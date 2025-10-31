SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / USD1000
xiao xiao

USD1000

xiao xiao
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 728%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
223
Kârla kapanan işlemler:
106 (47.53%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (52.47%)
En iyi işlem:
3 411.00 USD
En kötü işlem:
-871.00 USD
Brüt kâr:
20 127.07 USD (690 037 pips)
Brüt zarar:
-12 838.12 USD (806 112 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (448.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 915.43 USD (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
65.10%
Maks. mevduat yükü:
88.46%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
224
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.73
Alış işlemleri:
112 (50.22%)
Satış işlemleri:
111 (49.78%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
32.69 USD
Ortalama kâr:
189.88 USD
Ortalama zarar:
-109.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-2 000.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 000.60 USD (10)
Aylık büyüme:
728.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
716.73 USD
Maksimum:
2 666.36 USD (65.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.60% (1 448.14 USD)
Varlığa göre:
24.13% (852.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 136
BTCUSD 28
USDJPY 14
GBPJPY 12
EURUSD 10
GBPUSD 9
USDCHF 8
EURJPY 3
USDCAD 2
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7.3K
BTCUSD -400
USDJPY 734
GBPJPY -150
EURUSD -190
GBPUSD 110
USDCHF 40
EURJPY -84
USDCAD -74
US30 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.2K
BTCUSD -129K
USDJPY 1.8K
GBPJPY -121
EURUSD 513
GBPUSD 201
USDCHF 363
EURJPY -554
USDCAD 544
US30 1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 411.00 USD
En kötü işlem: -871 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +448.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 000.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.28 × 74
ICMarketsSC-Live06
0.33 × 3201
ICMarketsSC-Live09
0.37 × 43
ForexTimeFXTM-ECN
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.41 × 133
LeadCapitalCorp-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.55 × 522
ICMarkets-Live10
0.67 × 3
TurnkeyGlobal-Demo
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.13 × 1256
ICMarketsSC-Live23
1.15 × 91
VantageInternational-Live 4
1.17 × 30
ICMarketsSC-Live02
1.25 × 4
Hankotrade-Live
1.33 × 6
ICMarketsSC-Live12
1.33 × 12
ICMarketsSC-Live07
1.34 × 2448
ICMarketsSC-Live11
1.48 × 847
ICMarketsSC-Live27
1.71 × 196
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 79
74 daha fazla...
由2025年10月26号开始，1000美金挑战赛，每个月赚1倍利润，加油完成。
İnceleme yok
2025.10.31 16:18
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.31 16:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 16:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.31 15:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
