Discussione sull’articolo "MetaTrader 5 su Linux" - pagina 33

Nuovo commento
 
Tobias Johannes Zimmer "Controlli" mostra tutti i pulsanti in modo perfetto.

Ho provato a risolvere il problema installando diverse dipendenze, in particolare directx, poiché ricordo di aver pensato che directx potesse avere qualcosa a che fare con gli oggetti grafici di MT5, ma non sono sicuro che ciò sia corretto.

Di cosa state discutendo esattamente? Ho il sospetto che tu sia fuori tema, anche se non ne sono sicuro.
 

Tobias Johannes Zimmer #319:
Only the last it rectangle visible.

if(!(m_rect[i].Create(0,"Profit"+string(i),0,0,0,0,0)

Tobias Johannes Zimmer #318:

Perché il selezionatore di colori non si apre.


Provare con "F4" https://forum.winehq.org/viewtopic.php?t=33466

 

Ho Debian13 con xfce nella mia virtualizzazione di prova:

uname -a
Linux D13-Wine-test 6.12.57+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.57-1 (2025-11-05) x86_64 GNU/Linux

Installato (solo con Depends, nessun Suggerimento o Raccomandazione)

wine:amd64 10.0~repack-6
wine64:amd64 10.0~repack-6

dal repository di Debian, non da winehq.org.

Estratto wine-gecko-2.47.4 e wine-mono-9.4.0 in /opt/wine

Questo è stato sufficiente per

2025.12.11 15:38:37.260 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 5470 started for MetaQuotes Ltd.
2025.12.11 15:38:37.261 Terminal        Windows 11 build 22000 on Wine 10.0 Linux 6.12.57+deb13-amd64, 1 x Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge), AVX, 1 / 1 Gb memory, 3 / 9 Gb disk, GMT+3
2025.12.11 15:38:37.261 Terminal        D:\MT5

per avviarsi normalmente.

Ma l'indicatore Fractals non è stato visualizzato.

Consegnato

fonts-wine:amd64 10.0~repack-6

Copiato i file consola.ttf, wingdng2.ttf, wingdng3.ttf da .wine/drive_c/windows/Fonts da un'altra VM (con wine da winehq.org) e li ha assegnati a .wine/drive_c/windows/Fonts.

e ho scritto

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
"Consolas (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\consola.ttf"
"Marlett (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\marlett.ttf"
"Symbol (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\symbol.ttf"
"Webdings (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\webdings.ttf"
"Wingdings (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\wingding.ttf"
"Wingdings 2 (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\wingdng2.ttf"
"Wingdings 3 (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\wingdng3.ttf"

Ora viene visualizzato Fractals.


 
Federico Quintieri #:

Infatti ho fatto in modo che funzionasse con questi passaggi (sono su CachyOS) e sono nuovo di Linux

1. Installato Bottles e creato una bottiglia (applicazione)

2. Ho scaricato il setup di mt5 per windows dal sito originale di mql5 (altre versioni davano errori proxy durante l'installazione).

3. Nel bootle il "runner" è "ge-proton10-25", che ho scaricato dalla home del bootle (Preferenze => Runner).

4. Nelle impostazioni della bottiglia di metatrader5 sono passato a windows 11

5. Le dipendenze del bootle che ho scaricato sono: dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015

6. Eseguire mt5.exe nella bottiglia di metatrader5 che ho appena creato.

7. Poi nelle impostazioni della bottiglia potete aprire un terminale, scrivere "winecfg", nella nuova finestra andate in grafica e regolate i "dpi" in base a quanto volete che il vostro mt5 sia zoomato, il mio è a 96 (ho avuto lo stesso problema di zoom quando ho provato a installarlo con lucris, ora funziona bene).

Questo è quello che ha funzionato per me, sto provando e codificando diverse cose e sembra funzionare bene.

Se hai hyprland la soluzione è utilizzare una virtual machine con installato windows11, ho provato varie cose ma la metatrader5 su hyprland non va proprio.

Per la virtual machine ho utilizzato, KVM, Qemu e virt-manager

 

Fenomeno di errore: manca il testo sugli assi delle coordinate (asse orizzontale e verticale).

Motivo del fallimento: riavvio dopo l'aggiornamento di mt5.

Provato e verificato:

1) Aggiornare debian v12 a v13. aggiornamento fallito, reinstallare debian v13.

2) Scaricato mt5linux.sh da mql5.com e installato, il fallimento è ancora lo stesso. Ma a questo punto è un po' diverso.

Subito dopo l'installazione, eur/usd, xau/usd, usd/rmb sono in grado di visualizzare il testo sugli assi.

Dopo aver importato il file .json della valuta personalizzata "CSI 300", aver caricato il modello di interfaccia, aver copiato il file dei dati storici ed essere entrati in mt5, appare l'errore.

3) Spostare la directory ~/.mt5, reinizializzare winecfg, rieseguire mt5linux.sh. L'errore ricompare.


Testo mancante sugli assi


Ambiente di lavoro attuale:

Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie

kde plasma v6.36

kernel 6.12.57+debian13-amd64 (64-bit)

wine64 v10.0~repack-6

File:
j5300_config_json.txt  6 kb
 

Problema riscontrato: problema di windows/fonts.


Cancellare i file in Font, problema risolto.

Ripristinare i file in Font, problema risolto.

 
Tobias Johannes Zimmer "Controlli" mostra tutti i pulsanti in modo perfetto.

Ho provato a risolvere il problema installando diverse dipendenze, in particolare directx, poiché ricordo di aver pensato che directx potesse avere qualcosa a che fare con gli oggetti grafici di MT5, ma non sono sicuro che ciò sia corretto.

Il vostro codice è difettoso. Come puoi sperare di avere 4 rettangoli tutti con lo stesso nome?

Inoltre, si prega di segnalare qui i problemi che sono legati SPECIFICAMENTE a Wine/Linux.

 

Problema risolto.

1) Svuotare i file nella directory windows/fonts

2) Copiare il file simsun.ttc al suo interno!

Quindi il problema viene ripristinato.

1...2627282930313233
Nuovo commento