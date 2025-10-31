SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / USD1000
xiao xiao

USD1000

xiao xiao
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 663%
ICMarketsSC-Live11
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
227
Profit Trade:
109 (48.01%)
Loss Trade:
118 (51.98%)
Best Trade:
3 411.00 USD
Worst Trade:
-871.00 USD
Profitto lordo:
20 212.01 USD (705 991 pips)
Perdita lorda:
-13 577.12 USD (806 843 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (7 000.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 000.37 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
52.04%
Massimo carico di deposito:
88.46%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
228
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.49
Long Trade:
113 (49.78%)
Short Trade:
114 (50.22%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
29.23 USD
Profitto medio:
185.43 USD
Perdita media:
-115.06 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-2 000.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 000.60 USD (10)
Crescita mensile:
662.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
716.73 USD
Massimale:
2 666.36 USD (65.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.60% (1 448.14 USD)
Per equità:
24.13% (852.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 139
BTCUSD 29
USDJPY 14
GBPJPY 12
EURUSD 10
GBPUSD 9
USDCHF 8
EURJPY 3
USDCAD 2
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6.6K
BTCUSD -385
USDJPY 734
GBPJPY -150
EURUSD -190
GBPUSD 110
USDCHF 40
EURJPY -84
USDCAD -74
US30 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9.2K
BTCUSD -114K
USDJPY 1.8K
GBPJPY -121
EURUSD 513
GBPUSD 201
USDCHF 363
EURJPY -554
USDCAD 544
US30 1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 411.00 USD
Worst Trade: -871 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +7 000.37 USD
Massima perdita consecutiva: -2 000.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.28 × 74
ICMarketsSC-Live06
0.33 × 3201
ICMarketsSC-Live09
0.37 × 43
ForexTimeFXTM-ECN
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.41 × 133
LeadCapitalCorp-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.55 × 522
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
TurnkeyGlobal-Demo
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.13 × 1256
ICMarketsSC-Live23
1.15 × 91
VantageInternational-Live 4
1.17 × 30
ICMarketsSC-Live02
1.25 × 4
Hankotrade-Live
1.33 × 6
ICMarketsSC-Live12
1.33 × 12
ICMarketsSC-Live07
1.34 × 2448
ICMarketsSC-Live11
1.48 × 847
ICMarketsSC-Live27
1.71 × 196
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
74 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
由2025年10月26号开始，1000美金挑战赛，每个月赚1倍利润，加油完成。
Non ci sono recensioni
2025.10.31 16:18
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 16:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 16:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.31 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
USD1000
30USD al mese
663%
0
0
USD
6.7K
USD
1
0%
227
48%
52%
1.48
29.23
USD
84%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.