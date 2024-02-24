L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1130
Quindi se prendete una finestra delle dimensioni di tutta la storia, sarà piatta dall'inizio alla fine?
Perché?
Perché?
Mi chiedo solo cosa succederà?
(Guardare con gli occhi non è un'opzione? ))
(Guardare con gli occhi non è un'opzione? ))
ora c'è un algoritmo ;)
diamo un'occhiata?
ora c'è un algoritmo ;)
vediamo?
Possiamo anche cercare di trovare il movimento direzionale in termini di algoritmo
considereremo una tendenza quando due parametri sono inferiori a due
e un appartamento, come era, più di 7
un appartamento è segnato in blu e una tendenza in rosa
C'erano 50 punti nella finestra scorrevole.
e ora sono 200 punti
Come si può dire in tempo reale quando un modello è iniziato... sono le immagini della storia
Perché le aree non ombreggiate nella prima figura?
Nonho idea di cosa farci.
Queste sono le aree in cui x1 e x2 erano maggiori di "1" (tendenza) ed erano inferiori a 8 (piatto)
Quelli sono una specie di via di mezzo tra un piatto e una tendenza
In nessun modo in tempo reale, solo alla fine della finestra scorrevole... Ma il punto è che nessuno sapeva nemmeno post factum come algoritmizzare questa mosca, questa è la prima cosa, e la seconda - queste cose possono essere in qualche modo raggruppate e forse ottenere buoni segnali
Beh, ho avuto un compito di algoritmizzare un galleggiante per il mio sistema, l'ho fatto) bravo a me, haha)
no, non crederò mai in una cosa del genere - che funzionerà
Questo non è un TF.
Esatto, non è un TF, gli esempi sono stati fatti su prezzi generati casualmente per la comodità e la velocità di riproduzione degli esempi. Puoi prendere qualsiasi TF tu voglia.