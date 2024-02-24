L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2530
Solo un rapido sguardo alla correlazione dell'ultimo mese tra la copertura totale delle opzioni (K più vicino) e il movimento dei futures -- sulla zona TP esu tutti,senza pregiudizi... senza analisi dei fattori (il tratto di fattore del total_hedge è scelto per niente)
OpEx non controllato separatamente - solo un vettore di campionamento per l'intero periodo...
in generale, per la valuta, come al solito (spesso) negli asset risk-off la correlazione positiva tra il movimento dei futures e la dimensione della sua copertura totale è più rappresentata...
Ma perché gli indici TF mostrano più posizioni coperte che per esempio ES - si può solo immaginare... - probabilmente era più interessante per smarts il mese scorso... - la ragione per cercare le notizie può essere provata (è lì che NN può davvero essere coinvolta - ma non è ancora il mio livello)...
nel modello di previsione non ho controllato queste dipendenze... che siano (queste dipendenze) a lungo o a breve termine non l'ho ancora verificato...
È comprensibile. Allora, comprare o vendere?
Lo stanno capendo. E a giudicare dal volume del thread è stato un lungo periodo di tempo.
Solo il sesso femminile ha idee brillanti sul nostro forum, onestamente!
Signora, non faccia attenzione, per favore continui!
Ascoltandoti molto attentamente.
Sì, si può venire con un sacco di varianti, mi chiedo di nuovo come è fatto da manuale)
Aspettando il parere di Aleksey Nikolayev)
Sto procedendo dalla stessa cosa di Drimmer - ho bisogno di segnare i movimenti in qualche modo. Poi uso lo stesso metodo del mio articolo sulle lacune per studiare le statistiche di ritorno al punto di partenza dei movimenti selezionati.
Parto dalla stessa cosa di Drimmer: hai bisogno di un modo per isolare i movimenti. Poi, per analogia con il metodo del mio articolo sulle lacune, studio le statistiche di ritorno al punto di partenza dei movimenti evidenziati.
una domanda per i fisico-matematici - che cos'è un GEP? dare una definizione... altrimenti si perde la traccia e non si danno definizioni di entità
