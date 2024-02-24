L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1052

Maxim Dmitrievsky:

Questo è tutto, ne farò uno domani.


Vizard_:

Griglia (non mgua)
Dall'alto in basso - parte degli ingressi - coppia di armoniche di fourier, più bassa equi(spread 3 per euro 4zn)
dopo la caduta verticale - oos. Non disegnato altrimenti lungo...

perché non ti fai un cigu? ci faremo una risata insieme).
 
Vizard_:

dopo la caduta verticale - oos. Non disegnato altrimenti lungo...

MSUA non è una panacea, ma ha alcuni principi seri che dovrebbero essere utilizzati, penso che sia un'eccessiva organizzazione del modello (IMHO) e l'autore lo accenna...

In generale ho il sospetto che usando l'auto-organizzazione non stia selezionando gli attributi ma generando le decisioni del TS stesso (IMHO).

Sul sito nei commenti c'è un post come un uomo ha applicato un'approssimazione poliarmonica (enumerazione armonica) e poi abbastanza bene addestrato la griglia su questi dati, pre-smoothed il prezzo con un filtro Butterworth

Cercherò di trovare quel post per te, perché sono lontano da tali questioni


Ecco la citazione.

......................................Il passo successivo è stato un nuovo modello: applicare un filtro passa-basso al prezzo di chiusura(ho usato un filtro Butterworth di ordine), applicare un'approssimazione polinomiale-armonica, trasformare A*cos(wx)+B*sin(wx) per formare M*sin(wx+f) e prendere M e f come caratteristiche secondarie.
.... E con questo modello sono riuscito a costruire una rete che aveva ottime proprietà di generalizzazione: nuovi dati quasi tutti correttamente riconosciuti........................

 
mytarmailS:

La storia risale al 2006 se non mi sbaglio, solo che non avete idea a quale alto livello sia stato fatto tutto questo, e da che tipo di persona.

http://www.kamynin.ru/

Scegliete la rubrica "robot di trading". Scegliere la rubrica "trading robots", andare all'inizio, fare il tè e le focaccine, leggere, guardare le immagini, leggere i commenti delle persone, le risposte dell'autore, diventare più intelligente, e non un bambino ah ... ee ... ) ))

C'è l'opinione che Kamynin sia un gran chiacchierone. Perché non può confermare le sue foto con nessun tipo di dichiarazione. E chiunque può disegnare bei livelli.

 
segreto:

Beh, ci possono essere opinioni diverse. Ho comunicato personalmente con lui diverse volte, mi è sembrato un tipo modesto e molto esperto, era chiaro fin dal primo contatto che stava andando nella stessa direzione in cui andrò io domani, se capite cosa intendo.

 
Vizard_:

Ci sono serpenti a sonagli migliori, ma non è questo il punto... Quando stai allenando qualcosa, fai dei punti di riferimento.

Dacanesh è lì, gmdh è una rete regolare, uno dei...

 

Ecco qui. Inciampato nel deserto dell'optimiser....


 
Cosa ti manca? Una domanda importante è se il mercato è casuale. https://www.mql5.com/ru/articles/2930 Per la maggior parte, il mercato è casuale. Ma gli eventi rari vanno e vengono in esso. Le cosiddette inefficienze. Questo è ciò che dovete cercare. È impossibile prevedere il mercato su base regolare. O meglio, è possibile, ma a intervalli di diversi anni. Leggete il libro.
Mihail Marchukajtes:

Ecco qui. Inciampato nella natura selvaggia dell'ottimizzatore....


Oh, ok.

Mandami un pezzo di codice.

copiamolo in mkul e tagliamo il cavolo

 
Maxim Dmitrievsky:

Oh, ok.

# Lanciami un pezzo di carta con il codice sopra #

lo trascriveremo in mkul e lo triteremo.

è un pisciatore.....

Non stai tagliando nulla. gmdh è solo un algoritmo, uno di.... ma ha dei principi forti che possono essere utilizzati.

R ha due pacchetti di MGUA "GMDH", GMDH2" il primo specificamente per BP il secondo è un classificatore binario, usatelo ma è solo un singolo algoritmo uno di loro...

Reshetov ha usato mgua, è diventato ricco? Perché non lo pensate, gente?

1...104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059...3399
