L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2233
Ciao a tutti. Potete darmi qualche consiglio, aiutarmi nella giusta direzione, su come eseguire il file .py da mql5. Forse qualcuno potrebbe avere una scriptulina o una funzione. Lasciate che il lungo, lasciate che la comunicazione attraverso il file. Vi sarò molto grato se ne avete)
nel meta editor di mt5 nella cartella include, ci sono esempi per win api
Non ricordo cosa esattamente attraverso cosa, qualcosa come process create o shell execute
puoi anche usare gli script
nel meta editor di mt5 nella cartella include ci sono esempi per win api
Non ricordo cosa esattamente, qualcosa come process create o shell execute.
Si possono anche usare degli script, ma non l'ho provato!
Grazie! Nello script mql abbiamo visto un ciclo che stava aspettando l'opportunità di aprire il file:
E in python, abbiamo visto un ciclo con un'eccezione che esegue la stessa funzione.
Tutto funziona anche nel tester.
Se avete bisogno di trasferire informazioni - python api vi permette di ottenere diverse cose dal terminale e aprire transazioni.
A proposito, è interessante tramite un file per un tester, la cosa principale è non uccidere l'SSD )
Ho provato ad addestrare una rete neurale in R usando la libreria neuralnet.
Ci sono 2 domande:
1.
model.rds o scrivere il percorsoFonte
2.
Se intendi come valutare il significato delle caratteristiche, guarda il pacchetto NeuralNetTools, è tutto chiaramente scritto negli esempi.
L'apprendimento attivo nella sua forma più pura non ha funzionato. La mia idea si è rivelata più robusta... Ho scartato l'apprendimento attivo per ora. L'idea è interessante, ma non trascina le citazioni. Sembra trascinare i pip.
Ho curiosato in questo pacchetto.
Se avete bisogno di trasferire informazioni - l'api python vi permette di ottenere diverse cose dal terminale, e potete aprire scambi
A proposito, sì... per un tester è interessante tramite un file, la cosa principale è non uccidere l'SSD)
Sono consapevole delle api di python. Ecco l'idea di eseguire i modelli nel tester. Ho scritto un paio di semplici tester e sono tutti buoni, ora ho bisogno di eseguirli in un tester per MT per ottenere le mie speranze)))
altri modelli, non i busti? qual è il problema con mql?
Ho un classificatore su reti Keras bidimensionali ultraprecise. L'input è una rappresentazione grafica di una citazione che viene impilata con matplotlib. Nel mio tester che tiene conto dello spread su ogni posizione tutto va bene. Test per il 2020
Ho provato ad accoppiarlo con mql usando keras2cpp ma non ha avuto successo. Così ho deciso di usare il file. Tutto è lento comunque)) e la comunicazione via file non farà la differenza.