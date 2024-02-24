L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1658
Aperto l'articolo su consiglio di Igor Makanu
https://www.mql5.com/ru/articles/1530
Elencato immediatamente alle "conclusioni" e mi è piaciuto uno)
"Concludiamo questo articolo con una domanda molto difficile: forse la parte analitica della stragrande maggioranza dei TS è inutile, e gli sforzi principali dovrebbero essere concentrati su tecniche efficienti e solide di gestione del denaro ("L'analitica è niente, la gestione del denaro è tutto il resto!")?"
Penso che l'autore di questo articolo abbia iniziato a scrivere 2 articoli per rendere chiara questa tesi tra le righe ;)
Se si pensa che l'autore di questo articolo ha scritto due articoli al fine di spiegare questa tesi tra le righe; ma il problema è più profondo, si può vedere Savvateev su YouTube, non una serie di lezioni, ma solo la sua intervista, ha espresso la sua opinione circa l'insensatezza della previsione delle serie temporali e l'economia, e come un uomo abbastanza interessante, nessun bombast, ma spiega molto bene, mi piace generalmente Savvateev a volte guardare - lo consiglio.
Non sto cercando di misurarmi con nessuno, e non sto sorprendendo nessuno! Sei solo malato...
almeno una persona sana è stata aggiunta al nostro reparto )))))
Esperto aggiornato.
Questo visualizza e combina due previsioni, breve e lunga.
Quello lungo è più chiaro e più alto e quello corto è più scuro e più basso.
Man mano che le candele vengono aggiunte, la previsione viene aggiornata.
Scarica qui.
Se si abbassa lo zoom al minimo, apparirà così.
Zhenya, non è interessante, onestamente. In primo luogo perché non è chiaro e in secondo luogo perché non ha senso pratico. Ora fai delle frecce dove la previsione cambia da Comprare a Vendere e viceversa. Non puoi nemmeno giudicare la qualità della rete dai tuoi screenshot.
Che cosa spera di ottenere mostrando immagini come questa?
Mihail Marchukajtes:
Cosa spera quando pubblica questo tipo di foto?
Spero che l'immagine vi ecciti e che scriviate qualcosa duplicando il link per il download. Rende il forum ben indicizzato. Di conseguenza, la mia API sta già cadendo dal carico. Non saltate le foto!
Spero che l'immagine ti ecciti e che tu scriva qualcosa duplicando il link per il download. Questo rende bene l'indice del forum. Alla fine, la mia API sta già cadendo dal carico. Non saltare le immagini!
Il mio algoritmo...
Evra 5m, tre giorni di trading dalla sera del 26.03 ad oggi, full OOS senza tweaks, nessuna ottimizzazione dei parametri di entrata, niente, proprio come è!
MSUA
Lo stesso, già scambiando la foresta casuale
Scusa, ma hai appena ammesso che vuoi fare soldi con l'indicizzazione o altro ma non con il trading. Le vostre immagini sono incomprensibili e non hanno senso. Quindi non disturbare te stesso e i grandi ammiratori di questo thread. La tua rete fa schifo e questo è quanto. E se avete una risorsa da cui promuoverete le vostre stronzate, siate felici che io non ci sia, perché la farò a pezzi. Non ha senso. Non c'è un uso pratico!!!!
Bello, se è in un conto reale, è super.
No, sulla carta finora, ma puro OOS
Immediatamente si sente adeguato approccio, basta ricordare che potrebbe essere casuale OOS. Ottimizzazioni infrequenti necessarie con feedback appropriati per essere sicuri che l'approccio sia adeguato. Ma tutto sommato è abbastanza buono. A differenza di Eugene, che non può fornire tale stato...
Il trucco qui è che non si può sempre essere sicuri che l'OOS sarà composto. Solo test multipli nel corso del tempo potranno rispondere a questo.