L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1659

Nuovo commento
 
mytarmailS:

No, sulla carta finora, ma puro OOS

Guarda cosa mi sono perso. Dovete testare con un solo lotto e da affare a affare, altrimenti non vedrete il quadro reale. Quello che avete ora è fatto a spese del capitale, in eccesso, ecc. Il risultato reale è fatto SOLO da un lotto e da un affare all'altro. E SOLO in questo modo non altrimenti.... Non si prenda in giro...
 
In quarantena, sto scaricando StarCraft BroodWar, chi è con me?
 
mytarmailS:

No, sulla carta finora, ma puro OOS

Esegui un lotto da uno scambio all'altro. Vediamo...
 
Mihail Marchukajtes:
Esegui un lotto da uno scambio all'altro. Vediamo...

è un lotto da uno scambio all'altro

 
Evgeny Dyuka:
Grazie, ricordatevi solo di usare più spesso le parole "rete neurale" piuttosto che "rete" e "trading" nelle vostre risposte.

Fanculo.... Onestamente. Ti farai prendere la mano. Fottuto troll....

 
mytarmailS:

è un lotto da affare a affare

Bene, questa è un'altra storia. Vai così.... Vai così!!!!

Sarò onesto, l'aspetto dell'OOS è abbastanza adeguato e incoraggiante. Per esperienza posso dire molto dall'equilibrio e dalla curva dei fondi e le altre immagini sono abbastanza adeguate. Solo qui ho avuto un'immagine simile, che successivamente non è stata confermata che attribuisco a una coincidenza casuale. Fate un passo indietro di almeno 2-4 settimane e guardate. Trova il momento in cui il TS inizia a precipitare. Non vuoi sapere? Quanto è sopravvissuto il vostro TS?

 

Il bit di oggi + esperto di cui sopra. Coloro che lo usano confermeranno...
L'arancione è giù, il verde è su.
Questo neuro è più intelligente di tutti i commercianti che conosco.

La rete neurale e il trading

Mihail Marchukajtes vieni fuori!!!

 
Evgeny Dyuka:

Il bit di oggi + esperto di cui sopra. Coloro che lo usano confermeranno...
L'arancione è giù, il verde è su.
Questo neuro è più intelligente di tutti i commercianti che conosco.

Bello! Mi piace molto il tuo indicatore.

 

Gianni, sei un vero sciocco. Mi dispiace per voi quando vi romperete sulla roccia delle vostre illusioni.


Avanti, guadagnatevelo. Guarderò. Fai almeno 15 affari per le statistiche o continuerai a darci le tue foto? Quando lo farai, allora parleremo....
 
mytarmailS:

Bello! Mi piace molto il tuo indicatore.

Non ti preoccupare, è un mucchio di stronzate. Forse ha un punto di vista, ma non sarà in grado di usarlo. 100%
1...165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666...3399
Nuovo commento