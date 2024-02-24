L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1653

Evgeny Dyuka:
Perché nessuno ha una tale strategia. Intendo non una fantasia, ma quella che fa più soldi con i soldi, ed è stabile e permanente.

Bene, avete un indicatore che predice il mercato, giusto?

Ti rendi conto che non sei il miglior esperto di AMO al mondo, vero? E non sei il miglior esperto di meccanica di mercato... il che significa che non hai implementato le migliori soluzioni nel tuo indicatore. Ora immaginate che il vostro indicatore possa essere migliorato del 30-50% usando le migliori soluzioni .... Poteteimmaginare? )

 
Evgeny Dyuka:
Bella domanda. Il senso pratico è lo stesso di tutti qui: fare soldi. Solo che il modo per arrivarci non è attraverso la guerra con i mulini a vento sotto forma di una "super strategia", ma attraverso la creazione di un nuovo prodotto. Oggi neuro non è peggio di molti indicatori, per esempio, non consiglierei di aprire una posizione contro i suoi segnali. Il fatto che questa non sia un'illusione è confermato dal carico dell'API - l'Expert Advisor viene utilizzato.

Esattamente, non vedo nessun segnale specifico nelle tue foto. La costruzione della linea di previsione sopra o sotto il quoziente non è un segnale. Un segnale è una condizione specifica, un momento competitivo. Dove sono segnati in questo modo?

 
Non mi fido dei segnali che usate e voi non vi fidate", ha dettoEvgeny Dyuka:
Ho capito bene? Che non vuoi commerciare ma vuoi guadagnare sul prodotto stesso?

Se ho capito bene, risulta che non credete nel vostro prodotto, non vi fidate dei segnali

 
Evgeny Dyuka:

La giornata non è stata vana, ho messo due previsioni in un unico grafico - lungo e corto.
Questo è il bitcoin sul M1 nelle ultime 24 ore. Colori:
1 - lungo giù
2 - lungo fino
3 - cortocircuito
4 - cortocircuito

Non riesco a staccarmi... ipnotizzante. Non che le previsioni siano corrette, solo belle.


Peccato che non posso condividere l'ammirazione, non è chiaro dove vendere, dove comprare, dove fermarsi. Le frecce sarebbero...

 
Evgeny Dyuka:
mytarmailS:

Esatto, a meno che non sia un colpo casuale al centro del bersaglio. Forse non c'è un miglioramento del 30-50%. Questo risultato è stato ottenuto provando un numero enorme di varianti, non c'è una comprensione completa di come e perché sia venuto fuori in quel modo. Avrei dato l'intero schema alla comunità se avessi capito dove andare dopo, ma ora è più una scoperta casuale, quindi non rivelo lo schema di selezione dei dati di input.
 
mytarmailS:

Beh, avete un indicatore che predice abbastanza bene il mercato, giusto?

Ti rendi conto che non sei il miglior esperto di AMO del mondo, vero? E non sei il miglior esperto di meccanica di mercato, il che significa che non hai esattamente applicato le migliori soluzioni nel tuo indicatore. Ora immaginate che il vostro indicatore possa essere migliorato del 30-50% usando le migliori soluzioni .... Potete immaginare? )

Questi problemi non si risolvono a livello amatoriale. Non direi di no a un team di due buoni programmatori altamente pagati in questo momento, uno matematico con una profonda conoscenza delle reti neurali, e l'altro solo un programmatore generalista. Più costi hardware illimitati. In queste condizioni, si può parlare di un risultato. È possibile solo se c'è un investitore strategico.
Poi ci saranno anche le frecce di acquisto/vendita.
 
Evgeny Dyuka:
Sei così furbo. Avresti per caso un TS pronto? Comunque, vedo che non c'è un uso pratico per questo... Peccato...
 
Evgeny Dyuka:
Questi problemi non possono essere risolti a livello amatoriale. Ora non mi dispiacerebbe avere un team di due buoni programmatori ben pagati, uno di loro è un matematico con una profonda conoscenza delle reti neurali, e l'altro è solo un programmatore di ampio profilo. Più costi hardware illimitati. In queste condizioni, si può parlare di un risultato. Questo è possibile solo se c'è un investitore strategico.

Non è così che funziona, devi diventare tu stesso un esperto in molti campi


Gli specialisti altamente pagati molto probabilmente hanno già un hobby e un buon stipendio. Se improvvisamente vogliono combinare un matematico di reti neurali e un programmatore per prevedere il mercato, a cosa gli servi?

E riguardo all'investitore, l'investitore è un uomo che vuole investire un dollaro e ottenere due dollari per un certo periodo di tempo. Cosa gli rispondi? Tu: Siamo tre tipi tosti che vogliono provare a fare previsioni di mercato, non sappiamo se e quando ci riusciremo, ma abbiamo bisogno di soldi adesso! )), la reazione dell'investitore?

 

Ho finalmente fatto l'uscita al programma TA dal mio AMO.

Voglio dire subito che è solo una bozza, che manca molto, per esempio la mancanza di adaptive tuning, che dovrebbe essere su ogni barra (non l'ho implementato nell'output), cioè l'algoritmo scambia la conoscenza di ieri mattina del mercato, e non è certo ottimale, ma lo finiremo.


Anche l'algoritmo dovrebbe essere considerato come il primo blocco di tre:

blocco 1: direzione del mercato

blocco 2 : miglior punto d'ingresso

Blocco 3: filtrare le voci false.


Cioè i punti di ingresso non sono chiari non bello, ma non è il compito di questo blocco, il compito del blocco di essere adeguato alla direzione del mercato

Infatti, non ci sono parametri per il trading, solo una regola logica per entrare in posizione.


Questo è l'Euro 5 min. semmai) (il più imprevedibile e amato da tutti gli strumenti)


Mi chiedo cosa gli succederà entro la fine della giornata, visto che sta già usando le conoscenze irrilevanti sul mercato... vediamo...

Oggi è venerdì, ci dovrebbero essere movimenti forti e decisi, sarà un test di stress...

