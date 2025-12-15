Discussione sull’articolo "MetaTrader 5 su Linux" - pagina 31
Bonjour, vi informo che MT5 funziona con Wine installato da quando è stato distribuito ufficialmente. Se utilizzate un altro pacchetto o compilate Wine voi stessi con opzioni diverse da quelle del pacchetto ufficiale, MT5 non funziona.Ho installato la 10.5 a partire da qui :
*** 10.5~noble-1 500
500 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu noble/main Paquets amd64
Le altre versioni che ho testato con questi binaires ufficiali e che funzionano sono 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,
La versione MT4, anche con i binaires ufficiali (dopo la versione 10.2), non funziona, e anche il primo installatore non funziona. Se quelqu'one cherche à comprendre, il semble que ce soit la cause du problème.
https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af
La mia esperienza con il rollback di una versione aggiornata a caso di wine non ha avuto successo (costruire wine dai sorgenti richiede un tempo mostruosamente lungo, quindi non ho potuto sopportarlo). Sono un utente di manjaro linux e qui ci sono altri gestori di pacchetti e il loro formato, quindi non descriverò le azioni che ho intrapreso con il mio sistema.
Per ripristinare la versione di wine, è necessario disinstallarla manualmente (se volete istruzioni dettagliate, consultate per esempio perplexity.ai) e poi installare manualmente il vecchio pacchetto(ecco un esempio dove potete ottenere un pacchetto deb compilato adatto al vostro sistema).Il modo in cui ho risolto il problema è stato quello di installare la shell multi-prefisso di bottles invece di wine puro. Ho provato anche luxwine, ma non lo consiglio a causa della sua pesantezza. Bottles mi ha permesso di creare un prefisso con una vecchia versione di wine (10.0-10.2, non successiva), dove le nuove versioni di MetaTrader 5 funzionano senza problemi (solo la scheda "Reports" non funziona, anche se WebView2 è installato, ma non è critico). Potrebbe essere più semplice disinstallare wine dal sistema, installare bottles, impostare il prefisso per utilizzare la versione di wine richiesta (10.2) e godere di una MT5 funzionante.
Da parte mia, sto utilizzando Debian 10. Tutto ha funzionato perfettamente fino all'inizio di giugno, ma l'ultimo aggiornamento automatico ha reso inutilizzabile MT5, che era stato lanciato alla fine dell'installazione.
Sì. Attualmente sto usando MT5 attraverso Bottles, che è un software gratuito e open source che utilizza ambienti per aiutare a gestire ed eseguire facilmente le applicazioni Windows su Linux.
https://usebottles.com/
L'intero processo di installazione di Wine avviene automaticamente con una versione stabile, sia per le applicazioni che per i giochi. Anche se non sono riuscito a installare alcuni giochi Windows direttamente attraverso Wine, ho potuto farlo attraverso Bottles.
Attualmente sto utilizzando Debian-12, MT5 5120.
Questa versione di Wine funziona. Non credo sia possibile con Wine 10.3 e successivi.
Questa è l'ultima versione stabile, le successive sono solo staging e devel per ora. Se si passa da staging a stable, tutto funzionerà.
Qualche mese fa in un altro thread ho scritto di un altro tentativo di passare da Windows 10 a Linux. Avevo una GPU AMD RX580 8Gb. AMD è scarsamente supportata da Linux, tranne che per i modelli di punta. I miei giochi avevano FPS 2 volte inferiori a quelli di Win10. È stato allora che ho rinunciato alla transizione. Ora ho una NV RTX 3060. Con il driver proprietario l'FPS è sceso da 80 a 72. Soddisfacente.
Ho installato Lutris e ProtonUp-Qt per il controllo di WINE. Per i giochi utilizzo GE-Proton10-11. Per MT5 non era adatto, con caratteri molto grandi e non scalabili (o non so come). Per questo ho installato wine-10.8-staging-tkg-ntsync e un prefisso separato. La tecnologia ntsync consente una grafica più veloce, è supportata dai kernel più recenti e richiede l'abilitazione del dispositivo /dev/ntsync (sudo modprobe ntsync). È supportata anche in GE-Proton, ma non nelle altre versioni disponibili da Lutris e ProtonUp-Qt.
Prima di tutto questo, ho provato a installare WINE+MT5 con il programma di installazione degli sviluppatori, ma si blocca con un errore durante l'installazione di MicrosoftEdgeWebview2Setup.exe. L'installazione manuale non è andata a buon fine fino a quando non ho cambiato la versione di WINE in Windows 8.1. Dopo di che MT5 ha smesso di avviarsi, segnalando un debugger sul sistema. Quindi ho dovuto farne a meno. Con wine-gecko tutti i contenuti web vengono visualizzati, tranne la scheda dei report, che non utilizzo. Ma vorrei che tutto funzionasse.
Di conseguenza, MT5 funziona senza problemi.
Ho avuto qualche problema con i giochi. Ho impostato l'esecuzione su scheda discreta, ho scollegato il monitor e l'ho collegato al video integrato. Il gioco inizia con gli stessi FPS. Se funzionasse solo come acceleratore per i calcoli, ci sarebbe comunque una perdita di FPS. Non capisco.
Sì, Wine dopo la versione 10.3 ha seriamente rotto i punti di ingresso delle funzioni di sistema in ntdll.dll ed è per questo che le protezioni hanno smesso di funzionare:
C'è un workaround che prevede l'impostazione della modalità Windows 11 + Wine Staging 10.12 o più recente per farlo funzionare.
