- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
227
Profit Trade:
109 (48.01%)
Loss Trade:
118 (51.98%)
Best Trade:
3 411.00 USD
Worst Trade:
-871.00 USD
Profitto lordo:
20 212.01 USD (705 991 pips)
Perdita lorda:
-13 577.12 USD (806 843 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (7 000.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 000.37 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
52.04%
Massimo carico di deposito:
88.46%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
228
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.49
Long Trade:
113 (49.78%)
Short Trade:
114 (50.22%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
29.23 USD
Profitto medio:
185.43 USD
Perdita media:
-115.06 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-2 000.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 000.60 USD (10)
Crescita mensile:
662.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
716.73 USD
Massimale:
2 666.36 USD (65.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.60% (1 448.14 USD)
Per equità:
24.13% (852.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|139
|BTCUSD
|29
|USDJPY
|14
|GBPJPY
|12
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|9
|USDCHF
|8
|EURJPY
|3
|USDCAD
|2
|US30
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.6K
|BTCUSD
|-385
|USDJPY
|734
|GBPJPY
|-150
|EURUSD
|-190
|GBPUSD
|110
|USDCHF
|40
|EURJPY
|-84
|USDCAD
|-74
|US30
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.2K
|BTCUSD
|-114K
|USDJPY
|1.8K
|GBPJPY
|-121
|EURUSD
|513
|GBPUSD
|201
|USDCHF
|363
|EURJPY
|-554
|USDCAD
|544
|US30
|1.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 411.00 USD
Worst Trade: -871 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +7 000.37 USD
Massima perdita consecutiva: -2 000.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 9
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.28 × 74
|
ICMarketsSC-Live06
|0.33 × 3201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.37 × 43
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.41 × 133
|
LeadCapitalCorp-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.55 × 522
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|1.13 × 1256
|
ICMarketsSC-Live23
|1.15 × 91
|
VantageInternational-Live 4
|1.17 × 30
|
ICMarketsSC-Live02
|1.25 × 4
|
Hankotrade-Live
|1.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|1.33 × 12
|
ICMarketsSC-Live07
|1.34 × 2448
|
ICMarketsSC-Live11
|1.48 × 847
|
ICMarketsSC-Live27
|1.71 × 196
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 79
由2025年10月26号开始，1000美金挑战赛，每个月赚1倍利润，加油完成。
