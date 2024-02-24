L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2530

Nuovo commento
 

Solo un rapido sguardo alla correlazione dell'ultimo mese tra la copertura totale delle opzioni (K più vicino) e il movimento dei futures -- sulla zona TP esu tutti,senza pregiudizi... senza analisi dei fattori (il tratto di fattore del total_hedge è scelto per niente)

doptchg_fschg

OpEx non controllato separatamente - solo un vettore di campionamento per l'intero periodo...

in generale, per la valuta, come al solito (spesso) negli asset risk-off la correlazione positiva tra il movimento dei futures e la dimensione della sua copertura totale è più rappresentata...

Ma perché gli indici TF mostrano più posizioni coperte che per esempio ES - si può solo immaginare... - probabilmente era più interessante per smarts il mese scorso... - la ragione per cercare le notizie può essere provata (è lì che NN può davvero essere coinvolta - ma non è ancora il mio livello)...

nel modello di previsione non ho controllato queste dipendenze... che siano (queste dipendenze) a lungo o a breve termine non l'ho ancora verificato...

[Eliminato]  
JeeyCi #:

Solo un rapido sguardo alla correlazione dell'ultimo mese tra la copertura totale delle opzioni (K più vicino) e il movimento dei futures - sulla zona TP esu tutti,senza pregiudizi... senza analisi dei fattori (il tratto di fattore del total_hedge è scelto per niente)

OpEx non controllato separatamente - solo un vettore di campionamento per l'intero periodo...

in generale, per la valuta, come al solito (spesso) negli asset risk-off la correlazione positiva tra il movimento dei futures e la dimensione della sua copertura totale è più rappresentata...

Ma perché gli indici TF mostrano più posizioni coperte che per esempio ES - si può solo immaginare... - probabilmente era più interessante per smarts il mese scorso... - il motivo per cercare le notizie può essere provato (è lì che NN può davvero fare il lavoro - ma non è ancora il mio livello)...

nel modello di previsione non ho controllato queste dipendenze... Non ho controllato queste dipendenze a lungo o a breve termine...

Questo è comprensibile. Quindi dovrei comprare o vendere?
 
Vladimir Baskakov #:
È comprensibile. Allora, comprare o vendere?
Si sta cercando di capirlo. E a giudicare dal volume del thread da molto tempo ormai.
[Eliminato]  
Renat Akhtyamov #:
Lo stanno capendo. E a giudicare dal volume del thread è stato un lungo periodo di tempo.
La risposta è da qualche parte qui vicino.
 
JeeyCi #:

Solo un rapido sguardo alla correlazione dell'ultimo mese tra la copertura totale delle opzioni (K più vicino) e il movimento dei futures - sulla zona TP esu tutti,senza pregiudizi... senza analisi dei fattori (il tratto di fattore del total_hedge è scelto per niente)

OpEx non controllato separatamente - solo un vettore di campionamento per l'intero periodo...

in generale, per la valuta, come al solito (spesso) negli asset risk-off la correlazione positiva tra il movimento dei futures e la dimensione della sua copertura totale è più rappresentata...

Ma perché gli indici TF mostrano più posizioni coperte che per esempio ES - si può solo immaginare... - probabilmente era più interessante per smarts il mese scorso... - la ragione per cercare le notizie può essere provata (è lì che NN può davvero essere coinvolta - ma non è ancora il mio livello)...

nel modello di previsione non ho controllato queste dipendenze... Non ho controllato né quelli a lungo né quelli a breve termine

Solo il sesso femminile ha idee brillanti sul nostro forum, onestamente!

Signora, non faccia attenzione, per favore continui!

Ascoltandoti molto attentamente.


 
segreto #:
Sì, si può venire con un sacco di varianti, mi chiedo di nuovo come è fatto da manuale)
La scelta del punto di partenza è arbitraria, e non credo che le medie siano considerate negli SLUP)
Aspettando il pareredi Aleksey Nikolayev)
 
Bella ragazza daisyo è stata bandita)
 
secret #:
Aspettando il parere di Aleksey Nikolayev)

Sto procedendo dalla stessa cosa di Drimmer - ho bisogno di segnare i movimenti in qualche modo. Poi uso lo stesso metodo del mio articolo sulle lacune per studiare le statistiche di ritorno al punto di partenza dei movimenti selezionati.

 
Aleksey Nikolayev #:

Parto dalla stessa cosa di Drimmer: hai bisogno di un modo per isolare i movimenti. Poi, per analogia con il metodo del mio articolo sulle lacune, studio le statistiche di ritorno al punto di partenza dei movimenti evidenziati.

Una domanda per fisici e matematici - che cos'è un GEP? Datemi una definizione ... altrimenti si perde la strada e non si danno definizioni di entità

 
Maxim Kuznetsov #:

una domanda per i fisico-matematici - che cos'è un GEP? dare una definizione... altrimenti si perde la traccia e non si danno definizioni di entità

Gap è il più grande rivenditore di abbigliamento negli Stati Uniti.

1...252325242525252625272528252925302531253225332534253525362537...3399
Nuovo commento