- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
223
Kârla kapanan işlemler:
106 (47.53%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (52.47%)
En iyi işlem:
3 411.00 USD
En kötü işlem:
-871.00 USD
Brüt kâr:
20 127.07 USD (690 037 pips)
Brüt zarar:
-12 838.12 USD (806 112 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (448.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 915.43 USD (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
65.10%
Maks. mevduat yükü:
88.46%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
224
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.73
Alış işlemleri:
112 (50.22%)
Satış işlemleri:
111 (49.78%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
32.69 USD
Ortalama kâr:
189.88 USD
Ortalama zarar:
-109.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-2 000.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 000.60 USD (10)
Aylık büyüme:
728.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
716.73 USD
Maksimum:
2 666.36 USD (65.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.60% (1 448.14 USD)
Varlığa göre:
24.13% (852.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|BTCUSD
|28
|USDJPY
|14
|GBPJPY
|12
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|9
|USDCHF
|8
|EURJPY
|3
|USDCAD
|2
|US30
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7.3K
|BTCUSD
|-400
|USDJPY
|734
|GBPJPY
|-150
|EURUSD
|-190
|GBPUSD
|110
|USDCHF
|40
|EURJPY
|-84
|USDCAD
|-74
|US30
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9.2K
|BTCUSD
|-129K
|USDJPY
|1.8K
|GBPJPY
|-121
|EURUSD
|513
|GBPUSD
|201
|USDCHF
|363
|EURJPY
|-554
|USDCAD
|544
|US30
|1.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 411.00 USD
En kötü işlem: -871 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +448.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 000.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 9
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.28 × 74
|
ICMarketsSC-Live06
|0.33 × 3201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.37 × 43
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.41 × 133
|
LeadCapitalCorp-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.55 × 522
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 3
|
TurnkeyGlobal-Demo
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|1.13 × 1256
|
ICMarketsSC-Live23
|1.15 × 91
|
VantageInternational-Live 4
|1.17 × 30
|
ICMarketsSC-Live02
|1.25 × 4
|
Hankotrade-Live
|1.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|1.33 × 12
|
ICMarketsSC-Live07
|1.34 × 2448
|
ICMarketsSC-Live11
|1.48 × 847
|
ICMarketsSC-Live27
|1.71 × 196
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 79
由2025年10月26号开始，1000美金挑战赛，每个月赚1倍利润，加油完成。
