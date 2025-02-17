SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Road to 1M
Semiu Kilaso

Road to 1M

Semiu Kilaso
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2025 82%
Axi-US07-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
623
Bénéfice trades:
386 (61.95%)
Perte trades:
237 (38.04%)
Meilleure transaction:
213.60 USD
Pire transaction:
-172.00 USD
Bénéfice brut:
9 428.25 USD (276 510 pips)
Perte brute:
-7 808.94 USD (218 832 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (263.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
468.10 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
13.83%
Charge de dépôt maximale:
79.86%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
3.52
Longs trades:
359 (57.62%)
Courts trades:
264 (42.38%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
2.60 USD
Bénéfice moyen:
24.43 USD
Perte moyenne:
-32.95 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-369.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-451.80 USD (5)
Croissance mensuelle:
-2.77%
Prévision annuelle:
-33.58%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
194.41 USD
Maximal:
460.05 USD (18.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.37% (460.05 USD)
Par fonds propres:
8.72% (205.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTECH 383
XAUUSD.pro 207
EURUSD.pro 12
US30 11
GBPUSD.pro 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTECH 1.1K
XAUUSD.pro 126
EURUSD.pro 98
US30 94
GBPUSD.pro 162
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTECH 36K
XAUUSD.pro 12K
EURUSD.pro -33
US30 8.7K
GBPUSD.pro 942
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +213.60 USD
Pire transaction: -172 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +263.10 USD
Perte consécutive maximale: -369.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US07-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

vps26
Aucun avis
2025.07.28 06:24
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 12:05
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.7% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 10:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 17:27
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 06:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 02:14
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.69% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 23:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 18:54
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.27% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 01:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 06:43
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.55% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 22:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.22 02:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.22 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 17:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 20:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 07:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.12 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.11 23:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Road to 1M
60 USD par mois
82%
0
0
USD
6.5K
USD
32
90%
623
61%
14%
1.20
2.60
USD
18%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.