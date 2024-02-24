L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1651

Vizard_:

super!!!

Sono contento che almeno qualcuno l'abbia apprezzato. Non una poesia se sono onesto....
 
Sensei,
Ispirato dalla luna.
Una sera di primavera...

 
Non è la fottuta primavera. Oggi nevica fino alle palle. Dov'è questa proverbiale sorgente? Non posso vederlo :-(
 
Non discutere, è la primavera. Ecco perché sei così sexy)))

 
E solo l'Unione dei Compositori
E solo il sindacato degli scrittori
E solo il sindacato degli artisti
Sacro e incontaminato dalla carogna
 
Ci siamo, stiamo diventando più in forma)))
 

La giornata non è andata sprecata, ha messo due previsioni in una sullo stesso grafico - lungo e corto.
Questo è il pezzo sulla M1 nelle ultime 24 ore. Colori:
1 - lungo giù
2 - lungo fino
3 - cortocircuito
4 - corto verso l'alto

Non riesco a staccarmi... ipnotizzante. Non che le previsioni siano corrette, solo belle.


 
Nel tester vuoi sempre lavorare , quindi apri almeno un conto da un centesimo, il processo di mesmerizzazione sarà molto più veloce.

 
Per una questione di principio, non lo farò. Sono in neuronet dove sono ora, perché non mi è entrato in testa. E non lo farò più, ho già avuto una fase di chiacchiere senza fine su obiettivi e fermate.
A proposito, questo non è un tester, il grafico viene integrato ogni minuto.
 
- per una questione di principio

- nessun mal di testa.

- nel tester non funziona

...beh, come se solo il tamburello dello sciamano non fosse sufficiente a completare il set, anche se... probabilmente tutti partono così - l'altro modo sarebbe noioso ))))

Ok, non mi distraggo dalla contemplazione di ciò che è affascinante.

