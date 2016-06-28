CodeBaseSezioni
Sistemi Esperti

Close Master - sistema esperto per MetaTrader 4

Il Anokhin | Italian English Русский
Visualizzazioni:
14222
Valutazioni:
(23)
Pubblicato:
Pubblicato:
EA that can delete pending orders, close open orders and close terminal at certain time.

You can choose all 3 options or less.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/15713

