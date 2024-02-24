L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1134
Ho creato un indicatore che è abbastanza buono per evidenziare le tendenze, finora l'ho chiamato super-trend))
Ora ci sono due versioni in sviluppo, in Fig. Eur 5min 25k punti
La tendenza blu è al rialzo, quella rossa al ribasso,
Una versione è più avanti dell'altra e viceversa, penso che li incrocerò semplicemente insieme...
Questo indicatore non ha impostazioni, nessun periodo, nessun MO ancora)) l'idea principale dell'indicatore è l'adattabilità e l'econometria...
A mio parere, questo è il migliore degli indicatori di tendenza che abbia mai fatto, anche se i calcoli per i test sono abbastanza costosi, ma ne vale la pena ...
Quindi ci siamo)) Buona fortuna a tutti!
Cercherò di tenerlo in piano.
soffrirai comunque nell'appartamento
vediamo, i test mostreranno....
Il mio indicatore non ha nulla a che fare con quello che c'è nel link, né ha nulla a che fare con le medie mobili, è fondamentalmente diverso.
Non è nemmeno disegnato per prezzo come di solito è
la stessa cosa nella sostanza ma non nella formaI test saranno interessanti da vedere però
Vediamo Max, voglio davvero che tu abbia torto ))
L'esperienza dice che i miracoli non accadono, ma d'altra parte l'esperienza dice che ho creato qualcosa, che è diverso da qualsiasi cosa che ho fatto prima.
sembra bello
solo un problema
la linea tra un piatto e una tendenza è quasi come attraversare 2 MA con tutte le perdite multiple di spread che ne derivano
Sì, è una stronzata. MAs, un canale, + una rottura del canale. E tutto l'amore.
))))) ahah
Cosa sei, uno studente del forex club? ))Perché? La stocastica è meglio)))
Ecco la mia risposta.
Perché i tergicristalli? Stocastico è meglio))))