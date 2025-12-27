SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold Trader Conservative
Nick Coyle

Gold Trader Conservative

Nick Coyle
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
0%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
11
Bénéfice trades:
7 (63.63%)
Perte trades:
4 (36.36%)
Meilleure transaction:
32.80 USD
Pire transaction:
-3.00 USD
Bénéfice brut:
140.74 USD (6 214 pips)
Perte brute:
-10.10 USD (452 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (36.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
36.12 USD (2)
Ratio de Sharpe:
1.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
33 minutes
Facteur de récupération:
43.55
Longs trades:
11 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
13.93
Rendement attendu:
11.88 USD
Bénéfice moyen:
20.11 USD
Perte moyenne:
-2.53 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-3.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-3.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.50%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.00 USD
Maximal:
3.00 USD (0.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 131
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +32.80 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +36.12 USD
Perte consécutive maximale: -3.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
2.93 × 67
Weltrade-Live
4.43 × 428
BlackwellGlobal2-Live3
7.45 × 117
This signal runs a conservative Gold (XAUUSD) trading bot designed with strict risk controls and capital preservation as the primary objective.

The strategy operates with a maximum total account risk of approximately 6%, using selective entries, predefined stop losses, and controlled exposure.

Trades are taken only when conditions align, prioritising stability and longevity over high-frequency or high-risk trading.

This signal is suitable for traders seeking a lower-risk, systematic approach to Gold, with disciplined execution and transparent risk management.

Broker Recommendation

For optimal execution and spreads, we recommend Moneta Markets.

Sign up as part of our team and receive your first month’s signal subscription refunded.

👉 https://mmsa.ltd/qYr2U3


Aucun avis
2025.12.27 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 06:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
