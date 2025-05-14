Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Opogroup-Server1 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.50 × 592 ICMarketsSC-MT5-4 0.61 × 156 ICMarketsSC-MT5 0.67 × 3 FusionMarkets-Live 0.75 × 4 RoboForex-ECN 1.00 × 2 Exness-MT5Real5 3.00 × 1 itexsys-Platform 3.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 4.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 6.00 × 1 RoboForex-Pro 8.39 × 36 Forex.com-Live 536 13.00 × 2 AdmiralMarkets-Live 14.00 × 3 PUPrime-Live 14.88 × 8 Swissquote-Server 27.00 × 1