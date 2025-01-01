DocumentazioneSezioni
Compare

Confronta due valori di tipo T.

int Compare(
    x,     // il primo valore
    y      // il secondo valore
   );

Parametri

x

[in] Il primo valore da confrontare.

y

[in] Il secondo valore da confrontare.

Valore di ritorno

Restituisce un numero che esprime il rapporto tra i due valori confrontati:

  • se il risultato è inferiore a zero, x è inferiore a y (x<y)
  • se il risultato è uguale a zero, x è uguale a y (x=y)
  • se il risultato è maggiore di zero, x è maggiore di y (x>y)

Note

I valori x e y vengono confrontati in base a uno degli overloads del metodo Global Compare a seconda del tipo T.