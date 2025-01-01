MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriIndicatori PersonalizzatiParamLong NumBuffersNumParamsParamTypeParamLongParamDoubleParamStringType ParamLong Ottiene il valore del parametro specificato di tipo long. long ParamLong( int index // indice ) const Parametri index [in] Indice parametro. Valore di ritorno Il valore del parametro specificato di tipo long, utilizzato nella creazione dell'indicatore. Nota Se l'indice del parametro è valido o il parametro non è di tipo long, restituisce 0. ParamType ParamDouble