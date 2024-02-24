L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1476
Non devo dire nulla - ti farebbe sentire meglio?
OK, diciamo che le zecche assottigliate possono essere previste, ma che senso ha prevedere 1-2 zecche se è la dimensione della commissione.
Perché non provare a sfoltire i timeframe più grandi, per esempio con uno zigzag o qualcosa di simile, lasciando solo gli estremi della funzione prezzo, o impiegare l'analisi dello spettro per lo stesso scopo?
È quello che sto dicendo, è esattamente quello che ha incontrato Doc - su serie diradate aveva un'alta capacità predittiva, ma tutto è stato mangiato dallo spread e dalla commissione. Quindi, ha iniziato ad assottigliarsi sempre di più... Temo che così facendo abbia perso la non linearità del tempo, sia arrivato al puro SB e si sia frustrato... Ahimè, anche questo è possibile...
Quindi andiamoAlexander_K
O giustificare il mio torto con delle prove (uno screenshot del commercio di qualcun altro senza nickname non è la prova della tua giustezza)
Questa è un'accusa seria, spacciare il codice di qualcun altro come proprio e mostrare l'equità di qualcun altro è probabilmente la cosa più vile e condannabile che un algotrader possa fare, per quella manica eterna.
:)) Non preoccuparti, maestro dei post fighi nello stile e nel contenuto - il segnale è mio, l'ho solo nascosto per non eccitare gli animi di chi soffre.
Guarda, non è così complicato...
Prendi il prezzo
zigzag o qualcosa di simile, io uso una cosa diversa (Perceptually Important Points)
poi si lasciano solo gli estremi, si puliscono i valori intermedi
si ottengono 17 punti sui cento originali. Ora si differenzia
Ora abbiamo la vostra serie "stazionaria" preferita con intervalli normali di decine o centinaia di punti.
La mia rete funziona molto meglio con questi dati che con altri che ho provato, ma ho provato molte cose.
E poi si può tagliare lì o fare quello che si vuole con esso.
Bene, fantastico. Ho un problema con questo approccio?! Aprite un segnale - lasciate che anche le persone che soffrono guadagnino.
Ti sto mostrando come aumentare la diffusione dei punti nei tuoi ranghi, non ne ho bisogno... Lavoro con i livelli e non riconosco altro (per ora), quindi non riconosco i vostri approcci perché (le conversioni) cancellano tutte le informazioni sui livelli
Ma, dopo tutto, quasi nessuno in questo thread si occupa della pre-elaborazione dei dati di input. Eppure Koldun ha detto 1000 pagine fa che questa è la tappa più importante, ed è il segreto più importante di tutti i maestri del MoD. E devi ascoltare Koldun.
Tutta l'ironia è che qualsiasi cosa il Maestro dica - è il contrario, cerca di ingannare, o solo ancora una volta di dimostrare la purezza del suo genio insuperabile.
Inoltre, l'ironia è che nessuna conversione può insegnare meglio delle citazioni originali senza alcuna conversione. Ho dato degli esempi. Il problema sorge a causa della necessità di scalare i dati, ma qualsiasi scalatura uccide le informazioni. Così si crea un circolo vizioso e non è così facile uscirne.
Lo stregone è probabilmente un trickster in alcuni posti - è per questo che è uno stregone. Ma mi ha aiutato a capire alcune cose. In generale, sto saltando le vostre stronzate - perché il solo fatto di avervi entrambi su questo forum mi ha dato energia e vi sono grato per questo.
Per quanto riguarda l'assottigliamento/pre-elaborazione dei dati - rimango della mia opinione: è necessario. Ma che sia oggetto di discussione.
Non è una lite, solo una mania)
La pre-elaborazione è necessaria, ma diversi tipi di differenziazione in qualche modo degradano gravemente tutti gli indicatori, differenziazione frazionata inclusa. Forse è necessario fare esattamente accordi di sfoltimento per NS e scegliere un buon set