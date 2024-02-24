L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1131
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non dirò nulla)))
Ditemi, qual è il problema, accetto le critiche.
Dimmi, qual è il problema, accetto le critiche
Le zone sono dappertutto.
non è del tutto chiaro cosa stia succedendo.
la zona piatta ha mangiato quella di tendenza...
finora una decisione ambigua
Ahh, capisco .... Ho già chiesto a toxica in questo thread, ora è il tuo turno... Il napoleone non ti spreme?
)))
Dannazione, dov'eri quando ho chiesto a tutti qui per giorni come cercare un galleggiante))).
Beh, userò comunque il mio indicatore.
Sostituite la parola "piatto" con la parola "consolidamento",
C'è anche un canale, laterale, dente di sega, densità ))
Io lo chiamo "flyaway", credo di essermi abituato.
radikal.ru/video/m9Ct2f9xDCn
Grazie, musica ok))
Mi sono anche chiesto se c'è un'alternanza regolare tra i flop.
Ho eseguito una finestra scorrevole sull'Euro e ho registrato le caratteristiche della mia funzione
Facciamo l'analisi spettrale)))
Scusa, ho cambiato l'albero sbagliato.
Si scopre che possiamo prevedere gli intervalli tra i flat e se possiamo prevedere l'approccio flat è qualcos'altro
O forse ho solo trovato un normale ciclo di volatilità eVizard si sta contorcendo dalle risate))
Mi sono anche chiesto se c'è un'alternanza regolare tra i flop.
Ho eseguito una finestra scorrevole sull'Euro e ho registrato le caratteristiche della mia funzione
Eseguiamo l'analisi spettrale)))
Si scopre che si possono prevedere gli intervalli tra i flat e se possiamo prevedere l'approccio flat è già qualcosa
Il periodo di una serie di prezzi è infinito
E il tuo periodo sarà un multiplo della tua finestra.In questo caso, se il cotier supera la finestra (e la supererà in dinamica, al 100%), si verificherà un errore.
Non dirò nulla)))
Ho già scritto nel thread di guardare le "curve" nel tester, hai raggiunto un nuovo livello di "curve" ))))
Strano sentire una tale domanda da un uomo che ha scritto SSA
O non l'ha fatto?
Non dirò nulla))))
L'ho detto io stesso )))
Esatto, è lo stesso ciclo.
SSA è forte, mi sono ricordato del mio lavoro con le matrici, per così dire, per ricaricare la mente, e sono apparse alcune idee sulla previsione, poi metterò le matrici di traiettoria nelle reti neurali, e poi... Userò le curve o continuerò a leggere ;)
le curve non funzionano)