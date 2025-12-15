Discussione sull’articolo "MetaTrader 5 su Linux" - pagina 33
Ho provato a risolvere il problema installando diverse dipendenze, in particolare directx, poiché ricordo di aver pensato che directx potesse avere qualcosa a che fare con gli oggetti grafici di MT5, ma non sono sicuro che ciò sia corretto.
Perché il selezionatore di colori non si apre.
Provare con "F4" https://forum.winehq.org/viewtopic.php?t=33466
Ho Debian13 con xfce nella mia virtualizzazione di prova:
Installato (solo con Depends, nessun Suggerimento o Raccomandazione)
dal repository di Debian, non da winehq.org.
Estratto wine-gecko-2.47.4 e wine-mono-9.4.0 in /opt/wine
Questo è stato sufficiente per
per avviarsi normalmente.
Ma l'indicatore Fractals non è stato visualizzato.
Consegnato
Copiato i file consola.ttf, wingdng2.ttf, wingdng3.ttf da .wine/drive_c/windows/Fonts da un'altra VM (con wine da winehq.org) e li ha assegnati a .wine/drive_c/windows/Fonts.
e ho scritto
Ora viene visualizzato Fractals.
Infatti ho fatto in modo che funzionasse con questi passaggi (sono su CachyOS) e sono nuovo di Linux
1. Installato Bottles e creato una bottiglia (applicazione)
2. Ho scaricato il setup di mt5 per windows dal sito originale di mql5 (altre versioni davano errori proxy durante l'installazione).
3. Nel bootle il "runner" è "ge-proton10-25", che ho scaricato dalla home del bootle (Preferenze => Runner).
4. Nelle impostazioni della bottiglia di metatrader5 sono passato a windows 11
5. Le dipendenze del bootle che ho scaricato sono: dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015
6. Eseguire mt5.exe nella bottiglia di metatrader5 che ho appena creato.
7. Poi nelle impostazioni della bottiglia potete aprire un terminale, scrivere "winecfg", nella nuova finestra andate in grafica e regolate i "dpi" in base a quanto volete che il vostro mt5 sia zoomato, il mio è a 96 (ho avuto lo stesso problema di zoom quando ho provato a installarlo con lucris, ora funziona bene).
Questo è quello che ha funzionato per me, sto provando e codificando diverse cose e sembra funzionare bene.
Se hai hyprland la soluzione è utilizzare una virtual machine con installato windows11, ho provato varie cose ma la metatrader5 su hyprland non va proprio.
Per la virtual machine ho utilizzato, KVM, Qemu e virt-manager
Fenomeno di errore: manca il testo sugli assi delle coordinate (asse orizzontale e verticale).
Motivo del fallimento: riavvio dopo l'aggiornamento di mt5.
Provato e verificato:
1) Aggiornare debian v12 a v13. aggiornamento fallito, reinstallare debian v13.
2) Scaricato mt5linux.sh da mql5.com e installato, il fallimento è ancora lo stesso. Ma a questo punto è un po' diverso.
Subito dopo l'installazione, eur/usd, xau/usd, usd/rmb sono in grado di visualizzare il testo sugli assi.
Dopo aver importato il file .json della valuta personalizzata "CSI 300", aver caricato il modello di interfaccia, aver copiato il file dei dati storici ed essere entrati in mt5, appare l'errore.
3) Spostare la directory ~/.mt5, reinizializzare winecfg, rieseguire mt5linux.sh. L'errore ricompare.
Ambiente di lavoro attuale:
Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie
kde plasma v6.36
kernel 6.12.57+debian13-amd64 (64-bit)
wine64 v10.0~repack-6
Problema riscontrato: problema di windows/fonts.
Cancellare i file in Font, problema risolto.
Ripristinare i file in Font, problema risolto.
Il vostro codice è difettoso. Come puoi sperare di avere 4 rettangoli tutti con lo stesso nome?
Inoltre, si prega di segnalare qui i problemi che sono legati SPECIFICAMENTE a Wine/Linux.
Problema risolto.
1) Svuotare i file nella directory windows/fonts
2) Copiare il file simsun.ttc al suo interno!
Quindi il problema viene ripristinato.