Ho apportato un aggiornamento significativo a questa libreria, che utilizzo per ottimizzare i miei expert advisor. Questa versione è semplificata, ma si può facilmente estendere per includere le attività quotidiane che si desidera automatizzare. Ad esempio, si possono aggiungere restrizioni al trading dopo una sfida fallita con una società di prop o riprendere il trading il lunedì dopo una sfida riuscita o fallita.

Tutte le modifiche e le aggiunte a questa libreria sono descritte alla fine del codice. Questo framework è flessibile e può essere adattato alle vostre esigenze specifiche, sia che si tratti di aggiungere una logica più complessa per le restrizioni al trading, sia che si tratti di programmare le operazioni o di perfezionare le prestazioni in base ai risultati dell'ottimizzazione.

Questa libreria è stata progettata per testare gli Expert Advisor (EA) in MetaTrader 5, con un'attenzione specifica ai requisiti di trading delle aziende proprietarie. L'obiettivo è quello di simulare ambienti di trading in cui il trader deve raggiungere determinate soglie di profitto e di perdita per superare la sfida dell'azienda. L'EA regola il saldo del conto riportandolo al valore iniziale ogni volta che vengono raggiunte le percentuali di profitto o di perdita specificate, imitando le regole di molte società di prop.

Ecco la struttura completa dell'Expert Advisor (EA) che utilizza la libreria BalanceReset.mqh. Questa configurazione integra la logica di azzeramento del saldo direttamente nell'EA, mantenendo una separazione netta delle funzioni grazie alla direttiva #include:

Funzioni chiave

Soglie di profitto e di perdita regolabili La libreria consente di regolare le soglie di profitto e di perdita che attivano l'azzeramento del saldo durante il processo di backtesting. Queste soglie possono essere modificate utilizzando i parametri di input, il che facilita la personalizzazione delle condizioni di test. Esempio:

2. Bilanciamento iniziale Inizializzazione

Questa funzione memorizza il saldo iniziale del conto all'inizio del test. Viene eseguita solo al primo tick per acquisire il saldo iniziale.

Esempio:

3. Logica di azzeramento della bilancia

Il nucleo della libreria verifica il saldo corrente rispetto al saldo iniziale per calcolare la percentuale di profitto o di perdita. Se il profitto supera la soglia specificata (ad esempio, 8%) o la perdita supera la soglia (ad esempio, -6%), il saldo viene ripristinato al valore iniziale.

Azzeramento del profitto: La funzione TesterWithdrawal viene utilizzata per prelevare l'importo in eccesso e riportare il saldo al valore iniziale quando viene raggiunta la soglia di profitto.

La funzione TesterWithdrawal viene utilizzata per prelevare l'importo in eccesso e riportare il saldo al valore iniziale quando viene raggiunta la soglia di profitto. Azzeramento delle perdite: La funzione TesterDeposit ripristina il saldo al valore iniziale quando viene attivata la soglia di perdita.

Esempio:

void CheckBalanceAndReset() { double current_balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); if (initial_balance == 0 ) { initial_balance = current_balance; } double profit_percentage = (current_balance - initial_balance) / initial_balance * 100.0 ; if (profit_percentage >= profit_threshold) { double withdrawal_amount = current_balance - initial_balance; if ( TesterWithdrawal (withdrawal_amount)) { successful_resets++; ArrayResize (reset_times, ArraySize (reset_times) + 1 ); reset_times[ ArraySize (reset_times) - 1 ] = TimeCurrent (); Print ( "Profit reached. Balance has been reset to the initial value." ); } } if (profit_percentage <= loss_threshold) { double deposit_amount = initial_balance - current_balance; if ( TesterDeposit (deposit_amount)) { unsuccessful_resets++; ArrayResize (reset_times, ArraySize (reset_times) + 1 ); reset_times[ ArraySize (reset_times) - 1 ] = TimeCurrent (); Print ( "Loss reached. Balance has been reset to the initial value." ); } } }

4. Registrazione dei risultati

Al termine del test, questa funzione fornisce il numero di azzeramenti riusciti (sia per i profitti che per le perdite) e il numero di giorni che intercorrono tra un azzeramento e l'altro. Questo fornisce indicazioni sulla frequenza degli azzeramenti del bilancio durante il test.

Esempio:

Conclusione

Descrizione delle modifiche e delle aggiunte al codice:

Il nuovo codice include diversi miglioramenti e aggiunte rispetto al vecchio codice. Di seguito è riportata una spiegazione dettagliata di ciò che è stato aggiunto e modificato:

Nuovi parametri di ingresso:

max_loss e min_won :

Scopo: Questi parametri di input consentono di impostare la perdita massima consentita ( max_loss ) e il numero minimo di ripristini del profitto richiesti ( min_won ). Forniscono un maggiore controllo sulle condizioni di ottimizzazione.

Variabili aggiuntive:

reset_status[] :

string reset_status[];

Scopo: un array aggiunto per memorizzare lo stato ("Azzeramento profitti" o "Azzeramento perdite") di ogni evento di azzeramento del bilancio.

stopOttimizzazione :

bool stopOptimization = false ;

Scopo: un flag utilizzato per indicare quando l'ottimizzazione deve essere interrotta in base a determinate condizioni.

badResult :

bool badResult = false ;

Scopo: Un flag per contrassegnare il risultato dell'ottimizzazione come sfavorevole, che può essere utilizzato per influenzare il risultato in OnTester() .

Modifiche in CheckBalanceAndReset() :

Registrazione dello stato di reset:

ArrayResize (reset_status, ArraySize (reset_status) + 1 ); reset_status[ ArraySize (reset_status) - 1 ] = "Profit reset" ;

Scopo: Quando si verifica un azzeramento dei profitti, lo stato viene registrato nell'array reset_status[].

Gestione degli azzeramenti delle perdite con la condizione di stop dell'ottimizzazione:

if ( TesterDeposit (deposit_amount)) { unsuccessful_resets++; ArrayResize (reset_status, ArraySize (reset_status) + 1 ); reset_status[ ArraySize (reset_status) - 1 ] = "Loss reset" ; { stopOptimization = true ; CheckStopCondition(); } PrintFormat ( "Loss reached. Balance has been reset to the initial value." ); }

Scopo: Dopo un azzeramento delle perdite, il codice ora incrementa unsuccessful_reset, registra lo stato, imposta stopOptimization su true e chiama CheckStopCondition() per determinare se l'ottimizzazione deve essere interrotta.

Nuova funzione CheckStopCondition() :

void CheckStopCondition() { if (stopOptimization) { Print ( "Stopping current optimization pass" ); badResult = true ; TesterStop (); } }

Scopo: Questa funzione controlla se stopOptimization è vero e, in tal caso, contrassegna il risultato come negativo e arresta il passaggio di ottimizzazione corrente utilizzando TesterStop() .

Nuova funzione OnTester() :

Miglioramenti in PrintBalanceResetResults() :

Scopo: La funzione ora non solo fornisce il numero di azzeramenti, ma anche i dettagli di ogni evento di azzeramento, compresi la data, lo stato e il numero di giorni tra gli azzeramenti. In questo modo si ottiene un registro più completo delle attività di ripristino.

Inizializzazione e uso delle variabili:

Controllo iniziale del bilancio:

if (initial_balance == 0 ) { initial_balance = current_balance; }

Scopo: Assicura che il bilancio iniziale sia impostato correttamente al primo tick.

Calcolo della percentuale di profitto:

double profit_percentage = (current_balance - initial_balance) / initial_balance * 100.0 ;

Riepilogo delle aggiunte:

Controllo del processo di ottimizzazione: Il codice include ora meccanismi per interrompere il processo di ottimizzazione in base a condizioni specifiche, come il superamento del numero massimo di ripristini non riusciti o il mancato raggiungimento del numero minimo di ripristini riusciti.

Miglioramento della registrazione e della tracciabilità: L'aggiunta di reset_status[] e di una registrazione dettagliata in PrintBalanceResetResults() consente di monitorare meglio gli eventi di reset e i loro risultati.

