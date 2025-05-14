SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Velocity Algo MT5
Phinnustda Warrarungruengskul

Velocity Algo MT5

Phinnustda Warrarungruengskul
0 avis
Fiabilité
96 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 54%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
565
Bénéfice trades:
414 (73.27%)
Perte trades:
151 (26.73%)
Meilleure transaction:
145.73 USD
Pire transaction:
-42.22 USD
Bénéfice brut:
1 554.67 USD (111 781 pips)
Perte brute:
-869.07 USD (75 988 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (28.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
167.47 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
88.69%
Charge de dépôt maximale:
2.17%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.17
Longs trades:
279 (49.38%)
Courts trades:
286 (50.62%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
1.21 USD
Bénéfice moyen:
3.76 USD
Perte moyenne:
-5.76 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-164.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-164.37 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.79%
Prévision annuelle:
18.99%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.08 USD
Maximal:
164.41 USD (8.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.71% (165.36 USD)
Par fonds propres:
6.04% (94.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 565
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD 686
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +145.73 USD
Pire transaction: -42 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +28.78 USD
Perte consécutive maximale: -164.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Opogroup-Server1
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.50 × 592
ICMarketsSC-MT5-4
0.61 × 156
ICMarketsSC-MT5
0.67 × 3
FusionMarkets-Live
0.75 × 4
RoboForex-ECN
1.00 × 2
Exness-MT5Real5
3.00 × 1
itexsys-Platform
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
6.00 × 1
RoboForex-Pro
8.39 × 36
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
14.00 × 3
PUPrime-Live
14.88 × 8
Swissquote-Server
27.00 × 1
Aucun avis
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.