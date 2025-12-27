SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Trader Conservative
Nick Coyle

Gold Trader Conservative

Nick Coyle
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
0%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
7 (63.63%)
Loss Trade:
4 (36.36%)
Best Trade:
32.80 USD
Worst Trade:
-3.00 USD
Profitto lordo:
140.74 USD (6 214 pips)
Perdita lorda:
-10.10 USD (452 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (36.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.12 USD (2)
Indice di Sharpe:
1.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
43.55
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
13.93
Profitto previsto:
11.88 USD
Profitto medio:
20.11 USD
Perdita media:
-2.53 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.00 USD (1)
Crescita mensile:
4.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.00 USD
Massimale:
3.00 USD (0.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 131
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.80 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +36.12 USD
Massima perdita consecutiva: -3.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
2.93 × 67
Weltrade-Live
4.43 × 428
BlackwellGlobal2-Live3
7.45 × 117
This signal runs a conservative Gold (XAUUSD) trading bot designed with strict risk controls and capital preservation as the primary objective.

The strategy operates with a maximum total account risk of approximately 6%, using selective entries, predefined stop losses, and controlled exposure.

Trades are taken only when conditions align, prioritising stability and longevity over high-frequency or high-risk trading.

This signal is suitable for traders seeking a lower-risk, systematic approach to Gold, with disciplined execution and transparent risk management.

Broker Recommendation

For optimal execution and spreads, we recommend Moneta Markets.

Sign up as part of our team and receive your first month’s signal subscription refunded.

👉 https://mmsa.ltd/qYr2U3


Non ci sono recensioni
2025.12.27 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 06:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
