Alexander_K:

Non devo dire nulla - ti farebbe sentire meglio?

OK, diciamo che le zecche assottigliate possono essere previste, ma che senso ha prevedere 1-2 zecche se è la dimensione della commissione.

Perché non provare a sfoltire i timeframe più grandi, per esempio con uno zigzag o qualcosa di simile, lasciando solo gli estremi della funzione prezzo, o impiegare l'analisi dello spettro per lo stesso scopo?

 
mytarmailS:

È quello che sto dicendo, è esattamente quello che ha incontrato Doc - su serie diradate aveva un'alta capacità predittiva, ma tutto è stato mangiato dallo spread e dalla commissione. Quindi, ha iniziato ad assottigliarsi sempre di più... Temo che così facendo abbia perso la non linearità del tempo, sia arrivato al puro SB e si sia frustrato... Ahimè, anche questo è possibile...

 
mytarmailS:

Quindi andiamoAlexander_K

O giustificare il mio torto con delle prove (uno screenshot del commercio di qualcun altro senza nickname non è la prova della tua giustezza)

Questa è un'accusa seria, spacciare il codice di qualcun altro come proprio e mostrare l'equità di qualcun altro è probabilmente la cosa più vile e condannabile che un algotrader possa fare, per quella manica eterna.

 
:)) Non preoccuparti, maestro dei post fighi nello stile e nel contenuto - il segnale è mio, l'ho solo nascosto per non eccitare gli animi di chi soffre.

 
Alexander_K:

Guarda, non è così complicato...

Prendi il prezzo

zigzag o qualcosa di simile, io uso una cosa diversa (Perceptually Important Points)

poi si lasciano solo gli estremi, si puliscono i valori intermedi

si ottengono 17 punti sui cento originali. Ora si differenzia

Ora abbiamo la vostra serie "stazionaria" preferita con intervalli normali di decine o centinaia di punti.

La mia rete funziona molto meglio con questi dati che con altri che ho provato, ma ho provato molte cose.


E poi si può tagliare lì o fare quello che si vuole con esso.

 
mytarmailS:

Bene, fantastico. Ho un problema con questo approccio?! Aprite un segnale - lasciate che anche le persone che soffrono guadagnino.

 
Alexander_K:

Ti sto mostrando come aumentare la diffusione dei punti nei tuoi ranghi, non ne ho bisogno... Lavoro con i livelli e non riconosco altro (per ora), quindi non riconosco i vostri approcci perché (le conversioni) cancellano tutte le informazioni sui livelli

Alexander_K:

Ma, dopo tutto, quasi nessuno in questo thread si occupa della pre-elaborazione dei dati di input. Eppure Koldun ha detto 1000 pagine fa che questa è la tappa più importante, ed è il segreto più importante di tutti i maestri del MoD. E devi ascoltare Koldun.

Tutta l'ironia è che qualsiasi cosa il Maestro dica - è il contrario, cerca di ingannare, o solo ancora una volta di dimostrare la purezza del suo genio insuperabile.

Inoltre, l'ironia è che nessuna conversione può insegnare meglio delle citazioni originali senza alcuna conversione. Ho dato degli esempi. Il problema sorge a causa della necessità di scalare i dati, ma qualsiasi scalatura uccide le informazioni. Così si crea un circolo vizioso e non è così facile uscirne.

 
Maxim Dmitrievsky:

Lo stregone è probabilmente un trickster in alcuni posti - è per questo che è uno stregone. Ma mi ha aiutato a capire alcune cose. In generale, sto saltando le vostre stronzate - perché il solo fatto di avervi entrambi su questo forum mi ha dato energia e vi sono grato per questo.

Per quanto riguarda l'assottigliamento/pre-elaborazione dei dati - rimango della mia opinione: è necessario. Ma che sia oggetto di discussione.

Alexander_K:

Non è una lite, solo una mania)

La pre-elaborazione è necessaria, ma diversi tipi di differenziazione in qualche modo degradano gravemente tutti gli indicatori, differenziazione frazionata inclusa. Forse è necessario fare esattamente accordi di sfoltimento per NS e scegliere un buon set

