Creazione di un'applicazione interattiva per visualizzare feed RSS in MetaTrader 5

Introduzione

L'articolo "Reading RSS News Feeds by Means of MQL4" descriveva uno script piuttosto rudimentale che poteva essere utilizzato per visualizzare i feed RSS nella console del terminale per mezzo di una semplice libreria originariamente costruita per l'analisi di documenti HTML.

Con l'avvento di MetaTrader 5 e del linguaggio di programmazione MQL5 ho pensato che fosse possibile creare un'applicazione interattiva che fosse in grado di visualizzare meglio i contenuti RSS. In questo articolo viene descritto come produrre questa applicazione utilizzando l'ampia libreria MQL5 Standard e alcuni altri strumenti sviluppati dai collaboratori della comunità MQL5.





1. Documenti RSS in generale

Prima di fare i conti con le specifiche dell'applicazione, penso che sia necessario dare una panoramica della struttura generale di un documento

Per comprendere la descrizione da seguire è necessario avere familiarità con il linguaggio di markup estensibile e i concetti correlati. Fare riferimento a XML Tutorial se non si ha familiarità con i documenti XML. Si noti che in questo articolo, nodo fa riferimento a un tag in un documento XML. Come accennato nell'articolo MQL4 di cui sopra, i file RSS sono semplicemente documenti XML con una struttura di tag specifica.



Ogni documento RSS ha un contenitore globale, il tag RSS. Questo è comune a tutti i documenti RSS. Il tag del canale è sempre un discendente diretto del tag RSS. Contiene informazioni sul sito Web descritto nel feed. Da qui in poi i documenti RSS possono variare in termini di tag specifici che contengono, ma ci sono alcuni tag che tutti i documenti dovrebbero contenere per essere verificati RSS-file.



I tag richiesti sono:

title - Il titolo del canale. Dovrebbe contenere il nome del sito web;

link - URL del sito web che fornisce questo canale;

descrizione - Riepilogo di ciò di cui tratta il sito web;

item - un tag item almeno, per il contenuto.

I tag mostrati sopra dovrebbero essere tutti nodi figlio del tag del canale. Il nodo dell'elemento è quello che contiene i dati relativi a contenuti specifici.

Ogni nodo elemento, a sua volta, deve contenere anche i seguenti tag:

titolo - Titolo del contenuto;

link - Il link URL al contenuto;

descrizione - Riepilogo del contenuto;

data - Data in cui il contenuto è stato pubblicato sul sito web.

Tutti i documenti RSS contengono i tag descritti e seguono la stessa struttura.

Di seguito è riportato un esempio di documento RSS completo.

<?xml version="1.0"?> < rss version= "2.0" > < channel > < title > Xul.fr: Tutorials and Applications of the Web 2.0 </ title > < link > http://www.xul.fr/ </ link > < description > Ajax, JavaScript, XUL, RSS, PHP and all technologies of the Web 2.0. Building a CMS, tutorial and application. </ description > < pubDate > Wed, 07 Feb 2007 14:20:24 GMT </ pubDate > < item > < title > News on interfaces of the Web in 2010 </ title > < link > http://www.xul.fr/en/2010.php </ link > < description > Steve Jobs explains why iPad does not support Adobe Flash:<em>At Adobe they are lazy. They have the potential to make interesting things, but they refuse to do so. Apple does not support Flash because it is too buggy. Each time a Mac crashes, most often it is because of Flash. Nobody will use Flash. The world is moving to <a href="http://www.xul.fr/en/html5/" target="_parent">HTML 5</a> </ description > < pubDate > Sat, 11 Dec 10 09:41:06 +0100 </ pubDate > </ item > < item > < title > Textured Border in CSS </ title > < link > http://www.xul.fr/en/css/textured-border.php </ link > < description > The border attribute of the style sheets can vary in color and width, but it was not expected to give it a texture. However, only a CSS rule is required to add this graphic effect... The principle is to assign a texture to the whole <em>fieldset</em> and insert into it another <em>fieldset</em> (for rounded edges) or a <em>div</em>, whose background is the same as that of the page </ description > < pubDate > Wed, 29 Jul 09 15:56:54 0200 </ pubDate > </ item > < item > < title > Create an RSS feed from SQL, example with Wordpress </ title > < link > http://www.xul.fr/feed/rss-sql-wordpress.html </ link > < description > Articles contain at least the following items: And possibly, author's name, or an image. This produces the following table: The returned value is true if the database is found, false otherwise. It remains to retrieve the data from the array </ description > < pubDate > Wed, 29 Jul 09 15:56:50 0200 </ pubDate > </ item > < item > < title > Firefox 3.5 </ title > < link > http://www.xul.fr/gecko/firefox35.php </ link > < description > Les balises audio et vidéo sont implémentées. Le format de donnée JSON est reconnu nativement par Firefox. L'avantage est d'éviter l'utilisation de la fonction eval() qui n'est pas sûr, ou d'employer des librairies additionnelles, qui est nettement plus lent </ description > < pubDate > Wed, 24 Jun 09 15:18:47 0200 </ pubDate > </ item > < item > < title > Contestation about HTML 5 </ title > < link > http://www.xul.fr/en/html5/contestation.php </ link > < description > Nobody seemed to be worried so far, but the definition of HTML 5 that is intended to be the format of billions of Web pages in coming years, is conducted and decided by a single person! <em>Hey, wait! Pay no attention to the multi-billions dollar Internet corporation behind the curtain. It's me Ian Hickson! I am my own man </ description > < pubDate > Wed, 24 Jun 09 15:18:29 0200 </ pubDate > </ item > < item > < title > Form Objects in HTML 4 </ title > < link > http://www.xul.fr/javascript/form-objects.php </ link > < description > It is created by the HTML <em>form</em> tag: The name or id attribute can access by script to its content. It is best to use both attributes with the same identifier, for the sake of compatibility. The <em>action</em> attribute indicates the page to which send the form data. If this attribute is empty, the page that contains the form that will be charged the data as parameters </ description > < pubDate > Wed, 24 Jun 09 15:17:49 0200 </ pubDate > </ item > < item > < title > DOM Tutorial </ title > < link > http://www.xul.fr/en/dom/ </ link > < description > The Document Object Model describes the structure of an XML or HTML document, a web page and allows access to each individual element. </ description > < pubDate > Wed, 06 May 2009 18:30:11 GMT </ pubDate > </ item > </ channel > </ rss >





2. Struttura generale dell'applicazione

Qui darò una descrizione delle informazioni che il lettore RSS dovrebbe visualizzare e una panoramica dell'interfaccia utente grafica dell'applicazione.

Il primo aspetto che l'applicazione dovrebbe visualizzare è il titolo del canale, che è contenuto nel tag title. Queste informazioni serviranno come indicazione del sito web i riferimenti del feed.

L'applicazione dovrebbe anche visualizzare un'istantanea di tutto il contenuto descritto dal feed, questo si riferisce a tutti i tag degli elementi nel documento. Per ogni tag dell'elemento, verrà visualizzato il titolo del contenuto. Infine, voglio che l'RSS Reader sia in grado di mostrare la descrizione del contenuto, questi saranno i dati contenuti nel tag description di ciascun nodo dell'elemento.

2.1. Interfaccia Utente

L'interfaccia utente è una funzione delle informazioni che devono essere visualizzate dall'applicazione.

L'idea che ho avuto per un'interfaccia utente è meglio rappresentata dal diagramma qui sotto.





Fig. 1. Schizzo della finestra di dialogo dell'applicazione







Il diagramma mostra le diverse sezioni che compongono l'interfaccia utente.

Il primo è la barra del titolo. Qui è dove verrà visualizzato il titolo del canale;

Area di ingresso. È qui che gli utenti inseriranno l'indirizzo web di un feed RSS;

Area del titolo. Il titolo per contenuti specifici verrà visualizzato qui;

Area di testo. La descrizione del contenuto è mostrata qui;

Area di visualizzazione elenco. Questo elenco scorrevole visualizzerà i titoli di tutti i contenuti contenuti nel feed;

Il pulsante a sinistra reimposta e cancella il testo visualizzato nelle aree titolo, testo ed elenco;



Il pulsante Aggiorna feed corrente recupera i nuovi aggiornamenti per un feed attualmente caricato.



Il lettore RSS funzionerà nel modo seguente: quando il programma viene caricato sul grafico, viene visualizzata la finestra di dialogo vuota dell'applicazione, l'utente deve quindi inserire l'indirizzo Web di un feed RSS desiderato nell'area di input, quindi premere invio. Questo caricherà tutti i titoli dei contenuti, ovvero i valori del tag title per ogni tag dell'elemento nell'area di visualizzazione dell'elenco. L'elenco sarà numerato da 1, che rappresenta il contenuto pubblicato più di recente.

Ogni voce di elenco sarà cliccabili, facendo clic su una voce di elenco, verrà evidenziata e la descrizione corrispondente del contenuto del titolo verrà visualizzata nell'area di testo. Allo stesso tempo, il titolo del contenuto verrà mostrato più chiaramente nella sezione dell'area del titolo. Se si verifica un errore durante il caricamento del feed per qualsiasi motivo, verrà visualizzato un messaggio di errore nella sezione dell'area di testo.

Il pulsante di ripristino può quindi essere utilizzato per cancellare qualsiasi testo nell'area di testo, nell'area di visualizzazione elenco, nelle sezioni dell'area del titolo.

Aggiorna il feed corrente controlla semplicemente eventuali aggiornamenti per il feed corrente.





2.2. Implementazione del codice

Il lettore RSS verrà implementato come Expert Advisor e verrà utilizzata la libreria standard MQL5.

Il codice sarà contenuto in una classe CRssReader che sarà un discendente della classe CAppDialog. La classe CAppDialog, fornita nel file dialog.mqh include, consentirà l'implementazione della finestra di dialogo dell'applicazione, che fornisce funzionalità per una barra del titolo e controlli dell'applicazione per la minimizzazione, l'ottimizzazione e la chiusura. Questa sarà la base dell'interfaccia utente, oltre alla quale verranno aggiunte altre sezioni. Per le sezioni da aggiungere, vale a dire: l'area del titolo, l'area di testo, l'area di visualizzazione elenco e i pulsanti. Ognuno sarà un controllo. I pulsanti verranno implementati come controllo pulsante descritto nel file di include Button.mqh.

Il controllo visualizzazione elenco definito nel file di include ListViewArea.mqh verrà utilizzato per costruire la sezione dell'area di visualizzazione elenco del lettore RSS.

Il controllo di modifica sarà ovviamente sufficiente per costruire la sezione dell'area di input, questo controllo è definito nel file Edit.mqh.

Le sezioni dell'area del titolo e dell'area di testo offrono una sfida unica quando si tratta della loro implementazione. Il problema è che entrambi devono avere il supporto per il testo che può essere visualizzato su più righe. Gli oggetti di testo in MQL5 non riconoscono i nuovi caratteri dell'avanzamento riga. Un altro problema è che solo un numero limitato di caratteri stringa può essere visualizzato in una riga di un oggetto di testo. Ciò significa che se si crea un oggetto di testo con una descrizione abbastanza lunga, l'oggetto verrà visualizzato con il testo tagliato, verrà visualizzato solo un certo numero di caratteri. Per tentativi ed errori ho scoperto che il limite di caratteri è 63, inclusi spazi e segni di punteggiatura.

Per ovviare a questi problemi ho deciso di implementare entrambe le sezioni come controlli di visualizzazione elenco modificati. Per la sezione dell'area del titolo, il controllo della visualizzazione elenco modificato non sarà scorrevole e avrà un numero fisso di voci di elenco (2). Ogni voce di elenco non sarà selezionabile o cliccabile e l'aspetto fisico del controllo sarà tale da non sembrare un elenco. Queste 2 voci di elenco rappresenteranno due righe di testo. Se il testo è troppo lungo per adattarsi a una riga, verrà diviso di conseguenza e visualizzato come 2 righe di testo. Il controllo per la sezione dell'area del titolo verrà definito nel file TitleArea.mqh.

Per la sezione dell'area di testo verrà applicato un approccio simile, solo che questa volta il numero di voci di elenco sarà dinamico e il controllo della visualizzazione elenco modificato sarà scorrevole verticalmente. Questo controllo verrà fornito nel file TextArea.mqh.

Le librerie menzionate finora si occupano dell'interfaccia utente. C'è ancora un'altra libreria importante cruciale per questa applicazione che deve essere discussa. Questa è la libreria utilizzata per analizzare i documenti XML.





2.3. Il parser XML semplice

Poiché un documento RSS è un file XML, viene applicata la libreria EasyXML - XML Parser sviluppata da liquinaut che si trova nella Code Base.

La libreria è piuttosto ampia e contiene quasi tutte le funzionalità necessarie per il nostro lettore RSS. Ho apportato alcune modifiche alla libreria originale per aggiungere alcune funzionalità extra che ritenevo necessarie.

Queste erano aggiunte minori. Il primo dei quali è stato l'aggiunta di un metodo aggiuntivo chiamato loadXmlFromUrlWebReq(). Questo metodo fornisce semplicemente un'alternativa all'utilizzo di loadXmlFromUrl(), che si basa sulla libreria WinInet per l'elaborazione delle richieste Web, loadXmlFromUrlWebReq() utilizza la funzione WebRequest() incorporata per abilitare i download da Internet.

bool CEasyXml::loadXmlFromUrlWebReq( string pUrl) { string cookie= NULL ,headers; char post[],result[]; int res; string _url=pUrl; string sStream; res=WebRequest( "GET" ,_url,cookie, NULL , 5000 ,post, 0 ,result,headers); if (res==- 1 ) { Err=EASYXML_ERR_WEBREQUEST_URL; return (Error()); } sStream= CharArrayToString (result, 0 ,- 1 , CP_UTF8 ); if (blSaveToCache) { bool bResult=writeStreamToCacheFile(sStream); if (!bResult) Error(- 1 , false ); } return (loadXmlFromString(sStream)); }

La seconda aggiunta è stata il metodo GetErrorMsg(), che consente di recuperare il messaggio di errore emesso dal parser ogni volta che si verifica un errore.

string GetErrorMsg( void ){ return (ErrMsg);}

L'ultima aggiunta è stata fatta per correggere un difetto piuttosto grave che ho trovato durante il test del parser easyxml.

Ho scoperto che la libreria non era in grado di riconoscere le dichiarazioni del foglio di stile XML. Il codice confonde una dichiarazione di foglio di stile con un attributo. Ciò ha causato il blocco del programma in un ciclo infinito, poiché il codice cercava continuamente il valore dell'attributo corrispondente, che non è mai esistito.

Questo è stato facilmente rettificato, con una piccola modifica del metodo skipProlog().

bool CEasyXml::skipProlog( string &pText, int &pPos) { if ( StringCompare (EASYXML_PROLOG_OPEN, StringSubstr (pText,pPos, StringLen (EASYXML_PROLOG_OPEN)))== 0 ) { int iClose= StringFind (pText,EASYXML_PROLOG_CLOSE,pPos+ StringLen (EASYXML_PROLOG_OPEN)); if (blDebug) Print ( "### Prolog ### " , StringSubstr (pText,pPos,(iClose-pPos)+ StringLen (EASYXML_PROLOG_CLOSE))); if (iClose> 0 ) { pPos=iClose+ StringLen (EASYXML_PROLOG_CLOSE); } else { Err=EASYXML_INVALID_PROLOG; return ( false ); } } if ( StringCompare (EASYXML_STYLESHEET_OPEN, StringSubstr (pText,pPos, StringLen (EASYXML_STYLESHEET_OPEN)))== 0 ) { int iClose= StringFind (pText,EASYXML_STYLESHEET_CLOSE,pPos+ StringLen (EASYXML_STYLESHEET_OPEN)); if (blDebug) Print ( "### Prolog ### " , StringSubstr (pText,pPos,(iClose-pPos)+ StringLen (EASYXML_STYLESHEET_CLOSE))); if (iClose> 0 ) { pPos=iClose+ StringLen (EASYXML_STYLESHEET_CLOSE); } else { Err=EASYXML_INVALID_PROLOG; return ( false ); } } if (!skipWhitespaceAndComments(pText,pPos, "" )) return ( false ); if ( StringCompare (EASYXML_DOCTYPE_OPEN, StringSubstr (pText,pPos, StringLen (EASYXML_DOCTYPE_OPEN)))== 0 ) { int iClose= StringFind (pText,EASYXML_DOCTYPE_CLOSE,pPos+ StringLen (EASYXML_DOCTYPE_OPEN)); if (blDebug) Print ( "### DOCTYPE ### " , StringSubstr (pText,pPos,(iClose-pPos)+ StringLen (EASYXML_DOCTYPE_CLOSE))); if (iClose> 0 ) { pPos=iClose+ StringLen (EASYXML_DOCTYPE_CLOSE); } else { Err=EASYXML_INVALID_DOCTYPE; return ( false ); } } if (!skipWhitespaceAndComments(pText,pPos, "" )) return ( false ); return ( true ); }

Nonostante questo problema, non togliere nulla a liquinaut, easyxml.mqh è uno strumento eccellente.





2.4. Codice di Expert Advisor

Ora che tutte le librerie necessarie per l'applicazione sono state descritte, è il momento di riunire questi componenti per definire la classe CRssReader.

Si noti che il codice RSS Reader Expert Advisor inizierà con la definizione della classe CRssReader.

#property copyright "Ufranco" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Edit.mqh> #include <Controls\Button.mqh> #include <TitleArea.mqh> #include <TextArea.mqh> #include <ListViewArea.mqh> #include <easyxml.mqh> #define INDENT_LEFT ( 11 ) #define INDENT_TOP ( 11 ) #define INDENT_RIGHT ( 11 ) #define INDENT_BOTTOM ( 11 ) #define CONTROLS_GAP_X ( 5 ) #define CONTROLS_GAP_Y ( 5 ) #define EDIT_HEIGHT ( 20 ) #define BUTTON_WIDTH ( 150 ) #define BUTTON_HEIGHT ( 20 ) #define TEXTAREA_HEIGHT ( 131 ) #define LIST_HEIGHT ( 93 )

Iniziamo includendo i file necessari. Le direttive di definizione vengono utilizzate per impostare i parametri fisici dei controlli in pixel.

Il INDENT_LEFT, INDENT_RIGHT, INDENT_TOP e INDENT_DOWN impostano la distanza tra un controllo e il bordo della finestra di dialogo dell'applicazione.

CONTROLS_GAP_Y è la distanza verticale tra due controlli;

EDIT_HEIGHT imposta l'altezza del controllo Edit che costituisce l'area di input;

BUTTON_WIDTH e BUTTON_HEIGHT definire la larghezza e l'altezza di tutti i controlli dei pulsanti;

TEXTAREA_HEIGHT è l'altezza della sezione dell'area di testo;

LIST_HEIGHT imposta l'altezza del controllo visualizzazione elenco.



Dopo le definizioni iniziamo la definizione della classe CRssReader.

class CRssReader : public CAppDialog { private : int m_shift; string m_rssurl; string m_textareaoutput[]; string m_titleareaoutput[]; CButton m_button1; CButton m_button2; CEdit m_edit; CTitleArea m_titleview; CListViewArea m_listview; CTextArea m_textview; CEasyXml m_xmldocument; CEasyXmlNode *RssNode; CEasyXmlNode *ChannelNode; CEasyXmlNode *ChannelChildNodes[];

Come accennato in precedenza, CRssReader eredita dalla classe CAppDialog.

La classe ha diverse proprietà private indicate di seguito:



m_shift - questa variabile di tipo intero memorizza l'indice del nodo del primo elemento, nell'array ChannelChildnodes;

m_rssurl - è un valore stringa che conserva una copia dell'ultimo URL che è stato inserito;

m_textareaoutput[] -è una matrice di stringhe, ogni elemento corrisponde a una riga di testo con un certo numero di caratteri;

m_titleareaoutput[] - anche questo array di stringhe ha lo stesso scopo del precedente array di stringhe;

m_button1 e m_button2 sono oggetti di tipo CButton;

m_listview è un oggetto che rappresenta un controllo elenco;

m_edit proprietà di un oggetto CEdit e implementa l'area di input;

m_titleview è un oggetto per il campo di visualizzazione dell'area del titolo;

m_textview - l'oggetto per la sezione dell'area di testo;

m_xmldocument è un oggetto documento xml;

RssNode è l'oggetto nodo radice;

ChannelNode è l'oggetto del nodo canale;

L'array ChannelChildNodes è un insieme di puntatori ai discendenti diretti del tag Channel.

La nostra classe avrà solo due metodi esposti pubblicamente.

public : CRssReader( void ); ~CRssReader( void ); virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2); virtual bool OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam);

Il primo metodo Create() imposta la dimensione e la posizione iniziale della finestra di dialogo dell'applicazione.

Inizializza inoltre tutti i controlli dell'app RSS Reader (ricorda che la nostra classe eredita dalla classe CAppDialog e quindi i metodi pubblici della classe padre e dei suoi antenati possono essere chiamati da istanze di CRssReader).



bool CRssReader::Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { if (!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!CreateEdit()) return ( false ); if (!CreateButton1()) return ( false ); if (!CreateButton2()) return ( false ); if (!CreateTitleView()) return ( false ); if (!CreateListView()) return ( false ); if (!CreateTextView()) return ( false ); return ( true ); }

Il secondo, è il metodo OnEvent(), la funzione abilita l'interattività assegnando eventi specifici a un controllo corrispondente e una funzione handler.

EVENT_MAP_BEGIN(CRssReader) ON_EVENT(ON_CHANGE,m_listview,OnChangeListView) ON_EVENT(ON_END_EDIT,m_edit,OnObjectEdit) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button1,OnClickButton1) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button2,OnClickButton2) EVENT_MAP_END(CAppDialog)





2.5. Metodi per l'inizializzazione dei controlli

I metodi protetti CreateEdit(), CreateButton1(), CreateButton2(), CreateTitleView(), CreateListView() e CreateTextView() vengono chiamati dalla funzione principale Create() per l'inizializzazione di un controllo corrispondente.

protected : bool CreateEdit( void ); bool CreateButton1( void ); bool CreateButton2( void ); bool CreateTitleView( void ); bool CreateListView( void ); bool CreateTextView( void );

È in ciascuna di queste funzioni che vengono impostate le dimensioni, la posizione e le proprietà (ad es. carattere, dimensione del carattere, colore, colore del bordo, tipo di bordo) di un controllo.

bool CRssReader::CreateEdit( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP; int x2=ClientAreaWidth()-INDENT_RIGHT; int y2=y1+EDIT_HEIGHT; if (!m_edit.Create(m_chart_id,m_name+ "Edit" ,m_subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_edit.Text( "Please enter the web address of an Rss feed" )) return ( false ); if (!m_edit.ReadOnly( false )) return ( false ); if (!Add(m_edit)) return ( false ); return ( true ); } bool CRssReader::CreateButton1( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP+(EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y); int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button1.Create(m_chart_id,m_name+ "Button1" ,m_subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button1.Text( "Reset" )) return ( false ); if (!m_button1.Font( "Comic Sans MS" )) return ( false ); if (!m_button1.FontSize( 8 )) return ( false ); if (!m_button1.Color( clrWhite )) return ( false ); if (!m_button1.ColorBackground( clrBlack )) return ( false ); if (!m_button1.ColorBorder( clrBlack )) return ( false ); if (!m_button1.Pressed( true )) return ( false ); if (!Add(m_button1)) return ( false ); return ( true ); } bool CRssReader::CreateButton2( void ) { int x1=(ClientAreaWidth()-INDENT_RIGHT)-BUTTON_WIDTH; int y1=INDENT_TOP+(EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y); int x2=ClientAreaWidth()-INDENT_RIGHT; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button2.Create(m_chart_id,m_name+ "Button2" ,m_subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button2.Text( "Update current feed" )) return ( false ); if (!m_button2.Font( "Comic Sans MS" )) return ( false ); if (!m_button2.FontSize( 8 )) return ( false ); if (!m_button2.Color( clrWhite )) return ( false ); if (!m_button2.ColorBackground( clrBlack )) return ( false ); if (!m_button2.ColorBorder( clrBlack )) return ( false ); if (!m_button2.Pressed( true )) return ( false ); if (!Add(m_button2)) return ( false ); return ( true ); } bool CRssReader::CreateTitleView( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP+(EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)+BUTTON_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y; int x2=ClientAreaWidth()-INDENT_RIGHT; int y2=y1+(EDIT_HEIGHT* 2 ); m_titleview.Current(); if (!m_titleview.Create(m_chart_id,m_name+ "TitleView" ,m_subwin,x1,y1,x2,y2)) { Print ( "error creating title view" ); return ( false ); } else { for ( int i= 0 ;i< 2 ;i++) { m_titleview.AddItem( " " ); } } if (!Add(m_titleview)) { Print ( "error adding title view" ); return ( false ); } return ( true ); } bool CRssReader::CreateListView( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP+((EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)* 2 )+ 20 +TEXTAREA_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y+BUTTON_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y; int x2=ClientAreaWidth()-INDENT_RIGHT; int y2=y1+LIST_HEIGHT; if (!m_listview.Create(m_chart_id,m_name+ "ListView" ,m_subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!Add(m_listview)) return ( false ); for ( int i= 0 ;i< 20 ;i++) if (!m_listview.AddItem( " " )) return ( false ); return ( true ); } bool CRssReader::CreateTextView( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP+((EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)* 2 )+ 20 +BUTTON_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y; int x2=ClientAreaWidth()-INDENT_RIGHT; int y2=y1+TEXTAREA_HEIGHT; m_textview.Current(); if (!m_textview.Create(m_chart_id,m_name+ "TextArea" ,m_subwin,x1,y1,x2,y2)) { Print ( "error creating text area view" ); return ( false ); } else { for ( int i= 0 ;i< 1 ;i++) { m_textview.AddItem( " " ); } m_textview.VScrolled( true ); ChartRedraw (); } if (!Add(m_textview)) { Print ( "error adding text area view" ); return ( false ); } return ( true ); }





2.6. Metodi per l'elaborazione dei documenti RSS

bool LoadDocument( string filename); int ItemNodesTotal( void ); void FreeDocumentTree( void );

2.6.1. LoadDocument()

Questa funzione ha un paio di ruoli importanti da svolgere. Il principale è l'elaborazione delle richieste web. LoadXmlFromUrlWebReq() viene chiamato per scaricare il file RSS.

Se questo viene completato correttamente, la funzione passa alla sua seconda attività di inizializzazione dei puntatori RssNode, ChannelNode e anche di riempimento dell'array ChannelChildnodes. È qui che vengono impostate le proprietà m_rssurl e m_shift. Una volta fatto tutto questo, la funzione restituisce true.

Se il file RSS non può essere scaricato, l'area del titolo, l'area di visualizzazione elenco e le sezioni dell'area di testo vengono cancellate da qualsiasi testo e viene visualizzato un messaggio di stato sulla barra del titolo. Questo è seguito dall'output di un messaggio di errore nella sezione dell'area di testo. Quindi la funzione restituisce false.

bool CRssReader::LoadDocument( string filename) { if (!m_xmldocument.loadXmlFromUrlWebReq(filename)) { m_textview.ItemsClear(); m_listview.ItemsClear(); m_titleview.ItemsClear(); CDialog::Caption( "Failed to load Feed" ); if (!m_textview.AddItem(m_xmldocument.GetErrorMsg())) Print ( "error displaying error message" ); return ( false ); } else { m_rssurl=filename; RssNode=m_xmldocument.getDocumentRoot(); ChannelNode=RssNode.FirstChild(); if ( CheckPointer (RssNode)== POINTER_INVALID || CheckPointer (ChannelNode)== POINTER_INVALID ) return ( false ); } ArrayResize (ChannelChildNodes,ChannelNode.Children().Total()); for ( int i= 0 ;i<ChannelNode.Children().Total();i++) { ChannelChildNodes[i]=ChannelNode.Children().At(i); } m_shift=ChannelNode.Children().Total()-ItemNodesTotal(); return ( true ); }





2.6.2. ItemNodesTotal()

Questa funzione di supporto viene utilizzata nel metodo LoadDocument(). Restituisce un valore intero che è il numero di nodi elemento discendenti del tag del canale.

Se non sono presenti nodi elemento, il documento sarà un documento RSS non valido e la funzione restituirà 0.

int CRssReader::ItemNodesTotal( void ) { int t= 0 ; for ( int i= 0 ;i<ChannelNode.Children().Total();i++) { if (ChannelChildNodes[i].getName()== "item" ) { t++; } else continue ; } return (t); }

2.6.3. FreeDocumentTree()

Questa funzione ripristina tutti i puntatori CEasyXmlNode.

Innanzitutto gli elementi dell'array ChannelChildnodes vengono eliminati chiamando il metodo Shutdown() della classe CArrayObj. L'array viene quindi liberato con una singola chiamata di ArrayFree().

Successivamente il puntatore al nodo del canale viene eliminato e l'albero dei documenti del parser easyxml viene cancellato. Queste azioni fanno in modo che i puntatori RssNode e ChannelNode diventino puntatori non danneggiati, motivo per cui a entrambi viene assegnato il valore NULL.

void CRssReader::FreeDocumentTree( void ) { ChannelNode.Children().Shutdown(); ArrayFree (ChannelChildNodes); RssNode.Children().Shutdown(); m_xmldocument.Clear(); m_shift= 0 ; RssNode= NULL ; ChannelNode= NULL ; }





2.7. Metodi per estrarre informazioni dalla struttura del documento

Queste funzioni servono per ottenere testo da un documento RSS.



string getChannelTitle( void ); string getTitle(CEasyXmlNode *Node); string getDescription(CEasyXmlNode *Node); string getDate(CEasyXmlNode *Node);

2.7.1. getChannelTitle()

Questa funzione recupera il titolo del canale corrente del documento RSS.



Inizia controllando la validità del puntatore del nodo canale. Se il puntatore è valido, esegue il ciclo di tutti i discendenti diretti del nodo canale alla ricerca del tag title.



Il ciclo for utilizza la proprietà m_shift per limitare il numero di discendenti dei nodi di canale da cui eseguire la ricerca. Se la funzione non riesce, restituisce NULL.

string CRssReader::getChannelTitle( void ) { string ret= NULL ; if (! CheckPointer (ChannelNode)== POINTER_INVALID ) { for ( int i= 0 ;i<m_shift;i++) { if (ChannelChildNodes[i].getName()== "title" ) { ret=ChannelChildNodes[i].getValue(); break ; } else continue ; } } return (ret); }





2.7.2. getTitle()

La funzione prende come input un puntatore a un tag elemento e attraversa i discendenti di quel tag alla ricerca di un tag title e ne restituisce il valore.



Le funzioni getDescription() e getDate() seguono lo stesso formato e funzionano in modo simile. Una chiamata riuscita della funzione restituisce un valore stringa, altrimenti NULL viene restituito come output.

string CRssReader::getTitle(CEasyXmlNode *Node) { int k=Node.Children().Total(); string n= NULL ; for ( int i= 0 ;i<k;i++) { CEasyXmlNode*subNode=Node.Children().At(i); if (subNode.getName()== "title" ) { n=subNode.getValue(); break ; } else continue ; } return (n); } string CRssReader::getDescription(CEasyXmlNode *Node) { int k=Node.Children().Total(); string n= NULL ; for ( int i= 0 ;i<k;i++) { CEasyXmlNode*subNode=Node.Children().At(i); if (subNode.getName()== "description" ) { n=subNode.getValue(); break ; } else continue ; } return (n); } string CRssReader::getDate(CEasyXmlNode *Node) { int k=Node.Children().Total(); string n= NULL ; for ( int i= 0 ;i<k;i++) { CEasyXmlNode*subNode=Node.Children().At(i); if (subNode.getName()== "pubDate" ) { n=subNode.getValue(); break ; } else continue ; } return (n); }





2.8. Metodi per la formattazione del testo

Queste funzioni servono per preparare il testo per l'output come oggetti di testo al fine di superare alcune delle limitazioni degli oggetti di testo.

bool FormatString( string v, string &array[], int n); string removeTags( string _string); string removeSpecialCharacters( string s_tring); int tagPosition( string _string, int w);

2.8.1. FormatString()

Questa è la funzione principale che prepara il testo estratto da un documento RSS per l'output nell'applicazione.

Fondamentalmente prende un valore di input stringa e divide il testo in righe di "n" caratteri. "n" è un valore intero del numero di caratteri in una singola riga di testo. Dopo ogni "n" caratteri nel testo, il codice cerca un posto adatto per inserire un nuovo carattere di avanzamento riga. Quindi l'intero valore stringa viene elaborato e i nuovi caratteri dell'avanzamento riga vengono inseriti nel testo originale.

La funzione StringSplit() viene utilizzata per creare una matrice di stringhe, ognuna delle quali non è più lunga "n" caratteri. La funzione restituisce un valore booleano e anche una matrice di valori stringa pronti per l'output.

bool CRssReader::FormatString( string v, string &array[], int n) { ushort ch[],space,fullstop,comma,semicolon,newlinefeed; string _s,_k; space= StringGetCharacter ( " " , 0 ); fullstop= StringGetCharacter ( "." , 0 ); comma= StringGetCharacter ( "," , 0 ); semicolon= StringGetCharacter ( ";" , 0 ); newlinefeed= StringGetCharacter ( "

" , 0 ); _k=removeTags(v); _s=removeSpecialCharacters(_k); int p= StringLen (_s); ArrayResize (ch,p+ 1 ); int d= StringToShortArray (_s,ch, 0 ,- 1 ); for ( int i= 1 ;i<d;i++) { int t=i%n; if (!t== 0 ) continue ; else { if (ch[(i/n)*n]==fullstop || ch[(i/n)*n]==semicolon || ch[(i/n)*n]==comma) { ArrayFill (ch,((i/n)*n)+ 1 , 1 ,newlinefeed); } else { for ( int k=i;k>= 0 ;k--) { if (ch[k]==space) { ArrayFill (ch,k, 1 ,newlinefeed); break ; } else continue ; } } } } _s= ShortArrayToString (ch, 0 ,- 1 ); int s= StringSplit (_s,newlinefeed,array); if (!s> 0 ) { return ( false );} return ( true ); }





2.8.2. removeTags()

Questa funzione è diventata una necessità dopo aver notato che un buon numero di documenti RSS contiene tag HTML all'interno dei nodi XML.

Alcuni documenti RSS vengono pubblicati in questo modo, poiché molte applicazioni di aggregazione RSS funzionano nel browser.

La funzione accetta un valore stringa e cerca i tag all'interno del testo. Se vengono trovati dei tag, la funzione scorre in loop ogni carattere del testo e memorizza la posizione di ogni carattere tag di apertura e chiusura nella matrice a 2 dimensioni a[][]. Questa matrice viene utilizzata per estrarre il testo tra i tag e viene restituita la stringa estratta. Se non viene trovato alcun tag, la stringa di input viene restituita così come è.

string CRssReader::removeTags( string _string) { string now= NULL ; if ( StringFind (_string, "<" , 0 )>- 1 ) { int v= 0 ,a[][ 2 ]; ArrayResize (a, 2024 ); for ( int i= 0 ;i< StringLen (_string);i++) { int t=tagPosition(_string,i); if (t> 0 ) { v++; a[v- 1 ][ 0 ]=i; a[v- 1 ][ 1 ]=t; } else continue ; } ArrayResize (a,v); for ( int i= 0 ;i<v- 1 ;i++) { now+= StringSubstr (_string,(a[i][ 1 ]+ 1 ),(a[i+ 1 ][ 0 ]-(a[i][ 1 ]+ 1 ))); } } else { now=_string; } return (now); }

Di seguito è riportato un esempio parziale di tale documento.

<item> <title>GIGABYTE X99-Gaming G1 WIFI Motherboard Review</title> <author>Ian Cutress</author> <description><![CDATA[ <p>The gaming motherboard range from a manufacturer is one with a lot of focus in terms of design and function due to the increase in gaming related PC sales. On the Haswell-E side of gaming, GIGABYTE is putting forward the X99-Gaming G1 WIFI at the top of its stack, and this is what we are reviewing today. </p> <p align= "center" ><a href= 'http://dynamic1.anandtech.com/www/delivery/ck.php?n=a1f2f01f&cb=582254849' target= '_blank' ><img src= 'http://dynamic1.anandtech.com/www/delivery/avw.php?zoneid=24&cb=582254849&n=a1f2f01f' border= '0' alt= '' /></a><img src= "http://toptenreviews.122.2o7.net/b/ss/tmn-test/1/H.27.3--NS/0" height= "1" width= "1" border= "0" alt= "" /></p>]]></description> <link>http: <pubDate>Thu, 18 Dec 2014 10 : 00 : 00 EDT</pubDate> <guid isPermaLink= "false" >tag:www.anandtech.com, 8788 :news</guid> <category><![CDATA[ Motherboards]]></category> </item>





2.8.3. removeSpecialCharacters()

Questa funzione sostituisce semplicemente alcune costanti di stringa con il carattere corretto.

Ad esempio, come carattere commerciale in alcuni documenti xml può essere rappresentato come "&". Questa funzione utilizza la funzione StringReplace() incorporata per sostituire questo tipo di eventi.

string CRssReader::removeSpecialCharacters( string s_tring) { string n=s_tring; StringReplace (n, "&" , "&" ); StringReplace (n, "'" , "'" ); StringReplace (n, " " , " " ); StringReplace (n, "“" , "\'" ); StringReplace (n, "”" , "\'" ); StringReplace (n, """ , "\"" ); StringReplace (n, "–" , "-" ); StringReplace (n, "’" , "'" ); StringReplace (n, ">" , "" ); return (n); }





2.8.4. tagPosition()

Si tratta di una funzione di aiuto chiamata nella funzione removeTags(). Prende come input una stringa e un valore intero.

Il valore intero di input rappresenta la posizione di un carattere nella stringa, da cui la funzione inizierà a cercare un carattere tag di apertura, ad es. "<". Se viene trovato un tag di apertura, la funzione inizia a cercare un tag di chiusura e restituisce come output la postazione del corrispondente carattere del tag di chiusura ">". Se non ci sono tag trovati, la funzione restituisce -1.

int CRssReader::tagPosition( string _string, int w) { int iClose=- 1 ; if ( StringCompare ( "<" , StringSubstr (_string,w, StringLen ( "<" )))== 0 ) { iClose= StringFind (_string, ">" ,w+ StringLen ( "<" )); } return (iClose); }





2.9. Metodi per la gestione degli eventi di controlli indipendenti

Queste funzioni gestiscono gli eventi acquisiti di un controllo specifico.



void OnChangeListView( void ); void OnObjectEdit( void ); void OnClickButton1( void ); void OnClickButton2( void ); };

2.9.1. OnChangeListView()

Si tratta di una funzione del gestore eventi che viene chiamata ogni volta che si fa clic su una delle voci di elenco nella sezione dell'area di visualizzazione elenco dell'applicazione.

La funzione è responsabile dell'abilitazione della visualizzazione del riepilogo della descrizione per alcuni contenuti a cui si fa riferimento nel documento RSS.

La funzione cancella l'area di testo e le sezioni dell'area del titolo di qualsiasi testo, recupera nuovi dati dall'albero del documento e li prepara per l'output. Tutto ciò si verifica solo se l'array ChannelChildnodes non è vuoto.

void CRssReader::OnChangeListView( void ) { int a= 0 ,k= 0 ,l= 0 ; a=m_listview.Current()+m_shift; if ( ArraySize (ChannelChildNodes)>a) { if (m_titleview.ItemsClear()) { if (!FormatString(getTitle(ChannelChildNodes[a]),m_titleareaoutput, 55 )) { return ; } else if ( ArraySize (m_titleareaoutput)> 0 ) { for (l= 0 ;l< ArraySize (m_titleareaoutput);l++) { m_titleview.AddItem(removeSpecialCharacters(m_titleareaoutput[l])); } } } if (m_textview.ItemsClear()) { if (!FormatString(getDescription(ChannelChildNodes[a]),m_textareaoutput, 35 )) return ; else if ( ArraySize (m_textareaoutput)> 0 ) { for (k= 0 ;k< ArraySize (m_textareaoutput);k++) { m_textview.AddItem(m_textareaoutput[k]); } m_textview.AddItem( " " ); m_textview.AddItem( "Date|" +getDate(ChannelChildNodes[a])); } else return ; } } }





2.9.2. OnObjectEdit()

La funzione del gestore viene chiamata ogni volta che un utente termina l'immissione di testo nell'area di input.

La funzione chiama il metodo LoadDocument(). Se il download ha esito positivo, il testo viene cancellato dall'intera applicazione. Successivamente, la didascalia viene modificata e il nuovo contenuto viene inseguito alla sezione dell'area di visualizzazione elenco.

void CRssReader::OnObjectEdit( void ) { string f=m_edit.Text(); if ( StringLen (f)> 0 ) { if ( ArraySize (ChannelChildNodes)< 1 ) { CDialog::Caption( "Loading..." ); if (LoadDocument(f)) { if (!CDialog::Caption(removeSpecialCharacters(getChannelTitle()))) Print ( "error changing caption" ); if (m_textview.ItemsClear() && m_listview.ItemsClear() && m_titleview.ItemsClear()) { for ( int i= 0 ;i<ItemNodesTotal()- 1 ;i++) { if (!m_listview.AddItem(removeSpecialCharacters( IntegerToString (i+ 1 )+ "." +getTitle(ChannelChildNodes[i+m_shift])))) { Print ( "can not add item to listview area" ); return ; } } } else { Print ( "text area/listview area not cleared" ); return ; } } else return ; } else { FreeDocumentTree(); CDialog::Caption( "Loading new RSS Feed..." ); if (LoadDocument(f)) { if (!CDialog::Caption(removeSpecialCharacters(getChannelTitle()))) Print ( "error changing caption" ); if (m_textview.ItemsClear() && m_listview.ItemsClear() && m_titleview.ItemsClear()) { for ( int i= 0 ;i<ItemNodesTotal()- 1 ;i++) { if (!m_listview.AddItem(removeSpecialCharacters( IntegerToString (i+ 1 )+ "." +getTitle(ChannelChildNodes[i+m_shift])))) { Print ( "can not add item to listview area" ); return ; } } } else { Print ( "text area/listview area not cleared" ); return ; } } else return ; } } else return ; }





2.9.3. OnClickButton1/2()

Questi gestori vengono chiamati ogni volta che un utente fa clic sui pulsanti di ripristino o verifica la disponibilità di aggiornamenti del feed.

Facendo clic sul pulsante di ripristino, la finestra di dialogo dell'app viene aggiornata allo stato in cui si trovava quando Expert Advisor è stato avviato per la prima volta.

Facendo clic sul pulsante "controlla aggiornamento feed" si verifica un richiamo del metodo load LoadDocument() e i dati del feed RSS verranno scaricati, aggiornando la sezione dell'area di visualizzazione elenco.

void CRssReader::OnClickButton1( void ) { if ( ArraySize (ChannelChildNodes)< 1 ) { if (!m_edit.Text( "Enter the web address of an Rss feed" )) Print ( "error changing edit text" ); if (!CDialog::Caption( "RSSReader" )) Print ( "error changing caption" ); if (m_textview.ItemsClear() && m_listview.ItemsClear() && m_titleview.ItemsClear()) { for ( int i= 0 ;i< 20 ;i++) { if (!m_listview.AddItem( " " )) Print ( "error adding to listview" ); } m_listview.VScrolled( true ); for ( int i= 0 ;i< 1 ;i++) { m_textview.AddItem( " " ); } m_textview.VScrolled( true ); for ( int i= 0 ;i< 2 ;i++) { m_titleview.AddItem( " " ); } return ; } } else { FreeDocumentTree(); if (!m_edit.Text( "Enter the web address of an Rss feed" )) Print ( "error changing edit text" ); if (!CDialog::Caption( "RSSReader" )) Print ( "error changing caption" ); if (m_textview.ItemsClear() && m_listview.ItemsClear() && m_titleview.ItemsClear()) { for ( int i= 0 ;i< 20 ;i++) { if (!m_listview.AddItem( " " )) Print ( "error adding to listview" ); } m_listview.VScrolled( true ); for ( int i= 0 ;i< 1 ;i++) { m_textview.AddItem( " " ); } m_textview.VScrolled( true ); for ( int i= 0 ;i< 2 ;i++) { m_titleview.AddItem( " " ); } return ; } } } void CRssReader::OnClickButton2( void ) { string f=m_rssurl; if ( ArraySize (ChannelChildNodes)< 1 ) return ; else { FreeDocumentTree(); CDialog::Caption( "Checking for RSS Feed update..." ); if (LoadDocument(f)) { if (!CDialog::Caption(removeSpecialCharacters(getChannelTitle()))) Print ( "error changing caption" ); if (m_textview.ItemsClear() && m_listview.ItemsClear() && m_titleview.ItemsClear()) { for ( int i= 0 ;i<ItemNodesTotal()- 1 ;i++) { if (!m_listview.AddItem(removeSpecialCharacters( IntegerToString (i+ 1 )+ "." +getTitle(ChannelChildNodes[i+m_shift])))) { Print ( "can not add item to listview area" ); return ; } } } else { Print ( "text area/listview area not cleared" ); return ; } } else return ; } }

Con questo si conclude la definizione della classe CRssReader.





2.10. Implementazione della classe CRssReader

class CRssReader : public CAppDialog { private : int m_shift; string m_rssurl; string m_textareaoutput[]; string m_titleareaoutput[]; CButton m_button1; CButton m_button2; CEdit m_edit; CTitleArea m_titleview; CListViewArea m_listview; CTextArea m_textview; CEasyXml m_xmldocument; CEasyXmlNode *RssNode; CEasyXmlNode *ChannelNode; CEasyXmlNode *ChannelChildNodes[]; public : CRssReader( void ); ~CRssReader( void ); virtual bool Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2); virtual bool OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); protected : bool CreateEdit( void ); bool CreateButton1( void ); bool CreateButton2( void ); bool CreateTitleView( void ); bool CreateListView( void ); bool CreateTextView( void ); bool LoadDocument( string filename); int ItemNodesTotal( void ); void FreeDocumentTree( void ); string getChannelTitle( void ); string getTitle(CEasyXmlNode *Node); string getDescription(CEasyXmlNode *Node); string getDate(CEasyXmlNode *Node); bool FormatString( string v, string &array[], int n); string removeTags( string _string); string removeSpecialCharacters( string s_tring); int tagPosition( string _string, int w); void OnChangeListView( void ); void OnObjectEdit( void ); void OnClickButton1( void ); void OnClickButton2( void ); }; EVENT_MAP_BEGIN(CRssReader) ON_EVENT(ON_CHANGE,m_listview,OnChangeListView) ON_EVENT(ON_END_EDIT,m_edit,OnObjectEdit) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button1,OnClickButton1) ON_EVENT(ON_CLICK,m_button2,OnClickButton2) EVENT_MAP_END(CAppDialog) CRssReader::CRssReader( void ) { } CRssReader::~CRssReader( void ) { } bool CRssReader::Create( const long chart, const string name, const int subwin, const int x1, const int y1, const int x2, const int y2) { if (!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!CreateEdit()) return ( false ); if (!CreateButton1()) return ( false ); if (!CreateButton2()) return ( false ); if (!CreateTitleView()) return ( false ); if (!CreateListView()) return ( false ); if (!CreateTextView()) return ( false ); return ( true ); } bool CRssReader::CreateEdit( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP; int x2=ClientAreaWidth()-INDENT_RIGHT; int y2=y1+EDIT_HEIGHT; if (!m_edit.Create(m_chart_id,m_name+ "Edit" ,m_subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_edit.Text( "Please enter the web address of an Rss feed" )) return ( false ); if (!m_edit.ReadOnly( false )) return ( false ); if (!Add(m_edit)) return ( false ); return ( true ); } bool CRssReader::CreateButton1( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP+(EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y); int x2=x1+BUTTON_WIDTH; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button1.Create(m_chart_id,m_name+ "Button1" ,m_subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button1.Text( "Reset" )) return ( false ); if (!m_button1.Font( "Comic Sans MS" )) return ( false ); if (!m_button1.FontSize( 8 )) return ( false ); if (!m_button1.Color( clrWhite )) return ( false ); if (!m_button1.ColorBackground( clrBlack )) return ( false ); if (!m_button1.ColorBorder( clrBlack )) return ( false ); if (!m_button1.Pressed( true )) return ( false ); if (!Add(m_button1)) return ( false ); return ( true ); } bool CRssReader::CreateButton2( void ) { int x1=(ClientAreaWidth()-INDENT_RIGHT)-BUTTON_WIDTH; int y1=INDENT_TOP+(EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y); int x2=ClientAreaWidth()-INDENT_RIGHT; int y2=y1+BUTTON_HEIGHT; if (!m_button2.Create(m_chart_id,m_name+ "Button2" ,m_subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!m_button2.Text( "Update current feed" )) return ( false ); if (!m_button2.Font( "Comic Sans MS" )) return ( false ); if (!m_button2.FontSize( 8 )) return ( false ); if (!m_button2.Color( clrWhite )) return ( false ); if (!m_button2.ColorBackground( clrBlack )) return ( false ); if (!m_button2.ColorBorder( clrBlack )) return ( false ); if (!m_button2.Pressed( true )) return ( false ); if (!Add(m_button2)) return ( false ); return ( true ); } bool CRssReader::CreateTitleView( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP+(EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)+BUTTON_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y; int x2=ClientAreaWidth()-INDENT_RIGHT; int y2=y1+(EDIT_HEIGHT* 2 ); m_titleview.Current(); if (!m_titleview.Create(m_chart_id,m_name+ "TitleView" ,m_subwin,x1,y1,x2,y2)) { Print ( "error creating title view" ); return ( false ); } else { for ( int i= 0 ;i< 2 ;i++) { m_titleview.AddItem( " " ); } } if (!Add(m_titleview)) { Print ( "error adding title view" ); return ( false ); } return ( true ); } bool CRssReader::CreateListView( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP+((EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)* 2 )+ 20 +TEXTAREA_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y+BUTTON_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y; int x2=ClientAreaWidth()-INDENT_RIGHT; int y2=y1+LIST_HEIGHT; if (!m_listview.Create(m_chart_id,m_name+ "ListView" ,m_subwin,x1,y1,x2,y2)) return ( false ); if (!Add(m_listview)) return ( false ); for ( int i= 0 ;i< 20 ;i++) if (!m_listview.AddItem( " " )) return ( false ); return ( true ); } bool CRssReader::CreateTextView( void ) { int x1=INDENT_LEFT; int y1=INDENT_TOP+((EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)* 2 )+ 20 +BUTTON_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y; int x2=ClientAreaWidth()-INDENT_RIGHT; int y2=y1+TEXTAREA_HEIGHT; m_textview.Current(); if (!m_textview.Create(m_chart_id,m_name+ "TextArea" ,m_subwin,x1,y1,x2,y2)) { Print ( "error creating text area view" ); return ( false ); } else { for ( int i= 0 ;i< 1 ;i++) { m_textview.AddItem( " " ); } m_textview.VScrolled( true ); ChartRedraw (); } if (!Add(m_textview)) { Print ( "error adding text area view" ); return ( false ); } return ( true ); } bool CRssReader::LoadDocument( string filename) { if (!m_xmldocument.loadXmlFromUrlWebReq(filename)) { m_textview.ItemsClear(); m_listview.ItemsClear(); m_titleview.ItemsClear(); CDialog::Caption( "Failed to load Feed" ); if (!m_textview.AddItem(m_xmldocument.GetErrorMsg())) Print ( "error displaying error message" ); return ( false ); } else { m_rssurl=filename; RssNode=m_xmldocument.getDocumentRoot(); ChannelNode=RssNode.FirstChild(); if ( CheckPointer (RssNode)== POINTER_INVALID || CheckPointer (ChannelNode)== POINTER_INVALID ) return ( false ); } ArrayResize (ChannelChildNodes,ChannelNode.Children().Total()); for ( int i= 0 ;i<ChannelNode.Children().Total();i++) { ChannelChildNodes[i]=ChannelNode.Children().At(i); } m_shift=ChannelNode.Children().Total()-ItemNodesTotal(); return ( true ); } int CRssReader::ItemNodesTotal( void ) { int t= 0 ; for ( int i= 0 ;i<ChannelNode.Children().Total();i++) { if (ChannelChildNodes[i].getName()== "item" ) { t++; } else continue ; } return (t); } void CRssReader::FreeDocumentTree( void ) { ChannelNode.Children().Shutdown(); ArrayFree (ChannelChildNodes); RssNode.Children().Shutdown(); m_xmldocument.Clear(); m_shift= 0 ; RssNode= NULL ; ChannelNode= NULL ; } string CRssReader::getChannelTitle( void ) { string ret= NULL ; if (! CheckPointer (ChannelNode)== POINTER_INVALID ) { for ( int i= 0 ;i<m_shift;i++) { if (ChannelChildNodes[i].getName()== "title" ) { ret=ChannelChildNodes[i].getValue(); break ; } else continue ; } } return (ret); } string CRssReader::getTitle(CEasyXmlNode *Node) { int k=Node.Children().Total(); string n= NULL ; for ( int i= 0 ;i<k;i++) { CEasyXmlNode*subNode=Node.Children().At(i); if (subNode.getName()== "title" ) { n=subNode.getValue(); break ; } else continue ; } return (n); } string CRssReader::getDescription(CEasyXmlNode *Node) { int k=Node.Children().Total(); string n= NULL ; for ( int i= 0 ;i<k;i++) { CEasyXmlNode*subNode=Node.Children().At(i); if (subNode.getName()== "description" ) { n=subNode.getValue(); break ; } else continue ; } return (n); } string CRssReader::getDate(CEasyXmlNode *Node) { int k=Node.Children().Total(); string n= NULL ; for ( int i= 0 ;i<k;i++) { CEasyXmlNode*subNode=Node.Children().At(i); if (subNode.getName()== "pubDate" ) { n=subNode.getValue(); break ; } else continue ; } return (n); } bool CRssReader::FormatString( string v, string &array[], int n) { ushort ch[],space,fullstop,comma,semicolon,newlinefeed; string _s,_k; space= StringGetCharacter ( " " , 0 ); fullstop= StringGetCharacter ( "." , 0 ); comma= StringGetCharacter ( "," , 0 ); semicolon= StringGetCharacter ( ";" , 0 ); newlinefeed= StringGetCharacter ( "

" , 0 ); _k=removeTags(v); _s=removeSpecialCharacters(_k); int p= StringLen (_s); ArrayResize (ch,p+ 1 ); int d= StringToShortArray (_s,ch, 0 ,- 1 ); for ( int i= 1 ;i<d;i++) { int t=i%n; if (!t== 0 ) continue ; else { if (ch[(i/n)*n]==fullstop || ch[(i/n)*n]==semicolon || ch[(i/n)*n]==comma) { ArrayFill (ch,((i/n)*n)+ 1 , 1 ,newlinefeed); } else { for ( int k=i;k>= 0 ;k--) { if (ch[k]==space) { ArrayFill (ch,k, 1 ,newlinefeed); break ; } else continue ; } } } } _s= ShortArrayToString (ch, 0 ,- 1 ); int s= StringSplit (_s,newlinefeed,array); if (!s> 0 ) { return ( false );} return ( true ); } string CRssReader::removeSpecialCharacters( string s_tring) { string n=s_tring; StringReplace (n, "&" , "&" ); StringReplace (n, "'" , "'" ); StringReplace (n, " " , " " ); StringReplace (n, "“" , "\'" ); StringReplace (n, "”" , "\'" ); StringReplace (n, """ , "\"" ); StringReplace (n, "–" , "-" ); StringReplace (n, "’" , "'" ); StringReplace (n, ">" , "" ); return (n); } string CRssReader::removeTags( string _string) { string now= NULL ; if ( StringFind (_string, "<" , 0 )>- 1 ) { int v= 0 ,a[][ 2 ]; ArrayResize (a, 2024 ); for ( int i= 0 ;i< StringLen (_string);i++) { int t=tagPosition(_string,i); if (t> 0 ) { v++; a[v- 1 ][ 0 ]=i; a[v- 1 ][ 1 ]=t; } else continue ; } ArrayResize (a,v); for ( int i= 0 ;i<v- 1 ;i++) { now+= StringSubstr (_string,(a[i][ 1 ]+ 1 ),(a[i+ 1 ][ 0 ]-(a[i][ 1 ]+ 1 ))); } } else { now=_string; } return (now); } int CRssReader::tagPosition( string _string, int w) { int iClose=- 1 ; if ( StringCompare ( "<" , StringSubstr (_string,w, StringLen ( "<" )))== 0 ) { iClose= StringFind (_string, ">" ,w+ StringLen ( "<" )); } return (iClose); } void CRssReader::OnChangeListView( void ) { int a= 0 ,k= 0 ,l= 0 ; a=m_listview.Current()+m_shift; if ( ArraySize (ChannelChildNodes)>a) { if (m_titleview.ItemsClear()) { if (!FormatString(getTitle(ChannelChildNodes[a]),m_titleareaoutput, 55 )) { return ; } else if ( ArraySize (m_titleareaoutput)> 0 ) { for (l= 0 ;l< ArraySize (m_titleareaoutput);l++) { m_titleview.AddItem(removeSpecialCharacters(m_titleareaoutput[l])); } } } if (m_textview.ItemsClear()) { if (!FormatString(getDescription(ChannelChildNodes[a]),m_textareaoutput, 35 )) return ; else if ( ArraySize (m_textareaoutput)> 0 ) { for (k= 0 ;k< ArraySize (m_textareaoutput);k++) { m_textview.AddItem(m_textareaoutput[k]); } m_textview.AddItem( " " ); m_textview.AddItem( "Date|" +getDate(ChannelChildNodes[a])); } else return ; } } } void CRssReader::OnObjectEdit( void ) { string f=m_edit.Text(); if ( StringLen (f)> 0 ) { if ( ArraySize (ChannelChildNodes)< 1 ) { CDialog::Caption( "Loading..." ); if (LoadDocument(f)) { if (!CDialog::Caption(removeSpecialCharacters(getChannelTitle()))) Print ( "error changing caption" ); if (m_textview.ItemsClear() && m_listview.ItemsClear() && m_titleview.ItemsClear()) { for ( int i= 0 ;i<ItemNodesTotal()- 1 ;i++) { if (!m_listview.AddItem(removeSpecialCharacters( IntegerToString (i+ 1 )+ "." +getTitle(ChannelChildNodes[i+m_shift])))) { Print ( "can not add item to listview area" ); return ; } } } else { Print ( "text area/listview area not cleared" ); return ; } } else return ; } else { FreeDocumentTree(); CDialog::Caption( "Loading new RSS Feed..." ); if (LoadDocument(f)) { if (!CDialog::Caption(removeSpecialCharacters(getChannelTitle()))) Print ( "error changing caption" ); if (m_textview.ItemsClear() && m_listview.ItemsClear() && m_titleview.ItemsClear()) { for ( int i= 0 ;i<ItemNodesTotal()- 1 ;i++) { if (!m_listview.AddItem(removeSpecialCharacters( IntegerToString (i+ 1 )+ "." +getTitle(ChannelChildNodes[i+m_shift])))) { Print ( "can not add item to listview area" ); return ; } } } else { Print ( "text area/listview area not cleared" ); return ; } } else return ; } } else return ; } void CRssReader::OnClickButton1( void ) { if ( ArraySize (ChannelChildNodes)< 1 ) { if (!m_edit.Text( "Enter the web address of an Rss feed" )) Print ( "error changing edit text" ); if (!CDialog::Caption( "RSSReader" )) Print ( "error changing caption" ); if (m_textview.ItemsClear() && m_listview.ItemsClear() && m_titleview.ItemsClear()) { for ( int i= 0 ;i< 20 ;i++) { if (!m_listview.AddItem( " " )) Print ( "error adding to listview" ); } m_listview.VScrolled( true ); for ( int i= 0 ;i< 1 ;i++) { m_textview.AddItem( " " ); } m_textview.VScrolled( true ); for ( int i= 0 ;i< 2 ;i++) { m_titleview.AddItem( " " ); } return ; } } else { FreeDocumentTree(); if (!m_edit.Text( "Enter the web address of an Rss feed" )) Print ( "error changing edit text" ); if (!CDialog::Caption( "RSSReader" )) Print ( "error changing caption" ); if (m_textview.ItemsClear() && m_listview.ItemsClear() && m_titleview.ItemsClear()) { for ( int i= 0 ;i< 20 ;i++) { if (!m_listview.AddItem( " " )) Print ( "error adding to listview" ); } m_listview.VScrolled( true ); for ( int i= 0 ;i< 1 ;i++) { m_textview.AddItem( " " ); } m_textview.VScrolled( true ); for ( int i= 0 ;i< 2 ;i++) { m_titleview.AddItem( " " ); } return ; } } } void CRssReader::OnClickButton2( void ) { string f=m_rssurl; if ( ArraySize (ChannelChildNodes)< 1 ) return ; else { FreeDocumentTree(); CDialog::Caption( "Checking for RSS Feed update..." ); if (LoadDocument(f)) { if (!CDialog::Caption(removeSpecialCharacters(getChannelTitle()))) Print ( "error changing caption" ); if (m_textview.ItemsClear() && m_listview.ItemsClear() && m_titleview.ItemsClear()) { for ( int i= 0 ;i<ItemNodesTotal()- 1 ;i++) { if (!m_listview.AddItem(removeSpecialCharacters( IntegerToString (i+ 1 )+ "." +getTitle(ChannelChildNodes[i+m_shift])))) { Print ( "can not add item to listview area" ); return ; } } } else { Print ( "text area/listview area not cleared" ); return ; } } else return ; } }

Ora può essere utilizzato nel codice di Expert Advisor.





2.11. Il codice di Expert Advisor

L'Expert Advisor non ha variabili di input poiché l'applicazione è pensata per essere interamente interattiva.

Per prima cosa dichiariamo una variabile globale che è un'istanza della classe CRssReader. Nella funzione OnInit() inizializziamo la finestra di dialogo dell'applicazione con una chiamata al metodo Create() principale. Se l'1 esito positivo, viene chiamato il metodo Run() di una classe ancestor.

Nella funzione OnDeinit() viene chiamato il metodo Destroy() della classe padre per eliminare l'intera applicazione e rimuovere Expert Advisor dal grafico.

La funzione OnChartEvent() contiene una chiamata a un metodo antenato della classe CRssReader, che gestirà l'elaborazione di tutti gli eventi.

CRssReader ExtDialog; int OnInit () { if (!ExtDialog.Create( 0 , "RSSReader" , 0 , 20 , 20 , 518 , 394 )) return ( INIT_FAILED ); ExtDialog.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ExtDialog.Destroy(reason); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); }

Il codice deve quindi essere compilato e il programma sarà pronto per l'uso.

Quando RssReader.mq5 Expert Advisor viene caricato su un grafico, viene visualizzata una finestra di dialogo vuota dell'applicazione come segue:





Fig. 2. ScreenShot della finestra di dialogo vuota dell'app di RssReader Expert Advisor



Inserisci un indirizzo web e il contenuto RSS verrà caricato nella finestra di dialogo dell'applicazione, come illustrato dall'immagine seguente:





Fig. 3. RssReader EA che lavora nel terminale



Ho testato il programma con una vasta gamma di feed RSS. L'unico problema che ho osservato era legato alla visualizzazione di alcuni caratteri indesiderati, per lo più il risultato di documenti RSS contenenti caratteri che di solito si trovano nei documenti HTML.



Ho anche notato che la modifica del periodo di un grafico mentre l'applicazione è in esecuzione, causa la reinizializzazione dell'EA e può comportare che i controlli dell'applicazione non vengano disegnati correttamente.



Non sono stato in grado di correggere questo comportamento, quindi il mio consiglio è di evitare di cambiare il periodo del grafico quando è in esecuzione il programma RSS Reader.





Conclusione

Abbiamo completato la creazione di un'applicazione RSS Reader interamente interattiva per MetaTrader 5, utilizzando tecniche di programmazione orientate agli oggetti.

Ci sono molte più funzionalità che potrebbero essere aggiunte all'applicazione e sono sicuro che ci sono molti altri modi in cui l'interfaccia utente può essere organizzata. Spero che quelli con capacità di progettazione della GUI dell'applicazione possibilmente migliori miglioreranno l'applicazione e condivideranno le loro creazioni.

P.S. Si prega di notare che il file easyxml.mqh disponibile per il download qui non è lo stesso di quello disponibile nella Code Base, contiene modifiche già menzionate nell'articolo. Tutti i include necessari sono nel file RssReader.zip.



