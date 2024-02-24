L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 564
Ecco cosa pensavo. Ci sono molte implementazioni di tutti i tipi di reti, ma hanno tutti i tipi di formule complesse. Se qualcuno può "decifrarli", allora posso codificarli in µl. Poi posso toccare diversi metodi.
Ti piace questo suggerimento?Oppure lo studierò io stesso e poi non lo mostrerò a nessuno).
No, un tale suggerimento).
C'è un mucchio di software già scritto per applicare NS. Si esegue il debug del sistema e lo si collega a MQL tramite API. Da MQL è richiesta la consegna di dati e funzioni di trading. E non devi scrivere nulla).
L'hai già detto. Non sono abituato a fidarmi del codice di qualcun altro, forse può contenere errori o addirittura essere sbagliato. Mi sembra che devo capire cosa sto testando e che senso ha.
Quindi la mia via d'uscita è imparare Python o R e poi cercare tra le librerie per capire cosa c'è.
A proposito, anche senza rete neurale la curvatura sui futures non è molto peggiore della vostra.
A proposito, è in gran parte grazie a voi. Quando ho iniziato, sei stato tu a darmi il link dell'articolo di Reshetov. L'articolo non è un grande esempio di come usarlo, ma mi ha fatto capire dove imbrigliare il cavallo.
Non so se ci sono questi metodi in Google, dato che io stesso alla fine sono arrivato a Monte Carlo.
Nemmeno io conosco la RL, ma dalla tua breve descrizione sembrano i miei metodi.
Ho cercato su Google Monte Carlo -https://logic.pdmi.ras.ru/~sergey/teaching/mlbayes/08-neural.pdf Solo che questo è molto diverso.
Domani cercherò su google m-c altri articoli, non lo conosco, quindi ho bisogno di leggerlo.
Ecco un primer, ma lo leggerò domani :)
http://fxtreder.ru/foreks/stati/537-praktikum-dlya-trejdera-sistemnyj-trejding-otsenka-torgovykh-sistem-metodami-monte-karlo.html
La libreria alglib che viene fornita con il terminale ha già un Perspectron multistrato e una foresta casuale... esperimento, non hai bisogno di scrivere nulla. Questi sono essenzialmente modelli di base, il resto in altri pacchetti sono solo aggiunte sopra, e la base è usata lo stesso.
CDecisioneForest
aiutarehttp://alglib.sources.ru/dataanalysis/
Il concetto moderno di OOP implica che non si può (o addirittura non si dovrebbe) sapere assolutamente nulla del funzionamento interno degli oggetti. Solo l'interfaccia.
Così l'ignoranza del dispositivo di un bollitore elettrico non impedisce affatto il suo utilizzo.
Di solito tali software sono ben documentati, già testati da migliaia di utenti e non ci sono dubbi sulle loro prestazioni.
Non posso dire nulla su Python o R, dato che non lo uso per NS. Per quanto riguarda le librerie interne del terminale in termini di scaffolding e NS, IMHO, non è la scelta migliore.
Grazie. Sarà qualcosa da studiare.