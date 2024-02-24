L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1131

Vizard_:

Non dirò nulla)))

Ditemi, qual è il problema, accetto le critiche.

 
mytarmailS:

Dimmi, qual è il problema, accetto le critiche

Le zone sono dappertutto.

non è del tutto chiaro cosa stia succedendo.

la zona piatta ha mangiato quella di tendenza...

finora una decisione ambigua

 
Igor Makanu:

Ahh, capisco .... Ho già chiesto a toxica in questo thread, ora è il tuo turno... Il napoleone non ti spreme?

)))


Dannazione, dov'eri quando ho chiesto a tutti qui per giorni come cercare un galleggiante))).

Beh, userò comunque il mio indicatore.


Igor Makanu:

Sostituite la parola "piatto" con la parola "consolidamento",

C'è anche un canale, laterale, dente di sega, densità ))

Io lo chiamo "flyaway", credo di essermi abituato.

 
Vizard_:

radikal.ru/video/m9Ct2f9xDCn

Grazie, musica ok))

 

Mi sono anche chiesto se c'è un'alternanza regolare tra i flop.

Ho eseguito una finestra scorrevole sull'Euro e ho registrato le caratteristiche della mia funzione

Facciamo l'analisi spettrale)))


Scusa, ho cambiato l'albero sbagliato.


Si scopre che possiamo prevedere gli intervalli tra i flat e se possiamo prevedere l'approccio flat è qualcos'altro



O forse ho solo trovato un normale ciclo di volatilità eVizard si sta contorcendo dalle risate))

 
mytarmailS:

Mi sono anche chiesto se c'è un'alternanza regolare tra i flop.

Ho eseguito una finestra scorrevole sull'Euro e ho registrato le caratteristiche della mia funzione

Eseguiamo l'analisi spettrale)))

Si scopre che si possono prevedere gli intervalli tra i flat e se possiamo prevedere l'approccio flat è già qualcosa

Il periodo di una serie di prezzi è infinito

E il tuo periodo sarà un multiplo della tua finestra.

In questo caso, se il cotier supera la finestra (e la supererà in dinamica, al 100%), si verificherà un errore.
 
mytarmailS: O forse ho solo trovato il solito ciclo di volatilità eVizard si sta contorcendo sotto il tavolo dalle risate in questo momento))

Non dirò nulla)))

 
Igor Makanu:

Ho già scritto nel thread di guardare le "curve" nel tester, hai raggiunto un nuovo livello di "curve" ))))

Strano sentire una tale domanda da un uomo che ha scritto SSA

O non l'ha fatto?

 
Vizard_:

Non dirò nulla))))

L'ho detto io stesso )))


Esatto, è lo stesso ciclo.



 
Igor Makanu:

SSA è forte, mi sono ricordato del mio lavoro con le matrici, per così dire, per ricaricare la mente, e sono apparse alcune idee sulla previsione, poi metterò le matrici di traiettoria nelle reti neurali, e poi... Userò le curve o continuerò a leggere ;)

le curve non funzionano)

