- Compare
Compare
Confronta due valori di tipo T.
|
int Compare(
Parametri
x
[in] Il primo valore da confrontare.
y
[in] Il secondo valore da confrontare.
Valore di ritorno
Restituisce un numero che esprime il rapporto tra i due valori confrontati:
- se il risultato è inferiore a zero, x è inferiore a y (x<y)
- se il risultato è uguale a zero, x è uguale a y (x=y)
- se il risultato è maggiore di zero, x è maggiore di y (x>y)
Note
I valori x e y vengono confrontati in base a uno degli overloads del metodo Global Compare a seconda del tipo T.