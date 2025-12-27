- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|131
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|5.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
RoboForex-Pro-3
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|2.93 × 67
|
Weltrade-Live
|4.43 × 428
|
BlackwellGlobal2-Live3
|7.45 × 117
This signal runs a conservative Gold (XAUUSD) trading bot designed with strict risk controls and capital preservation as the primary objective.
The strategy operates with a maximum total account risk of approximately 6%, using selective entries, predefined stop losses, and controlled exposure.
Trades are taken only when conditions align, prioritising stability and longevity over high-frequency or high-risk trading.
This signal is suitable for traders seeking a lower-risk, systematic approach to Gold, with disciplined execution and transparent risk management.
Broker Recommendation
For optimal execution and spreads, we recommend Moneta Markets.
Sign up as part of our team and receive your first month’s signal subscription refunded.