
3 - cortocircuito
4 - cortocircuito
Non riesco a staccarmi... ipnotizzante. Non che le previsioni siano corrette, solo belle.
Peccato che non posso condividere l'ammirazione, non è chiaro dove vendere, dove comprare, dove fermarsi. Le frecce sarebbero...
Perché nessuno ha una tale strategia. Intendo non una fantasia, ma una che faccia più soldi con i soldi, e che sia stabile e permanente.
Bingo :)))
Beh, avete un indicatore che predice abbastanza bene il mercato, giusto?
Ti rendi conto che non sei il miglior esperto di AMO del mondo, vero? E non sei il miglior esperto di meccanica di mercato, il che significa che non hai esattamente applicato le migliori soluzioni nel tuo indicatore. Ora immaginate che il vostro indicatore possa essere migliorato del 30-50% usando le migliori soluzioni .... Potete immaginare? )
Beh, avete un indicatore che predice abbastanza bene il mercato, giusto?
Ti rendi conto che non sei il miglior esperto di AMO del mondo, vero? E non sei il miglior esperto di meccanica di mercato, il che significa che non hai esattamente applicato le migliori soluzioni nel tuo indicatore. Ora immaginate che il vostro indicatore possa essere migliorato del 30-50% usando le migliori soluzioni .... Potete immaginare? )
Poi ci saranno anche le frecce di acquisto/vendita.
Questi problemi non si risolvono a livello amatoriale. In questo momento non mi dispiacerebbe avere un team di due buoni programmatori altamente pagati, uno dei quali è un matematico con una profonda conoscenza delle reti neurali, e l'altro è solo un programmatore generalista. Più costi hardware illimitati. In queste condizioni, si può parlare di un risultato. È possibile solo se c'è un investitore strategico.
Poi ci saranno anche le frecce di acquisto/vendita.
Questi problemi non possono essere risolti a livello amatoriale. Ora non mi dispiacerebbe avere un team di due buoni programmatori ben pagati, uno di loro è un matematico con una profonda conoscenza delle reti neurali, e l'altro è solo un programmatore di ampio profilo. Più costi hardware illimitati. In queste condizioni, si può parlare di un risultato. Questo è possibile solo se c'è un investitore strategico.
Non è così che funziona, devi diventare tu stesso un esperto in molti campi
Gli specialisti altamente pagati molto probabilmente hanno già un hobby e un buon stipendio. Se improvvisamente vogliono combinare un matematico di reti neurali e un programmatore per prevedere il mercato, a cosa gli servi?
E riguardo all'investitore, l'investitore è un uomo che vuole investire un dollaro e ottenere due dollari per un certo periodo di tempo. Cosa gli rispondi? Tu: Siamo tre tipi tosti che vogliono provare a fare previsioni di mercato, non sappiamo se e quando ci riusciremo, ma abbiamo bisogno di soldi adesso! )), la reazione dell'investitore?
Ho finalmente fatto l'uscita al programma TA dal mio AMO.
Voglio dire subito che è solo una bozza, che manca molto, per esempio la mancanza di adaptive tuning, che dovrebbe essere su ogni barra (non l'ho implementato nell'output), cioè l'algoritmo scambia la conoscenza di ieri mattina del mercato, e non è certo ottimale, ma lo finiremo.
Anche l'algoritmo dovrebbe essere considerato come il primo blocco di tre:
blocco 1: direzione del mercato
blocco 2 : miglior punto d'ingresso
Blocco 3: filtrare le voci false.
Cioè i punti di ingresso non sono chiari non bello, ma non è il compito di questo blocco, il compito del blocco di essere adeguato alla direzione del mercato
Infatti, non ci sono parametri per il trading, solo una regola logica per entrare in posizione.
Questo è l'Euro 5 min. semmai) (il più imprevedibile e amato da tutti gli strumenti)
Mi chiedo cosa gli succederà entro la fine della giornata, visto che sta già usando le conoscenze irrilevanti sul mercato... vediamo...
Oggi è venerdì, ci dovrebbero essere movimenti forti e decisi, sarà un test di stress...