Reg Konow:

Il suggerimento di "leggere" Aristotele, Platone o Hegel è ridicolo. Non vengono "letti", vengono studiati. E se non lo sapete, Aristotele è vissuto 2 millenni prima di Hegel. Non aveva e non poteva avere un concetto dialettico stabilito.

Platone è nostro amico, ma la verità è più cara.

 
Evgeny Dyuka:

Allenato per un'ora. I backtest mostrano che si è allenato meglio di 15 min. Vedrò come funziona in pratica non appena avrò un po' più di storia. Ora ho un disegno per la notte.

Questo è BTCUSD su M2. Polling di rete ogni 2 minuti. In ogni punto la previsione è di 60 minuti, ma è molto provvisoria. Alla rete viene semplicemente chiesto "cosa succederà tra un'ora?" e risponde la grandezza prevista del cambiamento di prezzo. La linea superiore è il movimento verso il basso, la linea inferiore è il movimento verso l'alto, e lo spessore della linea è il grado di fiducia. Più tardi vi darò il link dell'esperto con tale previsione.

Vi è stato chiesto di dare una serie e un segnale per qualche intervallo adeguato, per almeno un terzo di quello che avete allenato, cioè per 100k minuti, e poi vedremo come predice. Ma voi mi date dei piccoli pezzi che possono sembrare fighi su alcune macchine.

 
Wizard2018:

Non si dice. Il mercato è un compito in cui la cosa principale è capire "cosa cercare", e il resto è "una questione di tecnica".

Belle parole, ma qui è come battere un occhio di maiale su un occhio di bue, si tratta soprattutto di trash-talking, algoritmi di fantasia come CNN e LSTM.

 
Kesha Rutov:

Vi è stato chiesto di dare una serie e un segnale per qualche intervallo adeguato, per almeno un terzo di quello che avete allenato, cioè per 100k minuti, e poi vedremo come predice. Non so come si usa, ma non ho mai visto un tempo così lungo.

Come si fa a dare? Messo Expert, ha già accumulato una storia per circa 10K minuti, cioè 10K previsioni individuali. Non ne ho più.
Se ne hai bisogno in valori assoluti e non in grafici, posso inviarti il file di log.
 
È realistico usare NS (o altri metodi) per ottenere una previsione del valore del prezzo (o dell'ondulazione) un passo meglio di "domani sarà come oggi" (cioè meglio del tasso incrementale)?
 
Kesha Rutov:

parole d'oro, ma qui è come le perline prima dei maiali, qui è per lo più dilettanti che si adattano alla spazzatura, con algoritmi di fantasia, come CNN e LSTM

E alcune persone promuovono JPrediction_v15.0 in generale. Che tipo di persone ci sono ora. Giusto?
 
Mihail Marchukajtes:
E alcuni di loro sono così tanto PR per JPrediction_v15.0. Che tipo di persone ci sono ora. Giusto?

mettere su

 
Vizard_:

post

Così l'ho messo in giro. Ci sono alcune persone qui che mi criticano e mi chiamano con una piccola lettera, ma io vi darò la migliore tecnologia. Sì. !!!!.

Lasciate che vi dica che non ho toccato per niente la classe BROWN-Robinson-Reshet. Tuttavia, ho provato molto nella classe SippleSelexion, che è esattamente responsabile della scelta del modello ricevuto. E queste innovazioni che ho fatto riducono significativamente il periodo di formazione (abbassando il costo del modello) e naturalmente i modelli ottenuti sono più adeguati. Degli ultimi:

E la qualità del modello che stiamo ottenendo non è grande. Penso che sia solo una coincidenza... Niente di più.

 
Ha ha, guarda un po', è una tecnologia all'avanguardia. Qualcuno ne ha mai sentito parlare? La noia sta per esplodere :-)
 
Mihail Marchukajtes:

Così l'ho messo in giro. Ci sono alcune persone qui che mi criticano e mi chiamano con una piccola lettera, ma io vi darò la migliore tecnologia. Sì. !!!!.


Lo venderà?

