Libreria per le operazioni sulle matrici - libreria per MetaTrader 5
La libreria è destinata a semplici operazioni con matrici di qualsiasi dimensione. La libreria contiene commenti per l'applicazione.
Per funzionare, la libreria deve essere collocata nella cartella terminal_data_/MQL5/Include/.
Un semplice esempio per lavorare con la libreria:
È necessario trovare la matrice inversa per la matrice F3=((F1+F2)*F2)/10-F2
F1,F2 hanno dimensione 3x3.
#include <Matrix.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Funzione di avvio del programma di script| //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- CMatrix *F1; CMatrix *F2; CMatrix *F3; F1=new CMatrix(3,3); F2=new CMatrix(3,3); F3=new CMatrix(3,3); El(F1,0,0)=1; El(F1,0,1)=4; El(F1,0,2)=-2; El(F1,1,0)=-3; El(F1,1,1)=2; El(F1,1,2)=2; El(F1,2,0)=1; El(F1,2,1)=0; El(F1,2,2)=-2; El(F2,0,0)=2; El(F2,0,1)=2; El(F2,0,2)=-3; El(F2,1,0)=-1; El(F2,1,1)=1; El(F2,1,2)=7; El(F2,2,0)=3; El(F2,2,1)=2; El(F2,2,2)=10; F3.Add(F1,F2); // F3=F1+F2 F3.Mul(F2); // F3=F3*F2 F3.Mul(1./10); // F3=F3/10 F3.Sub(F2); // F3=F3-F2 double det=F3.Inv(); // Invertire F3 printf("det=%5.3f F3[2,2]=%5.3f",det,El(F3,2,2)); delete F1; delete F2; delete F3; }
Il log restituisce:
det=6.624 F3[2,2]=0.548
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/601
