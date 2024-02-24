L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1659
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
No, sulla carta finora, ma puro OOS
No, sulla carta finora, ma puro OOS
Esegui un lotto da uno scambio all'altro. Vediamo...
è un lotto da uno scambio all'altro
Grazie, ricordatevi solo di usare più spesso le parole "rete neurale" piuttosto che "rete" e "trading" nelle vostre risposte.
Fanculo.... Onestamente. Ti farai prendere la mano. Fottuto troll....
è un lotto da affare a affare
Bene, questa è un'altra storia. Vai così.... Vai così!!!!
Sarò onesto, l'aspetto dell'OOS è abbastanza adeguato e incoraggiante. Per esperienza posso dire molto dall'equilibrio e dalla curva dei fondi e le altre immagini sono abbastanza adeguate. Solo qui ho avuto un'immagine simile, che successivamente non è stata confermata che attribuisco a una coincidenza casuale. Fate un passo indietro di almeno 2-4 settimane e guardate. Trova il momento in cui il TS inizia a precipitare. Non vuoi sapere? Quanto è sopravvissuto il vostro TS?
Il bit di oggi + esperto di cui sopra. Coloro che lo usano confermeranno...
L'arancione è giù, il verde è su.
Questo neuro è più intelligente di tutti i commercianti che conosco.
Mihail Marchukajtes vieni fuori!!!
Il bit di oggi + esperto di cui sopra. Coloro che lo usano confermeranno...
L'arancione è giù, il verde è su.
Questo neuro è più intelligente di tutti i commercianti che conosco.
Bello! Mi piace molto il tuo indicatore.
Gianni, sei un vero sciocco. Mi dispiace per voi quando vi romperete sulla roccia delle vostre illusioni.
Avanti, guadagnatevelo. Guarderò. Fai almeno 15 affari per le statistiche o continuerai a darci le tue foto? Quando lo farai, allora parleremo....
Bello! Mi piace molto il tuo indicatore.