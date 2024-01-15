- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
4 620
Bénéfice trades:
2 999 (64.91%)
Perte trades:
1 621 (35.09%)
Meilleure transaction:
535.38 GBP
Pire transaction:
-480.12 GBP
Bénéfice brut:
37 758.90 GBP (4 012 302 pips)
Perte brute:
-34 571.82 GBP (3 379 895 pips)
Gains consécutifs maximales:
69 (73.42 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
935.19 GBP (12)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
51.54%
Charge de dépôt maximale:
173.42%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.35
Longs trades:
2 315 (50.11%)
Courts trades:
2 305 (49.89%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.69 GBP
Bénéfice moyen:
12.59 GBP
Perte moyenne:
-21.33 GBP
Pertes consécutives maximales:
62 (-7.66 GBP)
Perte consécutive maximale:
-1 400.33 GBP (16)
Croissance mensuelle:
6.99%
Prévision annuelle:
84.85%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
2 356.81 GBP (45.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.72% (2 356.20 GBP)
Par fonds propres:
63.74% (2 383.02 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1246
|NAS100
|1031
|US30
|259
|EURUSD
|246
|BTCUSD
|174
|USDCHF
|168
|AUDJPY
|123
|CADJPY
|106
|EURJPY
|98
|US500
|96
|USDCAD
|84
|AUDUSD
|71
|GBPUSD
|68
|GBPJPY
|63
|AUDCAD
|63
|NZDUSD
|60
|NZDCHF
|57
|USDJPY
|56
|CHFJPY
|51
|EURCAD
|50
|EURAUD
|49
|NZDCAD
|44
|EURCHF
|41
|AUDCHF
|38
|EURNZD
|36
|AUDNZD
|36
|XAUAUD
|31
|GBPCAD
|30
|NZDJPY
|29
|EURGBP
|25
|CADCHF
|23
|GBPAUD
|17
|GBPNZD
|17
|GER40
|16
|GBPCHF
|9
|XAUEUR
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|683
|NAS100
|391
|US30
|1.4K
|EURUSD
|-1.5K
|BTCUSD
|755
|USDCHF
|796
|AUDJPY
|48
|CADJPY
|43
|EURJPY
|-126
|US500
|-164
|USDCAD
|62
|AUDUSD
|41
|GBPUSD
|288
|GBPJPY
|36
|AUDCAD
|36
|NZDUSD
|49
|NZDCHF
|12
|USDJPY
|60
|CHFJPY
|61
|EURCAD
|110
|EURAUD
|3
|NZDCAD
|15
|EURCHF
|35
|AUDCHF
|49
|EURNZD
|39
|AUDNZD
|20
|XAUAUD
|366
|GBPCAD
|29
|NZDJPY
|36
|EURGBP
|30
|CADCHF
|21
|GBPAUD
|26
|GBPNZD
|33
|GER40
|-18
|GBPCHF
|277
|XAUEUR
|61
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|31K
|NAS100
|-104K
|US30
|43K
|EURUSD
|-8.1K
|BTCUSD
|462K
|USDCHF
|23K
|AUDJPY
|20K
|CADJPY
|18K
|EURJPY
|20K
|US500
|3.5K
|USDCAD
|9.2K
|AUDUSD
|6.4K
|GBPUSD
|1.9K
|GBPJPY
|14K
|AUDCAD
|5.3K
|NZDUSD
|5.3K
|NZDCHF
|1.5K
|USDJPY
|11K
|CHFJPY
|15K
|EURCAD
|7.8K
|EURAUD
|8.9K
|NZDCAD
|3.8K
|EURCHF
|4.1K
|AUDCHF
|3.5K
|EURNZD
|7K
|AUDNZD
|4.7K
|XAUAUD
|12K
|GBPCAD
|4.3K
|NZDJPY
|5.7K
|EURGBP
|2.5K
|CADCHF
|5.5K
|GBPAUD
|4.1K
|GBPNZD
|5.6K
|GER40
|-2.6K
|GBPCHF
|2.2K
|XAUEUR
|1.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +535.38 GBP
Pire transaction: -480 GBP
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +73.42 GBP
Perte consécutive maximale: -7.66 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 1
|
LEO-Live
|0.00 × 1
|
PurpleTradingSC-04Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live20
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 68
|
FusionMarkets-Demo
|0.91 × 66
|
ICTrading-Live29
|0.94 × 72
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|1.02 × 613
|
FPMarkets-Live4
|1.14 × 7
|
TradeMaxGlobal-Live4
|1.33 × 3
|
EurotradeSA-Live01
|1.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|1.67 × 212
|
Exness-Real17
|1.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|1.72 × 29
|
ICMarketsSC-Live04
|1.73 × 299
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
FusionMarkets-Live 2
|1.80 × 509
vps20 pipClub
