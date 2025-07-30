Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillEU-Live 0.00 × 2 GoMarkets-Live 0.00 × 2 OxSecurities-Live 0.00 × 1 EvolveMarkets-MT5 Live Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real5 0.00 × 12 ICMarkets-MT5 0.00 × 2 RannForex-Server 0.18 × 11 PlexyTrade-Server01 0.25 × 4 itexsys-Platform 0.33 × 6 Darwinex-Live 0.51 × 162 Exness-MT5Real8 0.55 × 11 ICMarketsSC-MT5-4 0.67 × 390 EquitiBrokerageSC-Live 0.87 × 103 CapitalPointTrading-MT5-4 0.88 × 17 RoboForex-ECN 0.93 × 70 ICTrading-MT5-4 1.00 × 9 VTMarkets-Live 2 1.20 × 5 Tickmill-Live 1.32 × 1733 StriforSVG-Live 2.00 × 8 ICMarkets-MT5-4 2.17 × 6 RazeGlobalMarkets-Server 2.33 × 3 FPMarketsLLC-Live 2.46 × 26 Coinexx-Live 2.59 × 22 ICMarketsSC-MT5-2 2.63 × 8 ICMarketsEU-MT5-4 2.75 × 4 36 plus...