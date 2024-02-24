L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1656

I fan delle frecce e del trading dal vivo sono i benvenuti.
Riqualificato per vendere/acquistare neuro. Questo è il pezzo di oggi, rosso - shorting, blu - longing.
Non l'ideale, naturalmente, ma come si vuole. L'esperto sta completando e lo posterò più tardi.


 

Questo è uno screenshot precedente per obiettività, non così openwork, ma lavoro...


 

Un esempio di comportamento sorprendente delle reti neurali. C'è stata un'altra vampata di bitcoin durante la notte.
1 - segnali persistenti giù,
2 - sulla correzione, i segnali continuano a scendere!!!
3 - inizio di una vera correzione,
4 - aspettando che l'affondamento continui.
Solo le MA o altri indicatori non possono spiegarlo.




 
Rispetto!

 
Come fare la propria build di MT5?
Avete un'esperienza simile?
L'output dovrebbe essere un file .exe caricato con gli esperti necessari e con le impostazioni già preparate.
 
rispetto!

Grazie, un esperto sarà pronto presto per non essere infondato
 
Bene guarda Eugene, il problema del trading reale è questo. Una volta ottenuto il primo valore da vendere, nel tuo caso un segnale rosso sopra il quoziente, non sai cosa succederà dopo. Le previsioni continueranno o ci sarà un'inversione. Quindi la mossa viene fatta al primo segnale diverso dal precedente. Se metti delle frecce singole all'inizio delle tue previsioni e calcoli il numero di punti guadagnati, non vedo alcun profitto, ahimè. Non capisco quali siano le cose interessanti che ci vedete, sono stronzate. I miei trade sono nel drawdown. L'uscita con un flip non è molto buona. Perché ne sei così orgoglioso, non capisco, ma continua, forse ci sorprenderai davvero tutti...
 
1. Non sono orgoglioso, questo è un ramo tematico del forum. Tutti stanno condividendo informazioni sul lavoro delle reti neurali.
2. Capisco che fa male, ma non c'è bisogno di affrettarsi con tali valutazioni, basta aspettare un vero fallimento da parte mia e poi sarà più facile e il mio umore salirà.
3. So delle carenze della prognosi, mi vergogno, sto lavorando per migliorare...
 
Not..... ti sto esclusivamente riportando alla ragione perché tu non ti prenda in giro. Continuate a fare un buon lavoro. Incrociamo le dita per te....
 
È doloroso vedere come non capisci quello che ti viene detto.

L'indicatore disegna le curve, sembra hurrah! - ma non è urrà! (С) - sembra un cartone animato su Prostokvashino )))

Il fallimento colpisce tutti coloro che vogliono testare tali opere d'arte online, tutti i fallimenti sono imputati non alla mancanza di volontà (o incapacità) di testare con il tester, e ad alcune circostanze di forza maggiore e minori

Posso rassicurarti, non sei solo, conosco dei forum dove la gente sta testando gli indicatori d'onda online, poi ... Non è una questione di tempo ma di illusione, che diventa la base di un sistema di trading


Mi ripeterò - buona fortuna per questa ricerca

SZZY: leggete almeno l'articoloDEEPNESSES PARTE 1, 2- ahimè, è necessario capirlo, per non illudersi delle proprie speranze

