Discussione sull’articolo "MetaTrader 5 su Linux" - pagina 29

Nuovo commento
 
Il problema rimane. MT5, void linux, xfce, wine 10.5, build e repository ufficiali.
 
Aleksey Nikolayev #:
Il problema rimane. MT5, void linux, xfce, wine 10.5, build e repository ufficiali.
Confermato. Manjaro linux, wine aggiornato normalmente alla 10.3 e il terminale si è rifiutato di funzionare. Tornato alla 10.2, tutto funziona. Sto aspettando una soluzione da MQ.
 
Scusate la barriera linguistica, ma sto usando una traduzione in inglese per postare qui, quindi probabilmente non mi sono spiegato molto bene.

Se la vostra distribuzione, come arch, manjaro o qualsiasi altra distribuzione, fornisce "binari" del pacchetto wine, probabilmente sono compilati con CFLAGS/LDFLAGS diversi rispetto ai binari ufficiali del comando wine.

Quindi, quando dico "repository ufficiale", non intendo il repository ufficiale di arch o quello di manjaro, ma il repository del team di winehq.

Questo è importante perché se il problema è legato ai CFLAGS/LDFLAGS usati dalla distribuzione, il bug dovrebbe essere segnalato al bugzilla della distribuzione.

Guardando il bug tracker di wine, sappiamo per certo che molti utenti di arch non possono eseguire MT5.
 
Aleksandar Petrinic #:
Scusate la barriera linguistica, ma sto usando una traduzione in inglese per postare qui, quindi probabilmente non mi sono spiegato molto bene.

Se la vostra distribuzione, come arch, manjaro o qualsiasi altra distribuzione, fornisce "binari" del pacchetto wine, probabilmente sono compilati con CFLAGS/LDFLAGS diversi rispetto ai binari ufficiali del comando wine.

Quindi, quando dico "repository ufficiale", non intendo il repository ufficiale di arch o il repository ufficiale di manjaro, ma il repository del team di winehq.

Questo è importante perché se il problema è legato ai CFLAGS/LDFLAGS usati dalla distribuzione, il bug dovrebbe essere segnalato al bugzilla della distribuzione.

Guardando il bug tracker di wine, sappiamo per certo che molti utenti arch non possono eseguire MT5.
Tre diversi rami di Linux (arch, ubuntu, void) hanno lo stesso problema con MT5. Molto probabilmente il problema è in MT5 stesso. Possiamo solo sperare che gli sviluppatori di MT risolvano questo problema prima dell'aggiornamento della versione.
 

Debian 12, 6.1.0-32-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.129-1 (2025-03-06) x86_64 GNU/Linux

winehq-staging 10.5~bookworm-1 amd64

wine-mono-10.0.0

/wine-gecko-2.47.4-x86_64

nome del modello : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)

Virtualizzazione KVM reale su

nome del modello: CPU Intel(R) Core(TM) i5-2500K a 3,30GHz


Posso supporre che il debugger venga attivato da un tentativo fallito di rilevare AVX2 o qualcosa di simile.

 
Quando ho eseguito il rollback alla versione 10.2 si è installato, ma ha ignorato la chiave /portable e si è installato in "~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5".
 
JRandomTrader #:
Quando ho eseguito il rollback alla versione 10.2, si è installato, ma ha ignorato la chiave /portable e si è installato in "~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5".

La chiave funziona per me.

 
Ilya Filatov #:

La mia chiave funziona.

Funziona con terminal64.exe, ma non con mt5setup.exe.

 

Ho risolto il problema con luxWine, tutto è stato installato senza problemi.

Si può anche usare PortProton, ma non è così conveniente :) Buona fortuna a tutti

 
_AndreyGT_ #:

Risolto il problema con luxWine, tutto installato senza problemi.

Si può anche usare PortProton, ma non è così conveniente :) Buona fortuna a tutti

Che versione di Wine è? Funziona altrettanto bene se si torna alla versione 10.2.

1...222324252627282930313233
Nuovo commento