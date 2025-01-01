DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCArrayCharDelete 

Delete

Rimuove l'elemento dalla posizione specificata dell'array .

bool  Delete(
   int  pos      // posizione
   )

Parametri

pos

[in] Posizione del elemento dell'array da rimuovere.

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può rimuovere l'elemento.

Esempio:

//--- esempio per CArrayChar::Delete(int)
#include <Arrays\ArrayChar.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayChar *array=new CArrayChar;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Errore creazione oggetto");
      return;
     }
   //--- aggiungi elementi dell'array
   //--- . . .
   //--- elimina elemento
   if(!array.Delete(0))
     {
      printf("Elimina errore");
      delete array;
      return;
     }
   //--- elimina array
   delete array;
  }