L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1649
Il suggerimento di "leggere" Aristotele, Platone o Hegel è ridicolo. Non vengono "letti", vengono studiati. E se non lo sapete, Aristotele è vissuto 2 millenni prima di Hegel. Non aveva e non poteva avere un concetto dialettico stabilito.
Platone è nostro amico, ma la verità è più cara.
Allenato per un'ora. I backtest mostrano che si è allenato meglio di 15 min. Vedrò come funziona in pratica non appena avrò un po' più di storia. Ora ho un disegno per la notte.
Questo è BTCUSD su M2. Polling di rete ogni 2 minuti. In ogni punto la previsione è di 60 minuti, ma è molto provvisoria. Alla rete viene semplicemente chiesto "cosa succederà tra un'ora?" e risponde la grandezza prevista del cambiamento di prezzo. La linea superiore è il movimento verso il basso, la linea inferiore è il movimento verso l'alto, e lo spessore della linea è il grado di fiducia. Più tardi vi darò il link dell'esperto con tale previsione.
Vi è stato chiesto di dare una serie e un segnale per qualche intervallo adeguato, per almeno un terzo di quello che avete allenato, cioè per 100k minuti, e poi vedremo come predice. Ma voi mi date dei piccoli pezzi che possono sembrare fighi su alcune macchine.
Non si dice. Il mercato è un compito in cui la cosa principale è capire "cosa cercare", e il resto è "una questione di tecnica".
Belle parole, ma qui è come battere un occhio di maiale su un occhio di bue, si tratta soprattutto di trash-talking, algoritmi di fantasia come CNN e LSTM.
Vi è stato chiesto di dare una serie e un segnale per qualche intervallo adeguato, per almeno un terzo di quello che avete allenato, cioè per 100k minuti, e poi vedremo come predice. Non so come si usa, ma non ho mai visto un tempo così lungo.
Se ne hai bisogno in valori assoluti e non in grafici, posso inviarti il file di log.
parole d'oro, ma qui è come le perline prima dei maiali, qui è per lo più dilettanti che si adattano alla spazzatura, con algoritmi di fantasia, come CNN e LSTM
E alcuni di loro sono così tanto PR per JPrediction_v15.0. Che tipo di persone ci sono ora. Giusto?
mettere su
post
Così l'ho messo in giro. Ci sono alcune persone qui che mi criticano e mi chiamano con una piccola lettera, ma io vi darò la migliore tecnologia. Sì. !!!!.
Lasciate che vi dica che non ho toccato per niente la classe BROWN-Robinson-Reshet. Tuttavia, ho provato molto nella classe SippleSelexion, che è esattamente responsabile della scelta del modello ricevuto. E queste innovazioni che ho fatto riducono significativamente il periodo di formazione (abbassando il costo del modello) e naturalmente i modelli ottenuti sono più adeguati. Degli ultimi:
E la qualità del modello che stiamo ottenendo non è grande. Penso che sia solo una coincidenza... Niente di più.
Così l'ho messo in giro. Ci sono alcune persone qui che mi criticano e mi chiamano con una piccola lettera, ma io vi darò la migliore tecnologia. Sì. !!!!.
Lo venderà?