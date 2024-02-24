L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 525

Mihail Marchukajtes:

In effetti, l'insegnante può essere chiunque, purché guardi nel futuro. Anche 1 bar è sufficiente. E le entrate saranno esattamente quelle di cui ho scritto prima. Credetemi, dovrebbero essere usati, ma come usarli???? è una storia diversa ed è qui che sta il segreto del mercato....

Mihail Marchukajtes:

Davvero.... Semplicemente non sai di cosa stai parlando ed è per questo che sei così negativo. NS sa come riassumere i dati e questo è sufficiente per avere qualsiasi nuovo esempio che non è stato coinvolto nella formazione. Interpretare correttamente....


Siamo passati attraverso la modellazione matematica negli anni '70.

Una risposta a tutti in una volta circa l'applicazione di NS.

Tutti i predittori non sono altro che trasformazioni di una serie temporale e non contengono alcuna nuova informazione che non sia nella serie temporale, per definizione. Quindi, date in pasto la serie temporale stessa a NS e aggiungete altri 1-2 strati a NS, e NS (o un altro sistema MO) determinerà da solo di quali predittori ha bisogno o non ha bisogno, e li formerà da solo.

Guardare al futuro - a cosa serve? Il computer nazionale può semplicemente rispondere - fare un accordo o no. In questo caso, i compiti del NS sono notevolmente semplificati.

Imparare con un insegnante. Uh-huh, prima dobbiamo creare un insegnante ideale, per il quale dobbiamo conoscere la strategia dall'inizio. Allora perché avere un NS (MO) se si sa già tutto e si sa come fare?

Il NS, secondo la mia esperienza, impara bene con un insegnante che non sa nemmeno bene cosa vuole o insegna. Sì, una metodologia di insegnamento leggermente diversa, sì qualche epoca in più, ma niente di più.

Per tale formazione, è necessario avere un'idea della strategia in termini non più che generali. La NS lo perfezionerà da sola, nel corso della formazione.

Yuriy Asaulenko:

Petros Shatakhtsyan:


Puoi mostrare una sola strategia redditizia basata su MoD che funzioni? Ci sono molti che possono dirlo.

Te l'ho già mostrato sul modello. Ecco uno dei grafici

X è il numero di scambi, Y è il profitto totale. La durata è di 3 mesi.

Funziona davvero già nel debugging in tempo reale. Non ho intenzione di mostrarvelo).

Anche se qui c'è un affare di debugging.

2,17.11.2017 18:32:41,1,17.11.2017 18:32:41,22707,17.11.2017 18:35:39,22718,11,27
Yuriy Asaulenko:

L'ho già mostrato sul modello. Ecco uno dei grafici

X è il numero di scambio, Y è il profitto totale. Durata - 3 mesi.

Funziona davvero già nel debug. Non ho intenzione di mostrarlo).


Yuriy Asaulenko:

L'ho già mostrato sul modello. Ecco uno dei grafici

X è il numero del commercio, Y è il profitto totale. Durata - 3 mesi.

Funziona davvero già nel debug. Non ho intenzione di mostrarlo).

Anche se qui c'è un affare di debugging in arrivo.

La penultima cifra - 11 - è il profitto nel commercio. L'ultimo -27 è il massimo profitto nel commercio.

Petros Shatakhtsyan:

E si esegue il tutto sul tester MT5, in modalità real ticks. Posso mostrarvelo senza il MO.

SanSanych Fomenko:

Ne ho molti. E ognuno di loro nel tester ha un grafico che appare rigorosamente al contrario: dall'alto al basso.


Yuriy Asaulenko:

Non uso MT tester) e il debug è per il tempo reale.


Petros Shatakhtsyan:

Il test su zecche reali è ciò che riguarda il tempo reale. Ed è un peccato che non usi un tester.

