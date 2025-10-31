SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / USD1000
xiao xiao

USD1000

xiao xiao
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 531%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
230
Bénéfice trades:
109 (47.39%)
Perte trades:
121 (52.61%)
Meilleure transaction:
3 411.00 USD
Pire transaction:
-871.00 USD
Bénéfice brut:
20 212.01 USD (705 991 pips)
Perte brute:
-14 893.12 USD (808 136 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (7 000.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 000.37 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
44.99%
Charge de dépôt maximale:
88.46%
Dernier trade:
26 il y a des minutes
Trades par semaine:
230
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.99
Longs trades:
113 (49.13%)
Courts trades:
117 (50.87%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
23.13 USD
Bénéfice moyen:
185.43 USD
Perte moyenne:
-123.08 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-2 000.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 055.00 USD (4)
Croissance mensuelle:
531.43%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
716.73 USD
Maximal:
2 666.36 USD (65.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.60% (1 448.14 USD)
Par fonds propres:
24.13% (852.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 142
BTCUSD 29
USDJPY 14
GBPJPY 12
EURUSD 10
GBPUSD 9
USDCHF 8
EURJPY 3
USDCAD 2
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5.3K
BTCUSD -385
USDJPY 734
GBPJPY -150
EURUSD -190
GBPUSD 110
USDCHF 40
EURJPY -84
USDCAD -74
US30 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 7.9K
BTCUSD -114K
USDJPY 1.8K
GBPJPY -121
EURUSD 513
GBPUSD 201
USDCHF 363
EURJPY -554
USDCAD 544
US30 1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 411.00 USD
Pire transaction: -871 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +7 000.37 USD
Perte consécutive maximale: -2 000.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.28 × 74
ICMarketsSC-Live06
0.33 × 3201
ICMarketsSC-Live09
0.37 × 43
ForexTimeFXTM-ECN
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.41 × 133
LeadCapitalCorp-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.55 × 522
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
TurnkeyGlobal-Demo
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.13 × 1256
ICMarketsSC-Live23
1.15 × 91
VantageInternational-Live 4
1.17 × 30
ICMarketsSC-Live02
1.25 × 4
Hankotrade-Live
1.33 × 6
ICMarketsSC-Live12
1.33 × 12
ICMarketsSC-Live07
1.34 × 2448
ICMarketsSC-Live11
1.48 × 847
ICMarketsSC-Live27
1.71 × 196
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
74 plus...
由2025年10月26号开始，1000美金挑战赛，每个月赚1倍利润，加油完成。
2025.10.31 16:18
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 16:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 16:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.31 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
