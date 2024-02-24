L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1130

Renat Akhtyamov:

Quindi se prendete una finestra delle dimensioni di tutta la storia, sarà piatta dall'inizio alla fine?

Perché?

 
mytarmailS:

Perché?

Mi chiedo solo cosa succederà?
 
Renat Akhtyamov:
Mi chiedo solo cosa succederà?

(Guardare con gli occhi non è un'opzione? ))

 
mytarmailS:

(Guardare con gli occhi non è un'opzione? ))

ora c'è un algoritmo ;)

diamo un'occhiata?

Renat Akhtyamov:

ora c'è un algoritmo ;)

vediamo?

 

Possiamo anche cercare di trovare il movimento direzionale in termini di algoritmo

considereremo una tendenza quando due parametri sono inferiori a due

e un appartamento, come era, più di 7

gp <- get_parameters(x[ii])
  
  flat <- gp[1]>=8 && gp[2]>=8
  trend <- gp[1]<2 && gp[2]<2

un appartamento è segnato in blu e una tendenza in rosa

C'erano 50 punti nella finestra scorrevole.

e ora sono 200 punti


mytarmailS:

Possiamo anche cercare di trovare il movimento direzionale in termini di algoritmo

considereremo una tendenza quando due parametri sono inferiori a due

e un appartamento, come era, più di 7

un appartamento è segnato in blu e una tendenza in rosa

C'erano 50 punti nella finestra scorrevole.

Ora sono 200 punti.


Come si può dire in tempo reale quando un modello è iniziato... sono le immagini della storia

 
Maxim Dmitrievsky:

come si fa a sapere in tempo reale quando un modello è iniziato... Sono di nuovo le immagini della storia.

In nessun modo in tempo reale, solo alla fine della finestra scorrevole... Ma il punto è che nessuno sapeva nemmeno come algoritmizzare questo modello post factum, questa è la prima cosa, e la seconda cosa è che queste cose possono essere raggruppate e forse si possono ottenere segni non male

Beh, ho avuto il compito di capovolgere algoritmicamente il mio sistema, l'ho fatto. Bravo a me, haha).

Igor Makanu:

Perché le aree non ombreggiate nella prima figura?

Nonho idea di cosa farci.

Queste sono le aree in cui x1 e x2 erano maggiori di "1" (tendenza) ed erano inferiori a 8 (piatto)

Quelli sono una specie di via di mezzo tra un piatto e una tendenza

mytarmailS:

In nessun modo in tempo reale, solo alla fine della finestra scorrevole... Ma il punto è che nessuno sapeva nemmeno post factum come algoritmizzare questa mosca, questa è la prima cosa, e la seconda - queste cose possono essere in qualche modo raggruppate e forse ottenere buoni segnali

Beh, ho avuto un compito di algoritmizzare un galleggiante per il mio sistema, l'ho fatto) bravo a me, haha)

no, non crederò mai in una cosa del genere - che funzionerà

 
Vizard_:

Questo non è un TF.

Esatto, non è un TF, gli esempi sono stati fatti su prezzi generati casualmente per la comodità e la velocità di riproduzione degli esempi. Puoi prendere qualsiasi TF tu voglia.

