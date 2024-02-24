L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1656
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
I fan delle frecce e del trading dal vivo sono i benvenuti.
Riqualificato per vendere/acquistare neuro. Questo è il pezzo di oggi, rosso - shorting, blu - longing.
Non l'ideale, naturalmente, ma come si vuole. L'esperto sta completando e lo posterò più tardi.
Questo è uno screenshot precedente per obiettività, non così openwork, ma lavoro...
Un esempio di comportamento sorprendente delle reti neurali. C'è stata un'altra vampata di bitcoin durante la notte.
1 - segnali persistenti giù,
2 - sulla correzione, i segnali continuano a scendere!!!
3 - inizio di una vera correzione,
4 - aspettando che l'affondamento continui.
Solo le MA o altri indicatori non possono spiegarlo.
Rispetto!
Avete un'esperienza simile?
L'output dovrebbe essere un file .exe caricato con gli esperti necessari e con le impostazioni già preparate.
rispetto!
Bene guarda Eugene il problema del trading reale è il seguente. Una volta ottenuto il primo valore da vendere, nel tuo caso il segnale rosso sopra il kotir, non sai cosa succederà dopo. Le previsioni continueranno o ci sarà un'inversione. Quindi la mossa viene fatta al primo segnale diverso dal precedente. Se metti delle frecce singole all'inizio delle tue previsioni e calcoli il numero di punti guadagnati, non vedo alcun profitto, ahimè. Non capisco quali cose interessanti ci vedete, sono stronzate. I miei affari sono nei drawdowns. L'uscita con un flip non è molto buona. Perché ne sei così orgoglioso, non capisco, ma continua, forse ci sorprenderai davvero tutti...
2. Capisco che fa male, ma non c'è bisogno di affrettarsi con tali valutazioni, basta aspettare un vero fallimento da parte mia e poi sarà più facile e il mio umore salirà.
3. So delle carenze della prognosi, mi vergogno, sto lavorando per migliorare...
1. Non sono orgoglioso, questo è un ramo tematico del forum. Tutti condividono informazioni sul lavoro sulle reti neurali.
2. Capisco che fa male, ma non ho bisogno di affrettarmi con queste stime, devo solo aspettare un vero fallimento da parte mia e allora sarà più facile e il mio umore salirà.
3. So delle carenze della prognosi, mi vergogno, sto lavorando per migliorare...
2. Capisco che fa male, ma non c'è bisogno di affrettarsi con queste valutazioni, bisogna solo aspettare una vera battuta d'arresto da parte mia e allora sarà più facile e il mio umore salirà.
È doloroso vedere come non capisci quello che ti viene detto.
L'indicatore disegna le curve, sembra hurrah! - ma non è urrà! (С) - sembra un cartone animato su Prostokvashino )))
Il fallimento colpisce tutti coloro che vogliono testare tali opere d'arte online, tutti i fallimenti sono imputati non alla mancanza di volontà (o incapacità) di testare con il tester, e ad alcune circostanze di forza maggiore e minori
Posso rassicurarti, non sei solo, conosco dei forum dove la gente sta testando gli indicatori d'onda online, poi ... Non è una questione di tempo ma di illusione, che diventa la base di un sistema di trading
Mi ripeterò - buona fortuna per questa ricerca
SZZY: leggete almeno l'articoloDEEPNESSES PARTE 1, 2- ahimè, è necessario capirlo, per non illudersi delle proprie speranze