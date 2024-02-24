L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1128
I giovani di oggi non sanno nemmeno quanto fosse buono Neuroshel, e la sua rinascita supera ormai qualsiasi software di analisi. È come paragonare MT rispetto ad altri terminali, e NS rispetto ad altri software di analisi di mercato è semplicemente il leader indiscusso. Sì, l'unità della rete neurale era orribilmente incasinata. Le reti lì erano ferocemente insegnate, ecc. Ma l'idea che vi è contenuta conquisterà il cuore di qualsiasi commerciante che non abbia familiarità con la programmazione, perché non è stato richiesto...
L'intero lavoro è stato realizzato esclusivamente con una serie completa di dati, non c'era nessuna barcharchia e qualsiasi teoria per la TS è stata testata in 10 minuti solo con l'aiuto del mouse. Mi ricordo che durante l'anno cambiavo i topi come i guanti, ma non è un grosso problema creare un annidamento infinito dell'indicatore nell'indicatore. Collegare la DLL. Ricordo che Cloth è stato uno dei primi nella nostra compagnia che ha iniziato a scriverli. Non il punto....
Quando si esegue il programma ci sono più di tre pulsanti, ma la flessibilità del programma era così alta che qualsiasi teoria veniva prima testata lì e se era utile poteva essere implementata in MT. Questo software permetteva alle persone che non erano molto esperte di programmazione di fare TC alla pari con i professionisti. L'aspetto era umile, ma le possibilità erano infinite. Non prendetelo come una pubblicità, per quanto ne so non supporta più BUT.
Voglio davvero farlo rivivere. Non per prendere il codice di qualcun altro, e scrivere un tale programma da zero, prendendo l'idea dell'approccio alla costruzione di strategie e sistemi come un tutto.........
È chiaro che sono necessari investimenti e i programmatori devono essere da Dio, come disse una volta Klot di se stesso. Come diceva Wizard???? Li programmerà a dovere. Reshetov è uno di loro, comunque. Deve essere sottosopra a vedermi incasinare il suo codice di notte, ma lo sistemerò, lo prometto.....
Lancerò sicuramente questo progetto, ma sarà più moderno con le tecnologie attuali nel NS e credetemi la domanda per un tale prodotto sarà semplicemente enorme, dato che i commercianti diventano programmatori sotto costrizione. E non c'è nessun codice. Il mercato non è collegato al mercato, il prezzo non è collegato al mercato, il prezzo non è collegato al mercato, il prezzo non è collegato al mercato, il mercato non è collegato al mercato. Se gli investitori o i programmatori leggono questo messaggio, per favore contattatemi in privato e possiamo discutere come la vedo io. Ma questo programma sarà uno splash download dal playstore.........
Tutto questo è fatto con 10 righe in R, compreso l'output di equi sul grafico))
Ascoltate, come faccio ad addestrare una rete o un altro classificatore nel P-Classic con la funzione fitness? Ho cercato su Google tutto, non ho trovato niente((
O tale formazione è impossibile in linea di principio senza GA?
Non senza ga, non lo so. Hai fatto il tuo sonaglio?
Onestamente? Non l'ho nemmeno provato... Fallito alcune volte nella modalità di prova online e ho perso bruscamente interesse, forse tornerò un giorno...
Ho fatto alcuni esperimenti con le misure di prossimità, la cointegrazione funziona molto bene (test di Dickey Fuller), invece di correlazione o distanza euclidea, non ho nemmeno bisogno di cercare pattern dopo pattern, posso usare pattern standard -> trovare analoghi - media - ottenere previsioni - andare
Voglio fare qualcosa di adattivo ma mi manca la conoscenza
Ho finito)))
sta solo flirtando... per farti sentire meglio ;)
Troppo e non abbastanza è male, ci deve essere sempre una media aurea, cioè la misura)))
è vero ;))
Ho letto la notizia, ero interessato alla foto, una ricerca sulla foto ha dato un risultato:
beh, se google determina anche solo che l'IA è questa, allora una foto...
Quindi... bene, velocemente, tutti strizzano gli occhi e chi
che possono vedere i programmi e gli indicatori qui ????
;)
Sul monitor di sinistra c'è un grafico di distribuzione di qualche tipo. Sì? No?
Come faccio a saperlo? Se lo sapessi... Sarei seduto qui a fare soldi!!! Ma è una bella foto! ;)
No, credo che ci siano persone "adulte" che lavorano lì e non ci sono distribuzioni.
i soliti volumi orizzontali!!! Gesù! Da dove venite voialtri? )) Ah, ho dimenticato che questo è un forum Forex)