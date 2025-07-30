SignauxSections
Phinnustda Warrarungruengskul

Velocity And Sentinel MT5

Phinnustda Warrarungruengskul
0 avis
Fiabilité
89 semaines
1 / 735 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 84%
Tickmill-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 083
Bénéfice trades:
800 (73.86%)
Perte trades:
283 (26.13%)
Meilleure transaction:
145.63 USD
Pire transaction:
-42.17 USD
Bénéfice brut:
2 449.13 USD (168 872 pips)
Perte brute:
-1 485.77 USD (136 382 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (22.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
166.00 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
98.91%
Charge de dépôt maximale:
11.64%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.88
Longs trades:
542 (50.05%)
Courts trades:
541 (49.95%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
0.89 USD
Bénéfice moyen:
3.06 USD
Perte moyenne:
-5.25 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-163.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-163.94 USD (6)
Croissance mensuelle:
2.22%
Prévision annuelle:
26.98%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
163.95 USD (8.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.44% (164.50 USD)
Par fonds propres:
16.06% (267.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 553
USDCAD 530
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 345
USDCAD 619
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 12K
USDCAD 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +145.63 USD
Pire transaction: -42 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +22.37 USD
Perte consécutive maximale: -163.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillEU-Live
0.00 × 2
GoMarkets-Live
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 12
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
RannForex-Server
0.18 × 11
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
itexsys-Platform
0.33 × 6
Darwinex-Live
0.51 × 162
Exness-MT5Real8
0.55 × 11
ICMarketsSC-MT5-4
0.67 × 390
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
CapitalPointTrading-MT5-4
0.88 × 17
RoboForex-ECN
0.93 × 70
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
Tickmill-Live
1.32 × 1733
StriforSVG-Live
2.00 × 8
ICMarkets-MT5-4
2.17 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
2.46 × 26
Coinexx-Live
2.59 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
2.75 × 4
36 plus...
Aucun avis
