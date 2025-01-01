DocumentazioneSezioni
ParamLong

Ottiene il valore del parametro specificato di tipo long.

long  ParamLong(
   int  index      // indice
   ) const

Parametri

index

[in]  Indice parametro.

Valore di ritorno

Il valore del parametro specificato di tipo long, utilizzato nella creazione dell'indicatore.

Nota

Se l'indice del parametro è valido o il parametro non è di tipo long, restituisce 0.