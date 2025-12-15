Discussione sull’articolo "MetaTrader 5 su Linux" - pagina 29
Il problema rimane. MT5, void linux, xfce, wine 10.5, build e repository ufficiali.
Se la vostra distribuzione, come arch, manjaro o qualsiasi altra distribuzione, fornisce "binari" del pacchetto wine, probabilmente sono compilati con CFLAGS/LDFLAGS diversi rispetto ai binari ufficiali del comando wine.
Quindi, quando dico "repository ufficiale", non intendo il repository ufficiale di arch o quello di manjaro, ma il repository del team di winehq.
Questo è importante perché se il problema è legato ai CFLAGS/LDFLAGS usati dalla distribuzione, il bug dovrebbe essere segnalato al bugzilla della distribuzione.
Guardando il bug tracker di wine, sappiamo per certo che molti utenti di arch non possono eseguire MT5.
Scusate la barriera linguistica, ma sto usando una traduzione in inglese per postare qui, quindi probabilmente non mi sono spiegato molto bene.
Debian 12, 6.1.0-32-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.129-1 (2025-03-06) x86_64 GNU/Linux
winehq-staging 10.5~bookworm-1 amd64
wine-mono-10.0.0
/wine-gecko-2.47.4-x86_64
nome del modello : Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge)
Virtualizzazione KVM reale su
nome del modello: CPU Intel(R) Core(TM) i5-2500K a 3,30GHz
Posso supporre che il debugger venga attivato da un tentativo fallito di rilevare AVX2 o qualcosa di simile.
Quando ho eseguito il rollback alla versione 10.2, si è installato, ma ha ignorato la chiave /portable e si è installato in "~/.wine/drive_c/Program Files/MetaTrader 5".
La chiave funziona per me.
La mia chiave funziona.
Funziona con terminal64.exe, ma non con mt5setup.exe.
Ho risolto il problema con luxWine, tutto è stato installato senza problemi.
Si può anche usare PortProton, ma non è così conveniente :) Buona fortuna a tutti
Che versione di Wine è? Funziona altrettanto bene se si torna alla versione 10.2.