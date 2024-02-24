L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1136
Indicatore Heiken Ashi senza impostazioni.
Oh, cavolo... l'immagine non è seria
Sappiamo tutti che qualsiasi indicatore può essere adattato a una certa parte della storia per diventare un "graal", lo stesso può essere fatto per "qualsiasi parametro" solo per adattarsi alla storia, questo è per ***, per "grail" venditori
Tutto questo è molto facile da verificare, montate un indicatore su un vassoio e poi fate un backtest sull'OOS (una volta), su un grosso pezzo di storia per avere almeno 500 trade, l'errore è inversamente proporzionale al quadrato del numero di trade.
Hmm, non so se postare qui o nel topic dell'umorismo:
La mattina ho disabilitato il blocco degli annunci nel browser su android tvbox per RBC vietato per banozer (su TV usato per navigare in rete), ora sono rimasto sorpreso che ero sui siti ha cominciato a offrire di iscriversi a corsi di apprendimento automatico, fino a quando mi sono ricordato che banozer è disabilitato, a corsi a pagamento per 12 settimane, non andando a, ma il programma di formazione promette di dare libero, hanno qualcuno programma di formazione nel ME ?? - Cosa necessaria quando si vuole tirare su la teoria!
SZS: Sto avendo una brutta giornata, finalmente dirottato la mia casella di spam, due anni fa ho iniziato una nuova, ho bisogno di iniziare di nuovo, per tutti i tipi di regs di sinistra ... Lo farò domani.
https://www.youtube.com/watch?v=qLBkB4sMztk&list=PLJOzdkh8T5kp99tGTEFjH_b9zqEQiiBtCc'è una playlist sulla destra
Quindi stai dicendo che non c'è niente di più esplicativo di Vorontsov sul web sul MoD in russo?
Ho salvato Vorontsov per dopo. Mi sono già fatto un supporto su YouTube mentre sono ancora bloccato sulla teoria, molti dettagli che non sono scritti negli articoli o sui forum.
Tutto più o meno lo stesso, in generale.Non so cosa studiare, so quasi tutto )))
Ero interessato a fare un'IA che impara a commerciare da sola, con solo i prezzi, senza un insegnante o informazioni esperte. Ho caricato quello che ho fatto sul kodobase, lo migliorerò più tardi.
L'ho già scaricato da kodobase.
per esempio, la questione della migliore scelta delle uscite (automatica ovviamente, senza intervento) non è stata risolta
Questa è l'IA (intelligenza artificiale forte) che ha creato la matrice e ha messo i russi contro gli americani.
Cercatelo suhttps://cloud.mail.ru/public/HRZX/uS3xg38cg dicono che è un SII ma fatto male.
C'è una versione semplice di Andriy Kuchemenko, un attivista di Bandera:
void AI()
{
std::map<std::string, std::string> memory; // Словарь
while (true) // цикл
{
cout << "enter question" << endl; // попросить ввести вопрос
string question;
cin >> question; // ввести вопрос с клавиатуры в переменную question
string answer = memory[question]; // запросить вопрос в словаре
// если в словаре есть такой ответ(не пустой) то вывести ответ на консоль
if (answer != "") cout << question << " this is " << answer << endl;
else // если нет в словаре ответа попросить ввести ответ
{
cout << "enter answer" << endl;
std::cin >> answer;
memory[question] = answer; // записать пару вопрос-ответ в словарь
}
}
}
Stavo facendo un po' di tree leaf culling e ho scoperto che sto penzolando intorno allo zero sul periodo di test (M1), e penso che sia una stronzata - ho ucciso quasi un anno su tutto questo MO, e poi ho accidentalmente testato un EA con un altro TF (M5), e improvvisamente ha mostrato un risultato normale, ho iniziato a provare diversi TF e ne ho trovato un altro con buoni risultati (M2), sia sul periodo di allenamento che di test. Periodo di formazione del minuto dal 2015 al 2017 compreso, test sul 2018.
Si tratta di un caso fortuito o di una manifestazione di frattalità?
Il periodo di formazione è solo M1.
Per quanto ho capito l'agente segnala in modo casuale gli ordini aperti nel tester, e alla fine la foresta è costruita su campioni raccolti attraverso polinomi.
Penso che gli ingressi possono essere contrassegnati dalla differenza di prezzo e senza ordini, naturalmente, IMHO, ma per la ricerca di uscite, con il massimo profitto, solo per...
1° Sì, e i polinomi possono essere cambiati in quello che volete, così come la foresta stessa in qualcos'altro
Secondo, non capisco bene.
In secondo luogo, perché dovremmo cercare gli ingressi sparando a caso, perché sono quasi univocamente definiti come top e troughs di BP esistenti, mentre gli output sono meno univoci, quindi possiamo cercarli.
Per uscite intendiamo sia segni di acquisto che di vendita (qualsiasi tipo). Non considero nessun algoritmo speciale di uscita dalle posizioni, perché un segnale di vendita è un segnale naturale per chiudere un ordine di acquisto(anche se potrebbe essere sbagliato, non ci ho pensato)
così, questo è un compito interessante - come campionare i segni in modo casuale, da qualche distribuzione, o enumerando le distribuzioni al fine di ottenere un insieme di strategie uniche e selezionare la migliore poi
in altre parole, come cambiare una funzione di ricompensa in modo efficiente