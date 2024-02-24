L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1651
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
super!!!
Sono contento che qualcuno l'abbia apprezzato. Non una poesia per essere onesti ....
Sensei,
Ispirato dalla luna.
Una sera di primavera...
Sensei,
ispirato dalla luna.
Serata di primavera...
Che diavolo è la primavera? Oggi ha nevicato fino alle palle. Dov'è questa primavera? Non lo vedo :-(
Non discutere, è la primavera. Ecco perché sei così sexy)))
La giornata non è andata sprecata, ha messo due previsioni in una sullo stesso grafico - lungo e corto.
Questo è il pezzo sulla M1 nelle ultime 24 ore. Colori:
1 - lungo giù
2 - lungo fino
3 - cortocircuito
4 - corto verso l'alto
Non riesco a staccarmi... ipnotizzante. Non che le previsioni siano corrette, solo belle.
Non riesco a staccarmi... ipnotizzante. Non che le previsioni siano corrette, solo belle.
Nel tester vuoi sempre lavorare , quindi apri almeno un conto da un centesimo, il processo di mesmerizzazione sarà molto più veloce.
nel tester, sempre i sistemi Grail non vogliono funzionare, quindi apri almeno un conto da un centesimo, il processo sarà molto più veloce
A proposito, questo non è un tester, il grafico viene integrato ogni minuto.
Per una questione di principio, non lo farò. Sono nelle reti neurali dove sono ora solo perché non mi sono preoccupato di farlo. E non lo farò in futuro, ho già vissuto una fase di salti infiniti di obiettivi e fermate.
A proposito, questo non è un tester, il grafico viene integrato ogni minuto.
- per una questione di principio
- nessun mal di testa.
- nel tester non funziona
...beh, come se solo il tamburello dello sciamano non fosse sufficiente a completare il set, anche se... probabilmente tutti partono così - l'altro modo sarebbe noioso ))))
Ok, non mi distraggo dalla contemplazione di ciò che è affascinante.