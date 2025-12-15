Discussione sull’articolo "MetaTrader 5 su Linux" - pagina 28
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ho provato a installare mt4 dal mio broker in wine su Linux Mint 22 e ha funzionato, ma quando ho provato a installare MT5, che ho scaricato dal sito web di metaquotes, è successo qualcosa di strano.
MT5 è stato installato e l'ho aperto.
Viene visualizzata la schermata di configurazione iniziale e scelgo Metaquotes come società e faccio clic su Avanti.
Nella schermata successiva scelgo Apri un conto demo e faccio clic su Avanti.
In passato, il programma si apriva e tutto andava bene.
Questa volta mi vengono richiesti nome, e-mail, data di nascita e numero di telefono come informazioni obbligatorie. Non so perché siano necessari per un conto demo, ma va bene così.
Inserisco le informazioni e accetto i termini di servizio, ma il pulsante successivo rimane grigio e non posso procedere.
Si tratta di un'anomalia o mi sfugge qualcosa?
Grazie in anticipo per qualsiasi aiuto.
È (quasi) impossibile creare un robot trader in python su linux usando MetaTrader5 semplicemente perché non può essere installato! mt5linux non funziona nemmeno.
È (quasi) impossibile creare un robot trader in python su linux usando MetaTrader5 semplicemente perché non può essere installato! mt5linux non funziona nemmeno.
Dopo aver aggiornato wine dalla 10.3 alla 10.4, sia il terminale che il programma di installazione hanno smesso di funzionare, pensando che un debugger sia in esecuzione sul sistema. Si sta esagerando con la "protezione".
Ciao a tutti, vorrei installare la piattaforma MT5 su sistema operativo ubuntu.
Mi confermate che in questo caso MT5 riceverà aggiornamenti regolari come per il sistema operativo windows?
Grazie!
Quale broker? A seconda del broker, dovrete generare una nuova password se non lo usate da molto tempo.
Dopo aver aggiornato wine dalla 10.3 alla 10.4, sia il terminale che il programma di installazione hanno smesso di funzionare, pensando che un debugger sia in esecuzione sul sistema. Si sta esagerando con la "protezione".
Lo stesso errore non si verifica cambiando la versione di Wine.
Ho trovato un modo, ma non è conveniente per me.
Salve, vorrei solo informarvi che MT5 funziona con wine installato dal repository ufficiale. Se si utilizza un altro pacchetto o si compila wine da soli con flag diversi da quelli utilizzati nel pacchetto ufficiale, MT5 non si avvia.Ho installato la 10.5 da qui:
*** 10.5~noble-1 500
500 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu noble/main amd64 Pacchetti
Le altre versioni che ho testato con questi binari ufficiali e che funzionano sono 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,
La versione MT4, anche con i binari ufficiali (dopo la 10.2) non funziona, anche l'ultimo programma di installazione non funziona. Se qualcuno vuole capirlo, il colpevole sembra essere questo
https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/commit/dc718fd33b23a6104a0fa2e971a358662bf766af