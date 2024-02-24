L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1134

Ho creato un indicatore che è abbastanza buono per evidenziare le tendenze, finora l'ho chiamato super-trend))

Ora ci sono due versioni in sviluppo, in Fig. Eur 5min 25k punti

La tendenza blu è al rialzo, quella rossa al ribasso,


Una versione è più avanti dell'altra e viceversa, penso che li incrocerò semplicemente insieme...

Questo indicatore non ha impostazioni, nessun periodo, nessun MO ancora)) l'idea principale dell'indicatore è l'adattabilità e l'econometria...

A mio parere, questo è il migliore degli indicatori di tendenza che abbia mai fatto, anche se i calcoli per i test sono abbastanza costosi, ma ne vale la pena ...

Quindi ci siamo)) Buona fortuna a tutti!

Cercherò di tenerlo in piano.

Maxim Dmitrievsky:

soffrirai comunque nell'appartamento

vediamo, i test mostreranno....

Il mio indicatore non ha nulla a che fare con quello che c'è nel link, né ha nulla a che fare con le medie mobili, è fondamentalmente diverso.

Non è nemmeno disegnato per prezzo come di solito è

la stessa cosa nella sostanza ma non nella forma

I test saranno interessanti da vedere però
 
Maxim Dmitrievsky:

Ahimè e ah... la stessa cosa nella sostanza ma non nella forma.

sarà interessante vedere i test però

Vediamo Max, voglio davvero che tu abbia torto ))

L'esperienza dice che i miracoli non accadono, ma d'altra parte l'esperienza dice che ho creato qualcosa, che è diverso da qualsiasi cosa che ho fatto prima.

 
mytarmailS:

Vediamo Max, voglio davvero che tu abbia torto ))

L'esperienza mi dice che i miracoli non accadono, ma d'altra parte l'esperienza mi dice che ho creato qualcosa di diverso da qualsiasi cosa abbia fatto prima

sembra bello

solo un problema

la linea tra un piatto e una tendenza è quasi come attraversare 2 MA con tutte le perdite multiple di spread che ne derivano

 
Renat Akhtyamov:

Sembra bello.

L'unica cosa è...

la linea tra il piatto e il trend è quasi uguale all'incrocio di 2 MA con tutte le perdite multiple di spread che ne derivano

Sì, è una stronzata. MAs, un canale, + una rottura del canale. E tutto l'amore.

 
Yuriy Asaulenko:

Sì, sono tutte stronzate. MAs, un canale, + una rottura del canale. E tutto l'amore.

))))) ahah

Cosa sei, uno studente del forex club? ))

Perché? La stocastica è meglio)))
 
Ecco la mia risposta.


 
mytarmailS:
 Perché i tergicristalli? Stocastico è meglio))))
Grazie. Forse lo sarà.
Potrebbe non essere una cattiva idea. Ma per un'applicazione completamente diversa. Probabilmente meglio insieme alle AM.
