Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live04 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 1 NewWinFx-REAL 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 9 VTMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live18 0.28 × 74 ICMarketsSC-Live06 0.33 × 3201 ICMarketsSC-Live09 0.37 × 43 ForexTimeFXTM-ECN 0.40 × 5 ICMarketsSC-Live19 0.41 × 133 LeadCapitalCorp-Live 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live08 0.55 × 522 ICMarkets-Live10 0.67 × 3 TurnkeyGlobal-Demo 0.75 × 4 ICMarketsSC-Live04 1.13 × 1256 ICMarketsSC-Live23 1.15 × 91 VantageInternational-Live 4 1.17 × 30 ICMarketsSC-Live02 1.25 × 4 Hankotrade-Live 1.33 × 6 ICMarketsSC-Live12 1.33 × 12 ICMarketsSC-Live07 1.34 × 2448 ICMarketsSC-Live11 1.48 × 847 ICMarketsSC-Live27 1.71 × 196 ICMarketsSC-Live20 1.81 × 79 74 plus...