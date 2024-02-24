L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 525
In effetti, l'insegnante può essere chiunque, purché guardi nel futuro. Anche 1 bar è sufficiente. E le entrate saranno esattamente quelle di cui ho scritto prima. Credetemi, dovrebbero essere usati, ma come usarli???? è una storia diversa ed è qui che sta il segreto del mercato....
Ma davvero - come? Condividi il tuo segreto)
Davvero.... Semplicemente non sai di cosa stai parlando ed è per questo che sei così negativo. NS sa come riassumere i dati e questo è sufficiente per avere qualsiasi nuovo esempio che non è stato coinvolto nella formazione. Interpretare correttamente....
Siamo passati attraverso la modellazione matematica negli anni '70.
Inventato per noi stessi i termini NS o machine learning. Bene, fate questo miracolo, nessuno vi fermerà.
Una risposta a tutti in una volta circa l'applicazione di NS.
Tutti i predittori non sono altro che trasformazioni di una serie temporale e non contengono alcuna nuova informazione che non sia nella serie temporale, per definizione. Quindi, date in pasto la serie temporale stessa a NS e aggiungete altri 1-2 strati a NS, e NS (o un altro sistema MO) determinerà da solo di quali predittori ha bisogno o non ha bisogno, e li formerà da solo.
Guardare al futuro - a cosa serve? Il computer nazionale può semplicemente rispondere - fare un accordo o no. In questo caso, i compiti del NS sono notevolmente semplificati.
Imparare con un insegnante. Uh-huh, prima dobbiamo creare un insegnante ideale, per il quale dobbiamo conoscere la strategia dall'inizio. Allora perché avere un NS (MO) se si sa già tutto e si sa come fare?
Il NS, secondo la mia esperienza, impara bene con un insegnante che non sa nemmeno bene cosa vuole o insegna. Sì, una metodologia di insegnamento leggermente diversa, sì qualche epoca in più, ma niente di più.
Per tale formazione, è necessario avere un'idea della strategia in termini non più che generali. La NS lo perfezionerà da sola, nel corso della formazione.
Ho già presentato risultati e grafici ottenuti con questi approcci su campioni indipendenti in questo thread. Quindi l'efficacia di tali approcci è stata ben dimostrata in precedenza.
E puoi mostrare almeno una strategia redditizia basata sull'IO?
Puoi mostrare una sola strategia redditizia basata su MoD che funzioni? Ci sono molti che possono dirlo.
Te l'ho già mostrato sul modello. Ecco uno dei grafici
X è il numero di scambi, Y è il profitto totale. La durata è di 3 mesi.
Funziona davvero già nel debugging in tempo reale. Non ho intenzione di mostrarvelo).
Anche se qui c'è un affare di debugging.La penultima cifra - 11 - è il profitto dello scambio. L'ultimo -27 è il profitto massimo del commercio.
Ne ho molti. E per ognuno di loro nel tester otteniamo un grafico rigorosamente invertito: dall'alto verso il basso.
E puoi guardare tutto questo sul tester MT5, in modalità tick reali. Posso mostrarlo senza MO.
Non uso il tester MT) e il debugging in tempo reale.
