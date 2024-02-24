L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 529
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non è arroganza, è un normale desiderio di condividere, non ci sono persone invidiose qui, non più quel livello di coscienza :) Quindi scrivi di più.
Non posso - oggi non c'è commercio)). Ieri sera il TS ha fatto circa 100p, che è eccellente per la serata. Ho iniziato a testarlo verso la fine della sessione giornaliera. Finora tutto sta andando come nel grafico (mostrato sopra).
Prima corsa. Non hanno ancora corso di giorno.
Non posso - niente scambi oggi)). Ieri sera, il TS ha finito per avere circa 100 p's - semplicemente fantastico per la sera. Iniziato il test più vicino alla chiusura della sessione giornaliera. Finora tutto sta andando come nel grafico (mostrato sopra).
Prima corsa. Non ho ancora corso di giorno.
Ieri è stata una giornata piatta, in generale in tutti i mercati e strumenti.
Questo è per la neuronica - romanticismo e profitto.
Aspetteremo la dinamica, valuteremo i risultati del trading e solo allora saremo in grado di fare una conclusione.
Ieri è stata una giornata piatta, in generale su tutti i mercati e gli strumenti.
Questo è per la neuronica - il romanticismo e il corrispondente profitto.
Aspetteremo la dinamica, valuteremo i risultati del trading, e solo allora potremo dire se il trading ha avuto successo o meno.
Domanda per gli esperti di R.
Come si può convertire una matrice con valori assoluti in una matrice di classe softmax?
Cioè da
0.1136889 0.7622813 0.1190166
0.1131552 0.7641207 0.1194619
0.1142053 0.7635344 0.1197848
per ottenere
0 1 0
0 1 0
0 1 0
Naturalmente posso eseguire il ciclo e confrontare tutto, ma mi sembra che ci dovrebbe essere una funzione integrata in R.
Se ho fatto un errore, per favore correggete la seguente funzione
get_softmax <- function(m){
r <- nrow(m);
c <- ncol(m);
rc <- r*c;
mc <- max.col(m, "first"); #номера столбцов с макс. значением
m[(1:rc)] <- 0; # обнулить матрицу
m[(1:r) + r*(mc[1:r]-1)] <- 1; # 1 в столбец с макс. значением
return(m);
}
Domanda per gli esperti di R.
Come si può convertire una matrice con valori assoluti in una matrice di classe softmax?
Cioè da
0.1136889 0.7622813 0.1190166
0.1131552 0.7641207 0.1194619
0.1142053 0.7635344 0.1197848
per ottenere
0 1 0
0 1 0
0 1 0
Naturalmente posso fare un loop e confrontare tutto, ma mi sembra che ci dovrebbe essere una funzione integrata in R.
Ho creato questa funzione, correggetemi se sbaglio
get_softmax <- function(m){
r <- nrow(m);
c <- ncol(m);
rc <- r*c;
mc <- max.col(m, "first"); #номера столбцов с макс. значением
m[(1:rc)] <- 0; # обнулить матрицу
m[(1:r) + r*(mc[1:r]-1)] <- 1; # 1 в столбец с макс. значением
return(m);
}
Sembra così:
dove "a" è una matrice di qualsiasi dimensione.
In generale, il vostro codice con i cicli non è per i linguaggi vettoriali (matriciali) che sono R
Sembra così:
dove "a" è una matrice di qualsiasi dimensione.
In generale, il tuo codice con i cicli non è per i linguaggi vettoriali (matriciali), che è R
Funzionerà per diverse classi?
Varianti di 3 classi
0.3 0.4 0.3
non verrà calcolato correttamente.
Se per softmax allora la colonna centrale dovrebbe essere 1, per la tua formula tutte le colonne = 0
Funzionerà per diverse classi?
Opzioni per 3 classi
0.3 0.4 0.3
Non calcolerà correttamente.
Se per softmax allora la colonna centrale dovrebbe essere 1, per la tua formula tutte le colonne = 0
Avete bisogno del vostro f-fi per 3 classi, un altro per 4, e un terzo per 10.
Sarebbe bello avere uno strumento universale.
Inoltre, si dovrebbe confrontare non con qualche valore (0,5 per te) ma con l'altro alla ricerca del massimo. Con 10 classi il valore massimo può essere solo 0,11. D'altra parte con 10 classi si possono avere diverse colonne >0,11. Quale di esse sarà massima - questa formula non ve lo dirà. Dovete confrontarle tra loro.
Supponiamo di avere una BP più o meno stazionaria e di avere la sua decomposizione in frequenza. Domanda: quale è meglio per il modello - 1 caratteristica o 5, e perché?
Avete bisogno del vostro f-fi per 3 classi, un altro per 4, e un terzo per 10.
Sarebbe bello avere uno strumento universale.
Inoltre, dovreste confrontare non con qualche valore (0,5 per voi) ma tra di loro alla ricerca di quello massimo. A 10 classi il valore massimo può essere solo 0,11. D'altra parte a 10 classi si possono avere diverse colonne >0,11. Quale di esse sarà massima - questa formula non te lo dirà. Dovresti confrontarle tra loro.
0,5 è il mio limite di classe preconosciuto.
Se non si conoscono né i confini delle classi né i numeri delle classi, allora sono disponibili altri algoritmi - apprendimento senza insegnante. Molto famoso - raggruppamento per vicini più vicini.