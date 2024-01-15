SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / W Square
Semiu Kilaso

W Square

Semiu Kilaso
0 avis
Fiabilité
89 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 345%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 620
Bénéfice trades:
2 999 (64.91%)
Perte trades:
1 621 (35.09%)
Meilleure transaction:
535.38 GBP
Pire transaction:
-480.12 GBP
Bénéfice brut:
37 758.90 GBP (4 012 302 pips)
Perte brute:
-34 571.82 GBP (3 379 895 pips)
Gains consécutifs maximales:
69 (73.42 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
935.19 GBP (12)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
51.54%
Charge de dépôt maximale:
173.42%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.35
Longs trades:
2 315 (50.11%)
Courts trades:
2 305 (49.89%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.69 GBP
Bénéfice moyen:
12.59 GBP
Perte moyenne:
-21.33 GBP
Pertes consécutives maximales:
62 (-7.66 GBP)
Perte consécutive maximale:
-1 400.33 GBP (16)
Croissance mensuelle:
6.99%
Prévision annuelle:
84.85%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
2 356.81 GBP (45.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.72% (2 356.20 GBP)
Par fonds propres:
63.74% (2 383.02 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1246
NAS100 1031
US30 259
EURUSD 246
BTCUSD 174
USDCHF 168
AUDJPY 123
CADJPY 106
EURJPY 98
US500 96
USDCAD 84
AUDUSD 71
GBPUSD 68
GBPJPY 63
AUDCAD 63
NZDUSD 60
NZDCHF 57
USDJPY 56
CHFJPY 51
EURCAD 50
EURAUD 49
NZDCAD 44
EURCHF 41
AUDCHF 38
EURNZD 36
AUDNZD 36
XAUAUD 31
GBPCAD 30
NZDJPY 29
EURGBP 25
CADCHF 23
GBPAUD 17
GBPNZD 17
GER40 16
GBPCHF 9
XAUEUR 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 683
NAS100 391
US30 1.4K
EURUSD -1.5K
BTCUSD 755
USDCHF 796
AUDJPY 48
CADJPY 43
EURJPY -126
US500 -164
USDCAD 62
AUDUSD 41
GBPUSD 288
GBPJPY 36
AUDCAD 36
NZDUSD 49
NZDCHF 12
USDJPY 60
CHFJPY 61
EURCAD 110
EURAUD 3
NZDCAD 15
EURCHF 35
AUDCHF 49
EURNZD 39
AUDNZD 20
XAUAUD 366
GBPCAD 29
NZDJPY 36
EURGBP 30
CADCHF 21
GBPAUD 26
GBPNZD 33
GER40 -18
GBPCHF 277
XAUEUR 61
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 31K
NAS100 -104K
US30 43K
EURUSD -8.1K
BTCUSD 462K
USDCHF 23K
AUDJPY 20K
CADJPY 18K
EURJPY 20K
US500 3.5K
USDCAD 9.2K
AUDUSD 6.4K
GBPUSD 1.9K
GBPJPY 14K
AUDCAD 5.3K
NZDUSD 5.3K
NZDCHF 1.5K
USDJPY 11K
CHFJPY 15K
EURCAD 7.8K
EURAUD 8.9K
NZDCAD 3.8K
EURCHF 4.1K
AUDCHF 3.5K
EURNZD 7K
AUDNZD 4.7K
XAUAUD 12K
GBPCAD 4.3K
NZDJPY 5.7K
EURGBP 2.5K
CADCHF 5.5K
GBPAUD 4.1K
GBPNZD 5.6K
GER40 -2.6K
GBPCHF 2.2K
XAUEUR 1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +535.38 GBP
Pire transaction: -480 GBP
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +73.42 GBP
Perte consécutive maximale: -7.66 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.67 × 212
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
ICMarketsSC-Live04
1.73 × 299
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.80 × 509
133 plus...
vps20 pipClub



Aucun avis
2025.07.29 07:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 13:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 20:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 18:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 06:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 01:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 14:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 20:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.26 19:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.13 16:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.12 11:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.10 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
W Square
30 USD par mois
345%
0
0
USD
3.6K
GBP
89
90%
4 620
64%
52%
1.09
0.69
GBP
64%
1:100
