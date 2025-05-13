SignauxSections
Phinnustda Warrarungruengskul

Chronos Algo MT4

Phinnustda Warrarungruengskul
0 avis
Fiabilité
160 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 217%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
243
Bénéfice trades:
193 (79.42%)
Perte trades:
50 (20.58%)
Meilleure transaction:
145.44 USD
Pire transaction:
-49.90 USD
Bénéfice brut:
1 655.15 USD (43 215 pips)
Perte brute:
-437.42 USD (26 766 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (76.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
620.42 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
54.92%
Charge de dépôt maximale:
1.61%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
10.79
Longs trades:
124 (51.03%)
Courts trades:
119 (48.97%)
Facteur de profit:
3.78
Rendement attendu:
5.01 USD
Bénéfice moyen:
8.58 USD
Perte moyenne:
-8.75 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-25.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-112.81 USD (3)
Croissance mensuelle:
4.43%
Prévision annuelle:
53.80%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
112.81 USD (6.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.74% (112.81 USD)
Par fonds propres:
4.11% (45.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 223
SUMMARY 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 597
SUMMARY 620
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 17K
SUMMARY 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +145.44 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +76.74 USD
Perte consécutive maximale: -25.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

E8Funding-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
Tickmill-Live04
0.20 × 20
ICMarketsEU-Live18
0.29 × 24
ICMarketsSC-Live19
0.32 × 250
ICMarketsSC-Live26
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.36 × 14
ICMarketsSC-Live23
0.37 × 518
BlueberryMarkets-Live
0.38 × 132
ICMarketsSC-Live33
0.40 × 266
ICMarketsSC-Live12
0.43 × 429
ICMarketsSC-Live31
0.44 × 4708
ICMarketsSC-Live24
0.45 × 397
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
Dukascopy-live-1
0.48 × 103
ICMarketsSC-Live11
0.49 × 1683
  • Martingale System
  • Dynamic grid martingale
  • Auto Lot size
  • Maximum order setting
  • Currency Pair : EURUSD
  • Time frame : H1


Aucun avis
2025.08.07 12:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 11:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.06 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 02:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 00:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 19:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 11:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.23 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 13:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 08:23
Trading operations on the account were performed for only 118 days. This comprises 11.93% of days out of the 989 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Chronos Algo MT4
30 USD par mois
217%
0
0
USD
1.2K
USD
160
90%
243
79%
55%
3.78
5.01
USD
10%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.