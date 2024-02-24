L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2233

Aleksey Nikolayev:

Per i veri esperti - phyton)

:D non ha prestato attenzione

Mi sta venendo il mal di stomaco a forza di ridere in questi giorni )
welimorn:
Ciao a tutti. Potete darmi qualche consiglio, aiutarmi nella giusta direzione, su come eseguire il file .py da mql5. Forse qualcuno potrebbe avere una scriptulina o una funzione. Lasciate che il lungo, lasciate che la comunicazione attraverso il file. Vi sarò molto grato se ne avete)

nel meta editor di mt5 nella cartella include, ci sono esempi per win api

Non ricordo cosa esattamente attraverso cosa, qualcosa come process create o shell execute

puoi anche usare gli script

Maxim Dmitrievsky:

nel meta editor di mt5 nella cartella include ci sono esempi per win api

Non ricordo cosa esattamente, qualcosa come process create o shell execute.

Si possono anche usare degli script, ma non l'ho provato!

Grazie! Nello script mql abbiamo visto un ciclo che stava aspettando l'opportunità di aprire il file:

   while(1)
     {
      string time  = TimeToString(TimeCurrent());
      int h=FileOpen("TimeCurrent.txt",FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_TXT|FILE_COMMON);
      if(h==INVALID_HANDLE)
        {
         Print("Файл занят другой программой!");
        }
      if(h!=INVALID_HANDLE)
        {
         FileWrite(h,time);
         FileClose(h);
         break;
        }
     }

E in python, abbiamo visto un ciclo con un'eccezione che esegue la stessa funzione.

while True:

    try:
        myfile = open(data_dir+'TimeCurrent.txt', 'r')
    except IOError:
        continue

    with myfile as f:
        rez = f.read()
        if rez != old_rez:
            print(rez)
        old_rez = rez

Tutto funziona anche nel tester.

Se avete bisogno di trasferire informazioni - python api vi permette di ottenere diverse cose dal terminale e aprire transazioni.

A proposito, è interessante tramite un file per un tester, la cosa principale è non uccidere l'SSD )

 

Ho provato ad addestrare una rete neurale in R usando la libreria neuralnet.

Ci sono 2 domande:

  1. Come salvare/caricare la rete addestrata?
  2. Come posso valutare l'influenza dei neuroni di ingresso sulle prestazioni della rete? (a pagina 5 di questo thread c'è un'immagine con tale valutazione degli ingressi, non capisco come visualizzarla).
 
1.

model.rds o scrivere il percorso

saveRDS(model, "model.rds")      # сохранить
my_model <- readRDS("model.rds") # загрузить
Fonte


2.

Se intendi come valutare il significato delle caratteristiche, guarda il pacchetto NeuralNetTools, è tutto chiaramente scritto negli esempi.

L'apprendimento attivo nella sua forma più pura non ha funzionato. La mia idea si è rivelata più robusta... Ho scartato l'apprendimento attivo per ora. L'idea è interessante, ma non trascina le citazioni. Sembra trascinare i pip.

Ho curiosato in questo pacchetto.

modAL: A modular active learning framework for Python3 — modAL documentation
  • modal-python.readthedocs.io
Welcome to the documentation for modAL! modAL is an active learning framework for Python3, designed with modularity, flexibility and extensibility in mind. Built on top of scikit-learn, it allows you to rapidly create active learning workflows with nearly complete freedom. What is more, you can easily replace parts with your custom built...
 
Maxim Dmitrievsky:

Se avete bisogno di trasferire informazioni - l'api python vi permette di ottenere diverse cose dal terminale, e potete aprire scambi

A proposito, sì... per un tester è interessante tramite un file, la cosa principale è non uccidere l'SSD)

Sono consapevole delle api di python. Ecco l'idea di eseguire i modelli nel tester. Ho scritto un paio di semplici tester e sono tutti buoni, ora ho bisogno di eseguirli in un tester per MT per ottenere le mie speranze)))

welimorn:

Sono consapevole del pitot. Ecco l'idea di eseguire i modelli nel tester. Ho fatto dei bush tester, sono ok, ora ho bisogno di farli funzionare in un tester per MT per avere delle speranze)))

altri modelli, non i busti? qual è il problema con mql?

 
Maxim Dmitrievsky:

alcuni altri modelli, non boost? qual è la difficoltà di sparring in mql

Ho un classificatore su reti Keras bidimensionali ultraprecise. L'input è una rappresentazione grafica di una citazione che viene impilata con matplotlib. Nel mio tester che tiene conto dello spread su ogni posizione tutto va bene. Test per il 2020

Ho provato ad accoppiarlo con mql usando keras2cpp ma non ha avuto successo. Così ho deciso di usare il file. Tutto è lento comunque)) e la comunicazione via file non farà la differenza.

