ParamString

Ottiene il valore del parametro specificato di tipo string.

string  ParamString(
   int  index      // indice
   ) const

Parametri

index

[in]  Indice parametro.

Valore di ritorno

Il valore del parametro string specificato, utilizzato nella realizzazione dell'indicatore.

Nota

Se il numero non è valido o il parametro non è di tipo string, restituisce una stringa vuota.