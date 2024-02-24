L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1052
Questo è tutto, ne farò uno domani.
Griglia (non mgua)
Dall'alto in basso - parte degli ingressi - coppia di armoniche di fourier, più bassa equi(spread 3 per euro 4zn)
dopo la caduta verticale - oos. Non disegnato altrimenti lungo...
MSUA non è una panacea, ma ha alcuni principi seri che dovrebbero essere utilizzati, penso che sia un'eccessiva organizzazione del modello (IMHO) e l'autore lo accenna...
In generale ho il sospetto che usando l'auto-organizzazione non stia selezionando gli attributi ma generando le decisioni del TS stesso (IMHO).
Sul sito nei commenti c'è un post come un uomo ha applicato un'approssimazione poliarmonica (enumerazione armonica) e poi abbastanza bene addestrato la griglia su questi dati, pre-smoothed il prezzo con un filtro Butterworth
Cercherò di trovare quel post per te, perché sono lontano da tali questioni
Ecco la citazione.
......................................Il passo successivo è stato un nuovo modello: applicare un filtro passa-basso al prezzo di chiusura(ho usato un filtro Butterworth di2° ordine), applicare un'approssimazione polinomiale-armonica, trasformare A*cos(wx)+B*sin(wx) per formare M*sin(wx+f) e prendere M e f come caratteristiche secondarie.
.... E con questo modello sono riuscito a costruire una rete che aveva ottime proprietà di generalizzazione: nuovi dati quasi tutti correttamente riconosciuti........................
La storia risale al 2006 se non mi sbaglio, solo che non avete idea a quale alto livello sia stato fatto tutto questo, e da che tipo di persona.
http://www.kamynin.ru/
Scegliete la rubrica "robot di trading". Scegliere la rubrica "trading robots", andare all'inizio, fare il tè e le focaccine, leggere, guardare le immagini, leggere i commenti delle persone, le risposte dell'autore, diventare più intelligente, e non un bambino ah ... ee ... ) ))
C'è l'opinione che Kamynin sia un gran chiacchierone. Perché non può confermare le sue foto con nessun tipo di dichiarazione. E chiunque può disegnare bei livelli.
Beh, ci possono essere opinioni diverse. Ho comunicato personalmente con lui diverse volte, mi è sembrato un tipo modesto e molto esperto, era chiaro fin dal primo contatto che stava andando nella stessa direzione in cui andrò io domani, se capite cosa intendo.
Ci sono serpenti a sonagli migliori, ma non è questo il punto... Quando stai allenando qualcosa, fai dei punti di riferimento.
Dacanesh è lì, gmdh è una rete regolare, uno dei...
Ecco qui. Inciampato nel deserto dell'optimiser....
Oh, ok.
Mandami un pezzo di codice.
copiamolo in mkul e tagliamo il cavolo
è un pisciatore.....
Non stai tagliando nulla. gmdh è solo un algoritmo, uno di.... ma ha dei principi forti che possono essere utilizzati.
R ha due pacchetti di MGUA "GMDH", GMDH2" il primo specificamente per BP il secondo è un classificatore binario, usatelo ma è solo un singolo algoritmo uno di loro...
Reshetov ha usato mgua, è diventato ricco? Perché non lo pensate, gente?