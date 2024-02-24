L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1647

Colui che sa cosa pensa la folla ora ha una previsione un passo avanti

Le realtà di oggi rendono questo deludente. Ecco perché:

1. "La folla è sempre divisa in due campi - compratori/venditori. Possono pensare quello che vogliono, ma le loro previsioni sono sempre opposte. Quindi abbiamo già 2 opinioni che si escludono a vicenda.

2.Non sappiamo come o cosa renderà uno dei "campi" più attivo dell'altro e loro (a loro danno) inizieranno a prendere il prezzo di mercato invece di aspettare con i limitatori. Dopo tutto, è l'iniziativa che dà una spinta al movimento, e l'iniziativa, è l'offerta di mercato. Sono meno redditizi, ma fanno un passo avanti mostrando determinazione. Chi prende un'offerta di mercato è più sicuro della direzione del movimento rispetto a chi aspetta con i limitatori. Non sappiamo quanti siano questi "decisivi" al momento.

Inoltre, i robot hanno invaso il mercato senza emozioni e la loro "risolutezza" non è influenzata dalla loro motivazione ma dal loro algoritmo. Non conosciamo gli algoritmi dei robot sul mercato.

4. I trader moderni hanno perso da tempo il contatto con gli eventi di mercato e fanno trading su ogni sorta di formule/indicatori che usano parametri derivati e non hanno nulla a che fare con gli eventi mondiali e quindi le loro decisioni NON sono prevedibili.

5. Ci sono controparti che possono fermare/revocare qualsiasi movimento usando un'enorme liquidità. Soprattutto nei mercati deboli. In questo caso, è meglio sapere cosa vuole la controparte piuttosto che la folla.


Quindi, è un po' più complicato di così.

 
Un buon sostituto per l'Automat cresce)

Resta da vedere quando un uomo comincerà a prevedere la somma cumulativa dei grafici dei risultati della moneta usando la Fourier, le wavelets e altri DSP. Dopo tutto, questo grafico è una funzione del prezzo rispetto al tempo, discretizzata nel tempo, quantizzata, in forma digitale.
Resta da vedere quando si inizierà a graficare la somma cumulativa dei risultati della moneta, prevedendo con Fourier, wavelets e altri DSP. Dopo tutto, questo grafico è una funzione del prezzo rispetto al tempo, discretizzata nel tempo, quantizzata, digitalizzata.

+++)))

 
clustering con qualsiasi mezzo disponibile regole

comprare Eurobucks in aprile e vendere in maggio)

 
È molto più semplice, credetemi si può, tutto è possibile)) Hai solo bisogno di scrivere un sacco di testo per spiegare tutto, ma alla fine si può prevedere e non è difficile ...

La folla è così))... facile da prevedere) proprio come alcuni degli abitanti di questo forum

 
Ho scritto prima, è dappertutto) sono solo troppo pigro per farlo da solo.

clustering con qualsiasi mezzo disponibile regole

e comprare eurobucks in aprile e vendere in maggio)

promettono un crollo di tutto)

ad esempio, il recente crollo del thread sul crollo globale)

promettono un crollo di tutto)

come il recente thread sul crollo del mondo)

Ci viene promesso sempre qualcosa)

 

Addestrato per "un'ora". I backtest mostrano che si è allenato meglio di 15 minuti. Come in pratica si vedrà quando la storia si accumulerà. Ora ho un disegno per la notte.

Questo èBTCUSD su M2. Polling di rete ogni 2 minuti. In ogni punto la previsione è di 60 minuti, ma è molto provvisoria. Alla rete viene semplicemente posta la domanda "cosa succederà tra un'ora?" ed essa risponde la grandezza prevista del cambiamento di prezzo. La linea superiore è il movimento verso il basso, la linea inferiore è il movimento verso l'alto, e lo spessore della linea è il grado di fiducia. Più tardi darò un link a un esperto con tale previsione.


